Basha: “Buxheti 2018, një lavatriçe që Rama i ofron botës së krimit”

Alarmi ndërkombëtar për praktikën e padëgjuar të 1 miliardë eurove për klientelën private të qeverisë ka marrë konfirmimin nëpërmjet dokumentit të Edi Ramës “Buxheti 2018”. Kreu i opozitës Lulzim Basha ka paralajmëruar se do të ngrejë një digë politike, parlamentare e civile, për një dokument që do sanksionojë narkoshtetin dhe do rrënojë çfarëdolloj shprese për integrimin e shpejtë të vendit në BE

Deklaratat e Bashës:

-Ndërkombëtarët janë në Tiranë për të rrëzuar politikanët e lidhur me krimin

-Rama, i vdekur politikisht. Nëse qëndron në pushtet, do të rrisë kostot për shqiptarët

- 3 propozimet e buxhetit, që të treja, të kërkuara nga klanet e krimit të organizuar

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha teksa e cilësoi Buxhetin 2018 si buxhet të krimit dhe drogës, i bëri apel të majtëve që ta refuzojnë atë përmes votës në Parlament. Nga foltorja e Kuvendit, kreu i PD theksoi se projekti ‘1 Miliard’ ka për qëllim të pastroj paratë e pista të siguruara nga droga dhe aktivitete të tjera kriminale. Basha, duke analizuar buxhetin e propozuar nga Rama theksoi se ky buxhet ka vetëm 3 propozime dhe të treja këto në shërbim të krimit dhe klientëve. Basha si pikë të parë përmendi futjen në skenën e TVSH-së të 100 mijë bizneseve me qëllim për ta dhënë menaxhimin me koncesion tek Olsi Rama dhe klientët e tij. Kreu i PD përmendi edhe të ashtuquajturat lehtësira fiskale për hotelet e luksit, ndërsa tha se qeveria po e ndërmerr këtë nismë për të mbështetur “Santa Quarantat” e parave të drogës së Balilajve me shokë. Basha e cilëson Ramën të vdekur politikisht, ndërsa thotë se nëse vazhdon të qëndroj në pushtet veçse do të rris kosto për shqiptarët. “Ishte një herë e një kohë kur Edi Rama nuk linte fjalim e rast pa cituar Papa Françeskun. Ishte koha kur donte t’i mbushte mendjen botës që ecte në rrugën e Zotit dhe të Atit të Shenjtë. Por si gjithçka tjetër edhe kjo ishte thjesht fasadë. Shpejt e harroi Papën dhe marshoi në rrugën e të keqes, krah për krah me Elvis Roshin, Saimir Tahirin dhe shokë. Pak ditë më parë Edi Rama u shfaq në shtëpinë e një familje të thjeshtë të Bulqizës. Para atyre njerëzve të mirë dhe të varfër, me arrogancën e njeriut që e mendon veten si e vetmja e vërtetë, ai gënjeu para gjithë shqiptarëve duke i fshirë vuajtjet e fëmijëve të të Bulqizës, të cilët mjerimi i ka kthyer në skllevër të kromit për të siguruar bukën e përditshme të familjes. “Sajesë kazanësh mediatikë të Italisë” e quajti të vërtetën e dhimbshme të fëmijëve të Bulqizës. A ka dramë më të madhe për një vend se sa kur një gazetare e huaj i përgjërohet Kryeministrit të bëjë diçka për fëmijët e vendit të tij ky i fundit t’i përvishet e ta quajë kazan! Këtë e bën vetëm ai njeriu i pashpirt