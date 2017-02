Avokatja e Shtetit Alma Hicka në konflikt interesi, i shoqi avokat i CEZ

Pas përpjekjeve në seancën e kaluar për të mos u përgjigjur para komisionit hetimor me pretekstin se do mbronte sekretin profesional në lidhje me “klientin e Saj” që në rast është shteti shqiptar, Hicka ka fshehur një të vërtetë te madhe. Ajo ka nënshkruar një marrëveshje me klientët e bashkëshortit te saj Av. Envi Hicka, i cili rezulton te ketë përfaqësuar CEZ Shpërndarje ku aksioner kryesor ishte CEZ

I shoqi i Avokates së Shtetit Alma Hicka, e cila ka nënshkruar marrëveshjen me CEZ ku i falen 600 milionë euro, ka përfaqësuar CEZ si avokat në disa gjyqe të zhvilluara në Tiranë, duke shënuar skandalin më të ri zbuluar lidhur me marrëveshjen që bëri qeveria socialiste me kompaninë ceke. Fakti doli në dritë nga komisioni hetimor i drejtuar nga Edmond Spaho pasi Hicka ishte shprehur se nuk njihte klientët e të shoqit. Pas përpjekjeve ne seancën e kaluar për te mos u përgjigjur para komisionit hetimor me pretekstin se do mbronte sekretin profesional ne lidhje me ‘klientin e Saj’ qe ne rast është SHTETI shqiptar, Hicka ka fshehur një te vërtetë te madhe. Ajo ka nënshkruar një marrëveshje me klientët e bashkëshortit te saj Ev. Envi Hicka, i cili rezulton te ketë përfaqësuar CEZ shpërndarje ku aksioner kryesor ishte CEZ me 76% ne ceshtjet me tatimet dhe jo vetëm por edhe ne projektin qe kishte ndërmarrë kompania për lidhjen e kontratave, te gjetura me pas nga ERE si abuzive, me kompani te tjera për mbledhjen e borxhit, sikurse rasti DIA. Në seancën e datës 6 Shkurt Hicka ka deklaruar se nuk kishte dijeni që bashkëshorti të kishte përfaqësuar kompaninë Cez as apo Cez shpërndarje, dhe nuk ka pranuar që në momentin e emërimit të saj të ishte në konflikt interesi sa I takon kësaj çështje.

Ajo ka thënë se nuk ka dijeni se cilët janë klientët e bashkëshortit. Në seancën e datës 8 Shkurt ajo ka mbajtur të njëjtin qëndrim, gjë e cila i është rikujtuar nga deputetja Tabaku se ishte para një dëshmie të rreme. I shoqi i avokates, Envi Hicka, i angazhuar si avokat pranë studios së njohur ligjore Haxhia&Hajdari ka mbrojtur më se njëherë interesat e kompanisë CEZ shpërndatje në gjykatën e Tiranës. Envi Hicka, i shoqi i Avokates së Shtetit ishte avokat i kontraktuar nga CEZ shpërndarje në çështje që kjo kompani kishte ngritur kundër drejtorisë së tatimeve.

Bëhet fjalë për disa gjyqe që u zhvilluan gjatë vitit 2012 në Gjykatën e Tiranës.

Ne Chambers Evrope 2014, katalog i cili është në dijeni të znj. Hicka si mbrojtëse e shtetit në arbitrazh ndërkombëtar, kjo studio ligjore ka deklaruar se e ka përfaqësuar CEZ shpërndarje ne shume raste në mosmarrëveshjet me autoritetet tatimore ne një vlere 8 milion Euro dhe jo vetëm dhe se personi qe e ka mbuluar ne studion ligjore ka qene Envi Hicka jo vetëm si avokat , por edhe si partner me 5 % te aksioneve ne studion ligjore Haxhija & Hajdari. Kjo provohet dhe nga vendimet e gjykatës se rrethit gjyqësor Tirane, ku Envi Hicka ka perfaqesuar personalisht kompaninë Cez shpërndarje ne konfliktet me autoritetet tatimore. Kështu në një gjyq që është zhvilluar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë më 16 shkurt 2012 ku paditës ishte CEZ Shpërndarja Sh.a (Ish-Operatori i Sistemit te Shpërndarjes) dhe e paditur ishte Drejtoria e Apelimit Tatimor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, CEz përfaqësohej nga një skuadër a votësh mes të cilëve edhe Envi Hicka. CEZ shpërndarje me përfaqësues ligjor Josef Hejsek është përfaqësuar në gjykim me autorizim nga Av. Artan Hajdari, Av. Armer Juka dhe Av. Envi Hicka. Në këtë gjyq CEZ kërkonte shfuqizimin e vendimit të Drejtorisë së Apelimit Tatimor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë. Bëhet fjalë për një gjyq ku kërkohej që shteti të hiqte dorë nga gjoba në shuma të mëdha vendosur ndaj CEZ:1.Detyrim për TVSH 151.865.307 lekë

