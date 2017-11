Banka Botërore rrëzon buxhetin e Edvinit: “Përmirësimi i ambientit ekonomik, më i rëndësishëm se investimi në projektin ‘One billion’”

Projekti “1 Miliardë” është ai që qeveria shqiptare, me në krye Edi Ramën ka zgjedhur për të propozuar si zgjidhje për ekonominë vendase, me pretendimin se do të financohen projekte të mëdha infrastruktuore, që mund të hapin vende pune. Në krahun tjetër, FMN e ka kritikuar ashpër këtë projekt, duke thënë se me implementimin e tij rrezikohet seriozisht falimentimi financiar i vendit. Edhe opozita është rreshtuar kategorikisht kundër, me kreun e saj Lulzim Basha që theksson se PPP-të e famshme, do të shërbejnë për të pastruar paratë e pista të drogës. Ditën e djeshme kundër këtij plani të qeverisë së Ramës, është rreshtuar edhe Banka Botërore, me ekspertët e saj që pavarësisht se theksuan rolin e PPP-ve në përmirësimin e infrastrukturës, theksuan se ky instrument duhet të përdoret për projekte me fizibilitet të lartë si hekurudha dhe të tjera të ngjashme. Gjatë prezantimit të raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor, ekspertja e BB për Shqipërinë, Ilda Shijaku, tha se buxheti tashmë ka një rregull fiskal për PPP-të. “Ne rekomandojmë që këto kontrata të trajtohen në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ministria e financave duhet të forcojë kontrollin mbi PPP-të edhe për shkak të detyrimeve që rrjedhin nga ligji organik i buxhetit”, tha ajo. Ekspertja pranon që paketa “One billion” është një paketë e madhe investimi, por për të është shumë e rëndësishme që qeveria të bëjë një analizë të qartë dhe të hollësishme për përfitimet që i vijnë shqiptarëve nga këto projekte. Shijaku tha se është më e rëndësishme në këto kushte që të përmirësohet ambienti i ekonomisë se sa financimi i projekteve të veçanta nga paketa “One billion”. Lidhur me paketën fiskale ajo tha se çdo ndryshim duhet të marrë në konsideratë analizën kosto përfitim. “Kuadri i taksave duhet te jetë i thjeshtë dhe i qarte dhe sa më pak i ndryshueshëm në kohë”. Me rekomandimet e veta, Banka Botërore është në një linjë me FMN-në, e cila ka kërkuar një analizë të hollësishme kosto-përfitime për të gjitha projektet që qeveria shqiptare kërkon të nddërtoje përmes partneriteteve publike private si dhe raportim të tyre sipas standardeve ndërkombëtare, çka nënkupton që ato të regjistrohen si borxh publik dhe të mos jenë borxh i fshehur. FMN ka shprehur rezerva edhe për paketën fiskale, ku kërkoi që të mos ulej kufiri i TVSH-së dhe tha që nuk shihte se si lehtësimi për hotelet me 5 yje o zgjidhte problemet thelbësore të turizmit.