që është shkëputur nga realiteti dhe siç thotë Papa Francesku është izoluar në botën e tij dhe e quan atë botën e të gjithëve. Atë ditë, një qytetar i Bulqizës, më shkruajti i revoltuar se Edi Rama shkoi në Bulqizë por karriket i kishte sjellë me vete nga Tirana. Sepse për të Bulqiza është një shfaqje, është vetëm një skenë ku ai interpreton shfaqjen e radhës. Për të çdo gjë është teatër, ndaj kudo ku shkon merr me vete kamerat, prozhektorët, kolltuqet, skenat, figurantët, të gjitha të kuruara me kujdes nga skenaristët e propagandës së mashtrimit dhe vetëkënaqësisë. Vërtet ky ishte në Bulqizë, por atje nuk pa varfërinë, nuk pa shtëpitë e mjeruara, nuk pa fëmijët që punojnë si skllevër, ashtu siç i zbuluan para gjithë botës gazetarët italianë. Realiteti i tij është i shkëputur nga njerëzit e thjeshtë të Bulqizës, të Shkodrës, të Dibrës, të Librazhdit, Elbasanit, Korcës, Lushnjës dhe gjithë Shqipërisë. Nuk ka shprehje më të qartë të kësaj shkëputje totale nga njerëzit se sa projekt-buxheti 2018. Në këtë buxhet nuk ka asgjë për fëmijët e Bulqizës, fëmijët e Shqipërisë. Nuk ka asnjë politikë kundër varfërisë, nuk ka asnjë politikë për zhvillimin ekonomik, për infrastrukturën, nuk ka asgjë për shqiptarët e ndershëm, nuk ka asnjë shpresë për të ardhmen e vendit. Është një buxhet i ndërtuar vetëm me një qëllim: sigurinë dhe pasurinë e krimit dhe të klientëve”, tha Basha. Kreu i PD thekson se vetëm 3 propozime ka buxheti dhe këto i ka në shërbim të krimit dhe klientëve. “I pari është detyrimi pothuajse i çdo biznesi të vogël për të lëshuar faturë me TVSH. Është një masë që nuk do sjellë asnjë përfitim buxhetor, përkundrazi vetëm do të rrisë koston për bizneset e vogla dhe shumë prej tyre do t’i çojë drejt falimentimit. Është një politikë që do dëmtojë mirëqenien e qytetarëve. Prandaj ajo është kundërshtuar nga të gjithë: nga FMN dhe Banka Botërore, nga ekonomistët dhe ekspertët e politikave publike, nga sipërmarrësit e vegjël dhe nga vetë qytetarët. Po çfarë mund ta shtyjë atëherë një Kryeministër, të ndërmarrë një politikë që dëmton pothuajse këdo e nuk sjell përfitim për askënd dhe që kundërshtohet nga të gjithë. Interesat e familjes dhe të klientëve. Olsi Rama ka dy vjet që bashkë me disa klientë përpiqet të marrë me koncesion kontrollin e pagesës së TVSH-së. Rama thuajse e bëri fakt këtë koncesion, por FMN u bë pengesë e pakalueshme. Ndaj tani ka gjetur dredhinë e duhur: duke futur në skemën e TVSH-së gati 100 mijë biznese, kreyministri do justifikohet se shteti nuk ka mundësi dhe kapacitete të mbikëqyrë një numër kaq të madh biznesesh, prandaj mbikqyrja e mbledhjes së TVSH-së duhet të jepet me koncesion. Për pasurimin e tij dhe për klientët e tij, Edi Rama po dënon qindra mijëra familje shqiptare. Mjerimi u takon të papunëve të Bulqizës dhe fëmijëve