dhe gjobë më vlerën 10.165.293 lekë.

3.Tatim fitimi gjobë në masën 1.353.699 lekë.

4.Gjobë në vlerën 1.000.000 lekë për moslejim kontrolli

Po ashtu edhe në një gjyq tjetër të zhvilluar më 27 prill 2012 në Gjykatën e Tiranës mes CEZ dhe Drejtorisë së Tatimeve sërish avokati Envi Hicka mbron kompaninë CEZ shpërndarje. Edhe kësaj here cështje në gjykim lidhet me vlera të mëdha monetare, detyrim i CEZ ndaj tatimeve.

Kësaj here bëhet fjalë për shumën:1. Detyrimin për TVSH-në për vitin 2010, për shumën 413.587.330 lekë. 2. dhe gjobës në lidhje me këtë detyrim për shumën 129.532.280 lekë. Por Hicka ka përfaqësues CEZ edhe gjatë vitit 2011. Në një gjyq që u zhvillua në Gjykatën e Tiranës më 3 nëntor 2011, sërish Envi Hicka, bashkëshorti i Avokates së Shtetit që aktualisht është në detyrë ishte avokat mbrojtjes i kompanisë CEZ. Sërish i paditur është drejtoria e tatimeve në Tiranë dhe gjyq bën fjalë për detyrime të tjera që CEZ i ka tatimeve të Tiranës. Veç të tjerave, nga informacioni i dhenë nga vetë studio ligjore për Chambers Europe 2014, rezulton se një nga përfaqësimet e studios ligjore Haxhija & Hajdari ka qenë dhe përfaqësimi I CEZ shpërndarje në projektin e mbledhjes së borxhit përmes kontraktimit të kompanive të tjera. Përmes këtyre kontratave, është lejuar transferimi i shumave të mëdha monetare jashtë shtetit në vend që të investoheshin në kompani. Ky është gjetur si abuzim nga ERE , Banka Boterore, FMN etj. Per ketë Qeveria e kaluar kallëzoi penalisht jo vetëm stafin ekzekutiv të CEZ shpërndarje ( administrator cek), por edhe kompanitë e kontraktuara. Një nga këto kompani ishte edhe DIA, e cila duket dhe është provuar dhe ne ceshtjen penale që Kastriot Ismailaj qe është përfaqësuar nga Envi Hicka. Kjo cështje u mor përsipër nga shteti permes marrëveshjes, kuptohet edhe me nënshkrimin e bashkëshortes së avokatit që kishte klient CEZ shpërndarje. Po Avokatja e Shtetit nuk u mjaftua me kaq. Përmes marrëveshjes ajo siguroi klientin e bashkëshortit që nuk kishte asnjë kallëzim penal dhe as do kishte në të ardhmen ndaj stafit ekzekutiv cek dhe gjithë të punësuarve të tjerë, duke mundësuar në këtë mënyrë dhe mbylljen e procedimeve penale të nisura më parë. Për këtë, Hicka angazhoi dhe ‘kolegun’ e bashkëshortit të saj, Av. Armer Juka, avoca në Avokaturën e Shtetit, që pyetjes se bere nga ekspertet e kontraktuar nga qeveria e mëparshme për vlerësimin e padive të mundshme ndaj CEZ as, iu përgjigj që nuk kishte prova për ta mbështetur atë kallëzim penal të iniciuar në Korrik 2013.