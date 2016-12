Basha: Bixhozi xhiron mbi 600-700 mln dollarë, të gjitha nën kontrollin e Ramës e klientëve të tij

Kreu i Opozitës, Lulzim Basha: “Bixhozi në Shqipëri xhiron 600-700 milionë dollarë në vit, të cilat tashmë janë të gjitha nën kontrollin e Edi Ramës, familjarëve dhe klientëve të tij. Nga këto vetëm 150 mln dollarë deklarohen zyrtarisht dhe paguajnë taksa, ndërsa të tjerat shkojnë në xhepat e Ramës dhe klientëve. Është një skemë e pastër për përfitime personale”

Skema e qeverisjes së Edi Ramës: Merru njerëzve të thjeshtë e të varfër dhe jepjua një grushti klientësh të pasur

Shtyrja edhe për dy vite të tjera e hyrjes në fuqi të ligjit për lojërat e fatit nga mazhoranca e majtë, ka bërë që në një deklaratë për mediat të dhënë dje nga ambientet e Partisë Demokratike, krye opozitari Lulzim Basha të akuzonte drejtpërdrejtë kryeministrin Edi Rama si përgjegjës për këtë shtyrje, që vjen nga ambicia e tij për të zotëruar të gjithë industrinë e bixhozit dhe lojërave të fatit në vend. Basha është ndalur gjatë tek ligji për lojërat e fatit duke e akuzuar Ramën se nuk mbajti premtimin që i dha shqiptarëve kur erdhi në pushtet duke iu përbetuar për mbylljen e lojërave të fatit.“Të gjithë e mbajnë mend sesi me bujë të madhe sapo erdhi në pushtet ky Kryeministër u përbetua se do t’i mbyllte lojërat e fatit. E mbani mend, të nderuar qytetarë, operacionin kundër bixhozit, ku mobilizoi 6 mijë policë dhe shpalli me bujë fitoren e shtetit mbi bixhozin. Për të çuar deri në fund shfaqjen, hartoi edhe një ligj që i nxirrte lojërat e fatit jashtë zonave të banuara. Por ligji ka 3 vjet që nuk zbatohet dhe tani u shty edhe për dy vjet të tjera. Arsyeja është vetëm një: Operacioni kundër lojërave të fatit pati vetëm për një qëllim, futjen në dorë të industrisë së bixhozit nga familjarët dhe klientët e Edi Ramës”, deklaroi lideri i opozitës.

Krye demokrati Basha u shpreh nga selia blu se tani që Rama ka shtirë në dorë dhe kontrollon të gjithë bixhozin e Shqipërisë, nuk ka më interes as t’i largojë, as t’i mbyllë dhe as t’i mbikëqyrë lojërat e fatit, ndaj edhe zgjodhi ta shtyjë për dy vite të tjera vënien në zbatim të ligjit, që vetë e ndërtoi si strategji që mund të shpëtonte shqiptarët prej tyre. Ai e quajti perandorinë e bixhozit dhe mbështetjen që Rama po ndërmerr tashmë ndaj saj si një skemë të pastër, që shërben për përfitime personale të kryeministrit dhe miqve të tij. Sipas Bashës skema e qëllimshme që qeveria po ndjek me lojërat e fatit është në fakt e aplikuar në të gjitha politikat që Edi Rama ka ndërmarrë gjatë këtyre tre viteve, ku janë marrë paratë nga njerëzit e thjeshtë dhe i janë dhënë një grushti njerëzish të lidhur me të.“Bixhozi në Shqipëri xhiron 600-700 milionë dollarë në vit, të cilat tashmë janë të gjitha nën kontrollin e Edi Ramës, familjarëve dhe klientëve të tij. Nga këto vetëm 150 milionë dollarë deklarohen zyrtarisht dhe paguajnë taksa, ndërsa të tjerat shkojnë në xhepat e Edi Ramës dhe klientëve të tij pa deklaruar”, u shpreh Basha. Kreu i opozitës deklaroi për mediat se një skemë e ngjashme me atë të lojërave të fatit po luhet edhe me konçesionin e laboratorëve spitalorë, që do t’i jepet njërit prej klientëve të Edi Ramës. Sipas Bashës shuma prej mbi 100 milionë dollarësh, ose 10 milionë dollarë në vit, që janë para të qytetarëve shqiptarë do të përfundojnë në llogaritë bankare të klientit të kryeministrit Rama, sepse kjo qeveri hajdute ka para për klientin, por për të papunët, për të varfrit dhe për të sëmurët nuk mundet të gjejë para.

“Sot, qytetarët, taksapaguesit i japin vetëm 1 milionë dollarë për laboratorët. Koncesionari i Ramës do të marrë 10 herë më shumë. Por ndërkohë që 10-fishon paratë që do t’i japë klientit të tij, po këtë vit Edi Rama ka ulur buxhetin për shëndetësinë me 2,6 milionë dollarë duke i prerë këto nga investimet në shëndetësi. Sepse për koncesionin e klientit të tij ka para. Për qytetarët, për pacientët, për të sëmurët, nuk ka. Edhe për koncesionin e check-up-it ka para, madje siç e pranon vetë i ka dhënë Vilma Nushit miliona me shumë sesa kushtonin analizat e deklaruara”, tha krye demokrati Basha. Basha akuzoi kryeministrin Rama si përgjegjësin kryesor edhe për marrjen e fondeve marramendëse nga buxheti i shtetit dhe investimin e tyre në rregullimin e fasadës së Ministrisë së Brendshme dhe bunkerit të klientit. Sipas liderit të opozitës së vendit, Edi Rama ka paguar plot 3 milionë dollarë gjatë këtij viti për dy veprat e mësipërme. Ai gjithashtu shtoi se ndërsa paratë e taksapaguesve shkojnë për rregullime fasadash, janë investimet për shkollat që në të njëjtin vit janë ulur me 10 milionë dollarë nga parashikimi. Për Bashën i gjithë ky indiferentizëm ndaj arsimit dhe shëndetësisë vjen sepse Rama ka para për klientin e tij ndërsa për shkollimin e fëmijëve nuk ka para. Krye demokrati Basha u shpreh se kjo është skema e gjithë qeverisjes së Edi Ramës, ku ecet me parimin merru njerëzve të thjeshtë e të varfër dhe jepja një grushti klientësh të pasur. Basha e mbylli fjalën e tij për mediat duke deklaruar se në 2017-ën, Partia Demokratike do t’i kthejë pushtetin e paratë publike qytetarëve dhe do të ndalë plaçkitjen ndaj shqiptarëve duke larguar Edi Ramën nga pushteti.