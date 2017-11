Basha: Buxheti 2018, provë e implikimit të Ramës, të administrohet nga Prokuroria shqiptare, DEA dhe FBI-ja

Opozita e bashkuar ka dalë kundër projektbuxhetit të vitit 2018. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha akuzoi Edi Ramën se përmes këtij projektbuxheti do të pastrojë paratë e drogës. Ai i bëri apel Prokurorisë shqiptarë, FBI-së, DEA-s dhe shërbimeve të tjera partnere që të marrin nën administrim buxhetin 2018 dhe ta përdorin atë si provë që fakton se Rama është iniciatori i kanabizimit të vendit dhe me bekimin e tij këto para të pista po dëmtojnë ekonominë e vendit

Opozita e bashkuar ka dalë kundër projektbuxhetit të vitit 2018. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha akuzoi Edi Ramën se përmes këtij projektbuxheti do të pastroj paratë e drogës. Pas përfundimit të mbledhjes së grupit parlamentar, Basha theksoi se ekonomia po kriminalizohet, pasi paratë e siguruara përmes drogës po investohen në biznese të ndershme, ndërsa të vetmit që do të përfitojnë janë baronët e drogës. Kreu i PD i bëri apel Prokurorisë shqiptarë, FBI-së, DEA-së dhe shërbimeve të tjera partnere që të marrin nën administrim buxhetin 2018 dhe ta përdorin atë si provë që fakton se Rama është iniciatori i kanabizimit të vendit dhe me bekimin e tij këto para të pista po dëmtojnë ekonominë e vendit. “Buxheti 2018 është shkrirja mes qeverisë, krimit dhe drogës për pastrimin e parave të pista! Krimi nga parcelat e kanabisit po zhvendoset tek ndërtimi me projektin “Një Miliard euro“ të Edi Ramës. Biznesi i vogël do të paguajë TVSH 20 milionë lek në vit ndërsa hotelet luksoze të baronëve të drogës për dhjetë vjet nuk do të paguajnë tatim fitimin dhe TVSH është 6 % . 14 shkolla të Tiranës kushtojnë 60 milionë Euro, fond me te cilin ndërtohen normalisht 30 shkolla. Këto janë javët e krimit dhe të drogës dhe buxheti është i krimit dhe i drogës , është buxheti i pastrimit të parave të drogës. Njëkohësisht është buxheti i varfërimit deri në palcë të shqiptarëve. Edi Rama do ta përdorë 2018-ën për të pastruar miliardat e drogës, të konsorciumit politiko –kriminalo- oligarkik. Edi Rama do ta përdorë 2018-ën për të pastruar miliardat e drogës, të konsorciumit politiko –kriminalo- oligarkik. Pra është një trekëndësh, në qendër është Edi Rama dhe qeveria, është një trekëndësh, shtet i kriminalizuar – narko shtet, karteli i drogës (ata që bëjnë kultivimin dhe trafikun e drogës) dhe ekonomia që po kriminalizohet , e përbërë nga oligarkë që pastrojnë paratë e drogës dhe trafikantë që blejnë bizneset e ndershme me paratë e drogës. Javën e kaluar ndamë me gjithë shqiptarët nga Kuvendi, fazën ku ndodhet krimi i organizuar në Shqipëri. E nisi me kultivimin e kanabisit . Nuk është më kultivimi i kanabisit, veprimtaria kryesore. Jo. Me paratë e drogës të vitit 2015, 2016, krimi i organizuar ka kaluar në dy fusha të tjera. Fusha e parë që konfirmohet edhe sot nga raportet e BE, është trafiku I heroinës dhe kokainës dhe fusha e dytë më e rrezikshmja për shqiptarët, është kafshimi i ekonomisë publike dhe private të shqiptarëve. Që do të thotë se krimi po zhvendoset në sheshet e ndërtimit në mes të Tiranës, po zhvendoset në bankat e Shqipërisë, pra në sistemin financiar të Shqipërisë. Krimi tashmë nga parcelat e kanabisit në majë të maleve apo në mes të fushave, po zhvendoset në mes të shesheve të Tiranës dhe në të famshmin projekt: “Një Miliard euro“ të Edi Ramës. Çfarë po ndodh? Shikoni çfarë thotë buxheti. Një biznes që fërgon peshq, që i blen nga peshkatari i zonës nëqoftëse kalon xhiron prej 20 milion lekë të vjetra në vit, do të futet në xhiron e TVSH. Pra biznesi që fërgon, skuq peshqit në zgarë, nëqoftëse bën xhiron 2,1 milion do të paguajë TVSH. Ndërsa Klement Balilaj , Santa Quaranta dhe dhjetëra Santa Quaranta që do të ndërtohen nga baronët e drogës dhe oligarkët e lidhur me ta, hotelet me pesë yje, për dhjetë vjet nuk do të paguajnë tatim fitimin dhe TVSH do e paguajnë 6 %. Nga baronët e drogës dhe oligarkët e lidhur me ta, hotelet me 5 yje për 10 vjet nuk do të paguajnë tatim-fitimi dhe TVSH-në do e paguajë 6%. Që të hash peshkun e zgarës tek ai biznesi i vogël që mban frymën gjallë duhet të paguash 20% TVSH me këtë buxhet. Që të hash aragostën apo ngjalën tek Santa Quaranta apo tek hotelet me 5 yje që duan të ndërtojnë oligarkët me baronët e drogës do