të tyre”, tha Basha. Më tej, kreu Basha u ndal tek heqja e tatimit për ndërtimin, heqja e tatimit mbi fitimin dhe ulja e TVSH-së në 6 për qind për të gjitha hotelet luksoze. “Po pse e ndërmerr Edi Rama këtë politikë? Përgjigjja është e thjeshtë: Po e merr për të mbështetur Santa Kuarantat e parave të drogës të Balilajve me shokë. Heqja e taksave për hotelet e luksit do t’i hapë rrugë evazionit fiskal të oligarkëve dhe pastrimit të parave të drogës e krimit. Në këtë mënyrë paratë e pista mund të investohen në ndërtim dhe administrim hotelesh dhe për to nuk do ketë asnjë mbikqyrjeje dhe asnjë detyrim fiskal. Thelbi i është ky: një familje e thjeshtë në Valbonë, Orikum apo në Dardhë, e cila e jep me qira një dhomë të shtëpisë për turistët paguan 20 për qind TVSH dhe çdo qindarkë të taksave të tjera, kurse hoteli i Klement Balilit, i ndërtuar me miliona euro të drogës, nuk do të paguajë thuajse asnjë taksë”. Duke u ndalur tek masa e tretë, kryetari i PD-së tha se kjo masë është më shkatërruesja e buxhetit, pikërisht 1 mld i PPP-ve. “Tingëllon ironike, por në fakt tre P-të përshkruajnë thelbin e programit: Pastrimi i Parave të Pista. Ky program ka dy qëllime kryesore: Pastrimin e parave të drogës, të krimit dhe të korrupsionit dhe duke vendosur kështu kontrollin e krimit mbi ekonominë. Privatizimin dhe përqendrimin e infrastrukturës ekonomike dhe shoqërore të vendit në pak duar. Me këtë program do të privatizohen praktikisht spitalet, shkollat, rrugët dhe çdo infrastrukturë që do t’i vijë në mendje kryeministrit. Kanabizimi i vendit ky projekt i qëllimshëm i Edi Ramës ishte mekanizmi që Edi Rama krijoi për të blerë pushtetin dhe për të privatizuar politikën. Është mishërimi i modelit të tij politik: blerja e pushtetit me para. Edi Rama erdhi në krye të PS-së dhe në krye të qeverisë duke e blerë pushtetin me paratë e lejeve të ndërtimit, dhe parave të krimit që pastroheshin me ndërtimet në Tiranë. Kanabizimi i vendit është vetëm faza e parë e planit. Tani ka filluar faza e dytë: përdorimi i parave të drogës për të futur në dorë ekonominë, duke shkrirë në një krimin, politikën dhe biznesin. Është objektivi final që synon çdo organizatë kriminale: legalizimin në ekonomi dhe në politikë. Edi Rama i futi Shqipërisë kancerin e trafikut të drogës dhe tani po mundohet ta kthejë paranë e drogës në një aktivitet fitimprurës ekonomik. Prandaj sot në Shqipëri ka banka pronarët e të cilave nuk dihen, sepse fshihen në parajsa fiskale. Sikurse ka koncesione me pronarë të fshehur në parajsa fiskale. Siç ka kontrata publike që mbahen sekret ndaj publikut edhe pse paguhen me paratë publike. Prandaj sot Kryeministri u bën thirrjeve bankave të bëhen pjesë e marrëzisë së tij kriminale, edhe pse mafia i vret bankierët në mes të qytetit për të pastruar paratë e krimit.

