Basha: Ardhje e investitorëve në Shqipëri e pamundur – tenderat dhe koncesionet, në xhepat e 10 klientëve të Ramës

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha reagoi ndaj deklaratës së Edi Ramës, që janë ambasadorët që duhet të sjellin investitor në vendin tonë. Duke e cilësuar mision të pamundur që ambasadorët të sjellin investitorë të huaj në Shqipëri, Basha thekson se kryeministri e din shumë mirë këtë pasi është ai përgjegjësi për krijimin e një klime armiqësore për biznesin vendas dhe të huaj. Kreu i PD thotë se investitorët e huaj, do të vijnë në Shqipëri, kur vendi të ketë një qeveri që lufton krimin, hap vende pune dhe ju jep mundësi të gjithëve. “Është mision i pamundur që ambasadorët të sjellin investitorë të huaj në Shqipëri! Rama e di shumë mirë këtë, sepse është ai përgjegjësi për krijimin e një klime armiqësore për biznesin vendas dhe të huaj. Kryeministri i pashpresë dhe i korruptuar deri në rrënjë, e di se në Shqipëri mund të investojnë apo marrin tendera vetëm ata që pranojnë të dorëzojnë kapar 30-50% të fitimit tek ai, përmes sejmenëve të tij të kapur në përgjime. Ambasadorët e kanë mision të pamundur sjelljen e investitorëve të huaj, sepse në 4 vitet e fundit raportet ndërkombëtare flasin vetëm për përkeqësimin e klimës së biznesit, për rritjen e taksave, për korrupsionin e përhapur në çdo nivel të qeverisjes. Sepse tenderat dhe koncesionet përfundojnë në xhepat e 10 klientëve të kryeministrit dhe investitorët e huaj gjymtohen nga kriminelët e lidhur me Ramën dhe Dakot e tij për t’u përzënë nga Shqipëria. Gjatë qeverisjes tashmë të vdekur të Ramës, në Shqipëri nuk erdhi asnjë investim serioz i huaj. Po të mos ishin dy projektet e mëdha energjetike, gazsjellësi Trans Adriatik dhe Kaskada e Devollit, niveli i investimeve do të ishte në minimum historik, duke e kthyer vendin 15 vite prapa. Ambasadorët e Shqipërisë e kanë mision të pamundur sjelljen e investitorëve të huaj, sepse për shkak të keqqeverisjes së Ramës vendi është në depresion ekonomik dhe social. Rreth 300 mijë shqiptarë të larguar në 4 vjet nga Shqipëria janë prova ulëritëse e këtij realiteti dëshpërues”, tha Basha. Më tej, kreu i PD shto se investitorët e huaj do të vijnë në Shqipëri kur vendi të ketë një qeveri që lufton krimin, hap vende pune dhe ju jep mundësi të gjithëve. “Por kjo nuk do të ndodhë përsa kohë vendin ta drejtojë kryeministri i kapur nga krimi dhe i zhytur në krim, që ktheu Shqipërinë në hambar droge dhe buxhetin e shqiptarëve në lavatriçe për Pastrimin e Parave të Pista”.

Vasili: Fjalimet e Ramës për diplomaci ekonomike janë humor që qeshin trafikantët

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili u shpreh se pushteti i Edi Ramës i grabit investimet e huaja me taksa e ryshfete, ndërsa krimi i mbështetur nga qeveria i rreh dhe i gjymton. Ky reagim i Vasilit vjen pas kërkesës së Ramës ndaj ambasadorëve që të promovojnë Shqipërinë jashtë për të sjellë investime të huaja. Sipas Vasilit, fjalimet e Ramës për diplomaci ekonomike janë humor ku qeshin e gëzojnë trafikantët dhe qajnë e hidhërohen shqiptarët. “Krimi ne krye te qeverise largon dhe përzë investimet e huaja. Qe droga dhe krimi i organizuar janë ulur këmbëkryq ne Shqipëri e thotë BE,SHBA,OSBE dhe gjithë media botërore. Kur e thotë opozita shqiptare sipas kryeministrit dhe ca e ca te tjerëve, qe i rrinë nga pas është faj,gabim,herezi. Po po, droga dhe krimi i bere njësh me pushtetin po e shkatërrojnë vendin.

Përgjegjësia ka vetëm një emër qe është kryetrafikanti, qe urdhëroi te pengohej drejtësia për ish ministrin e akuzuar nga Europa. Edhe për ketë e gjithë Europa po flet. Ndaj largohen investimet e huaja,sepse pushteti i grabit me taksa e ryshfete pa fund, ndërsa krimi i mbështetur nga qeveria i rreh dhe i gjymton. Fjalimet e kryeministrit për diplomaci ekonomike janë humor ku qeshin e gëzojnë trafikantet dhe qajnë e hidhërohen shqiptaret.

Rama me ambasadorët/ Manjani: Hashash-diplomacia në veprim

Kryeministri Edi Rama ka mbajtur një fjalim sot në punimet e ditës së tretë të takimit me ambasadorët e Shqipërisë në botë, ku ka theksuar se “sfida e diplomacisë ekonomike shqiptare është tërheqja e investitorëve të huaj në sektorët e ndryshëm prioritarë të ekonomisë; promovimi e zgjerimi i eksporteve dhe njohja e Shqipërisë si destinacion turistik gjatë të gjithë vitit”. Por, ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, e ka parë e sy tjetër takimin e Ramës me ta dhe direktivat e dhëna: “U paska folur ambasadorëve të Republikës sikur iu flet Habilajve! – shkruan Manjani në Twitter. – Iu ka bërë muhabet investimesh të huaja. Ndërkohë të huajt që investojnë, pasi rrihen barbarisht, përcillen me barrelë në Rinas! Vetëm diplomacia e Habilajve e mbron këtë gjë! Hashash-diplomacia në veprim…”, përfundon ai.