Basha:Ndërkombëtarët janë në Tiranë për të rrëzuar politikanët e lidhur me krimin

Kryeministri Edi Rama e thumboi kryedemokratin Basha, duke i thënë se një mik ndërkombëtar, referuar komisionerit Johannes Hahn i kishte pohuar se e do më shumë Shqipërinë se kreu i PD-së. Kjo deklaratë solli reagimin e menjëhershëm të Bashës, i cili duke ju referuar takimeve të shpeshta me ndërkombëtarët tha se po diskutohet me ta për të minimizuar kostot që do të lërë pas qeveria e krimit, që do të rrëzohet së shpejti. “Ndërkombëtarët në Tiranë kanë ardhur për tjetër detyrë. Pasi të çmontojnë ushtarët e krimit, do të merren me politikanët që pastrojnë paratë e krimit. Detyrën e tretë e kanë ata miqtë që paske takuar ti, që unë kam ndenjur dhe vazhdoj të rri gjatë, jo për muhabet por për të diskutuar se si mund të minimizohen kostot që do lej pas qeveria jote e krimit”, deklaroi Basha.

Basha replikon me Ramën: Nuk i ndaj njerëzit në të majtë e të djathtë, por të ndershëm e të lidhur me krimin

Kreu i PD-së ka replikuar me Ramën, kur ky i fundit i përmendi emrin e një biznesmeni që kërkonte të ndërtonte në Valbonë, biznesmen ky që kishte lidhje me PD-në. Basha theksoi se nuk i ndan njerëzit në të majtë e të djathtë por të ndershëm dhe të lidhur me krimin. “Nuk e them kot që ke marrë fund politikisht, por ke marrë fund edhe nga pikëpamja e logjikës, edhe nga pikëpamja e fjalëve. Ky në vetvete nuk do të ishte lajm i keq për Shqipërinë, përveçse faktit që ulesh akoma në këtë karrige. Vjen këtu e dërdëllit me batuta dhe me diversione për njerëz që ti vetë i etiketon si votues, si financues të kësaj partie apo të asaj partie. Unë nuk i ndaj njerëzit në demokratë dhe socialistë. Unë i ndaj njerëzit në të lidhur me krimin dhe të ndershëm, në para të pistë të drogës dhe para të ndershme, të djersës së ballit, të konkurrencës së ndershme, ata që kanë ndërtuar këtë vend. I ndaj ne demokratë dhe socialistë të ndershëm që e duan një vend ku të sigurojnë të nesërmen të tyre, të fëmijëve të tyre me punë të ndershme dhe një grusht horrash kryesisht në partinë, edhe pse dikush mund të ketë qenë përpara në oborrin e partisë time që i ke mbledhur ti për pushtetin tënd dhe për pasurinë tënd. Dhe shndërrimin e këtij vendi, këtij shteti, të këtyre institucioneve në strehë dhe lavatriçe për aktivitetin kriminal. Por gabohesh nëse mendon se unë jam këtu për tu marrë me ty. Nuk më intereson dhe nuk do të më interesojë kurrë personi yt, më intereson vendi dhe për shkak të vendit dhe përgjegjësisë që kam karshi vendit dhe shqiptarëve të djathtë e të majtë është detyra ime të paralajmëroj ndonjë njeri që ka mbetur me ndërgjegje në këtë krah të sallës, që nuk të ndjek ty si zoombi në greminën ku po e çon vendin, të mos e ngrejë kartonin për këtë buxhet të pastrimit të parave, të mos e ngrejë kartonin për këtë buxhet të varfërimit të shqiptarëve. Ta ndalim këtë buxhet, të shkëpusim lidhjet e krimit me politikë, të bëjmë reformën zgjedhore, ti kthejmë legjitimitetin kësaj salle dhe përmes legjitimitetit të ndihmojmë shqiptarët e ndershëm, punën e ndershme, paratë e ndershme”, u shpreh kreu i PD.

Rama i mbaruar politikisht-Nëse lejohet të qëndrojë ai vetëm do të rrisë faturën për Shqipërinë dhe shqiptarët

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha theksoi se Edi Rama është i mbaruar politikisht, ndërsa po qëndron në pushtet vetëm për interesat e veta personale. Kreu i PD gjithashtu theksoi se nëse do të lejohet të qëndroj në krye të vendit veçse do të rris kostot për Shqipërinë dhe shqiptarët. “Çdo lloj hezitimi përballë të keqes, çdo lloj relativizimi i të keqes, çdo lloj justifikimi i saj, çdo lloj barazimi i drogës dhe krimit me gabimet e zakonshme të politikanëve është shërbim ndaj krimit. Ne të gjithë kemi mëkatet tona, ne të gjithë kemi gabimet tona, por vetëm Edi Rama zgjodhi të qeverisë me krimin. Sot dallimi është i qartë, ndaj gjuha jonë duhet të jete e qartë dhe zgjedhja jonë e thjeshtë: ne duhet të ndahemi një herë e mirë nga krimi, nga droga dhe nga rruga e vetëshkatërrimit shoqëror. Kjo është ajo që ne duhet të ndalojmë. Edi Rama është i mbaruar politikisht. Tashmë, ai qëndron në pushtet vetëm për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Nëse lejohet të qëndrojë ai vetëm do të rrisë faturën për Shqipërinë dhe shqiptarët”.