të paguash vetëm 6% TVSH dhe për 10 vite ata s’do të paguajnë as tatim-fitimi. Ky është buxheti që tregon më qartë se çdo gjë tjetër se Edi Rama ka përgjegjësinë dhe është aksioner i drejtpërdrejtë i kartelit kriminalo politik”, tha Basha. Më tej, kreu i PD u shpreh se Rama pasi e mbushi Shqipërinë me drogë, tani këto para të pista do t’i pastroj për vete dhe miqtë e tij. “Pasi e mbushi Shqipërinë me drogë, pasi e ktheu në delen e zezë të Europës, pasi mbylli derën e integrimit europian, pasi e zhyti në kolaps ekonominë duke përfshirë fakir-fukarenjtë që i zhyti në biznesin e drogës dhe që sot e shesin më lirë se çajin. Tani paratë e drogës do t’i pastrojë për veten e tij dhe për miqtë e tij. Çdokush tjetër do të humbasë. Më pak para për shtresat në nevojë, në ndihmë ekonomike, më pak para për pensionistët, për buxhetorët. Rritja e rrogave do të jetë minimale, nuk do të plotësojë dot as indeksimin për inflacionin. Më pak para për fermerët, për biznesin e vogël dhe të mesëm, për investimet, për shëndetësinë. Gjithçka tregon që ky do të jetë një buxhet i rrënimit dhe i gërmimit të xhepave për shqiptarët, nga shtresa e mesme deri te shtresat më të varfra, nga fermerët tek biznesi i vogël. Të vetmit që do të përfitojnë do të jenë lordët, baronët e drogës sepse me këtë buxhet do të pastrohen paratë. Skema e parë është është skema fiskale, projekti fiskal. Uli taksat për investimet e luksit, për hotelet me 5 yje që në të gjithë botën, mjafton të bëni një kërkim sado modest, në të gjithë botën një nga rrugët kryesore për pastrimin e parave janë ndërtimi dhe tek ndërtimi kategoria kryesore e pastrimit të parave janë hotelet luksoze. Për këta, për pastrimin e parave do të ulë taksat, për të gjithë të tjerët do të rrisë taksat, do të fus në nivelin e TVSH-së. E dyta është projekti 1 miliard euro. Projekti 1 miliard euro i konçesioneve nuk është gjë tjetër veçse pastrimi i parave tanimë jo vetëm në ekonominë private, por edhe në ekonominë publike, që do të thotë tendera të rrugëve, shkollave, spitaleve, tashmë do të jenë konçesione, ku do të pastrohen paratë e drogës, pa tender, pa konkurrencë, pa transparencë, do t’i jepen disa kompanive, të cilat ose vetë ose përmes marrëdhënieve të nëndheshme, do të pastrojnë paratë e drogës”. Kreu i PD ilustron edhe një shembull sesi kjo qeveri kriminale do të bëj pastrimin e këtyre parave të pista. “Marrim një shembull. 14 shkolla të Tiranës, 60 milionë Euro, është një buxhet i tejfryrë. Me 60 milionë Euro, mund të ndërtosh 30 shkolla. Mund të ndërtoheshin minimalisht 25 shkolla të mira. Përse ndërtohen vetëm 14? Dhe përse Bashkia duhet të paguajë dyfishin e interesit që do të paguante normalisht në qoftë se do t’i ndërtonte vetë ato shkolla? Sepse me këtë projekt, sikundër me projektet e koncesioneve në rrugë dhe kudo tjetër, shqiptarët do të paguajnë dyfish çmimin e rrugës, do të paguajnë dyfish qiranë e borxhit dhe do të paguajnë 10 fish pastrimin e parave të drogës. Shqiptarët do të zhyten në mjerim. Baronët e drogës, oligarkët dhe Edi Rama, do të pasurohen marramendshëm vetëm se tani paratë do t’i nxjerrin nga skutat ku i kanë futur dhe do t’i qarkullojnë në mënyrë të ligjshme nëpërmjet këtyre dy skemave; ndërtimet, ndërtimeve luksoze, turizmit dhe hoteleve të drogës nga njëra anë dhe kalimit të parasë së pisët të drogës për ndërtimin e veprave infrastrukturorë me dyfish çmimin dhe dyfish interesa”. Basha bën apel që Buxheti 2018 të administrohet nga Prokuroria shqiptare, DEA dhe FBI si provë që implikon Ramën në trafikun e drogës dhe pastrimin e këtyre parave. “Projekt-buxheti i 2018-ës jo vetëm politikisht, por edhe ligjërisht, duhet të administrohet nga Prokuroria shqiptare, nga FBI, nga DEA, nga prokuroria italiane, gjermane, si një provë ligjore e implikimit të Edi Ramës në trafikun e drogës dhe pastrimit të parave të drogës. Një gjë është e sigurt, për këdo që ka bërë hesape që përmes këtij projekt-buxheti të nisë pastrimin e parave të drogës, të mendojë mirë. Themelet e kësaj ngrehine, sapo kanë filluar të shkunden. Nuk do të lejojë as Europa, as opozita shqiptare, as shqiptarët e ndershëm që të vazhdojë varfërimi i tyre me këtë projekt-buxhet, ndërkohë që vazhdon pasurimi i oligarkëve dhe i baronëve të drogës. Natyrisht, vota jonë do të jetë kundër, por ky është vetëm fillimi i një beteje e cila do të zhvillohet në të gjitha frontet dhe do të rrëzojë, siç po rrëzon një nga një gurët e shahut. Tahirët dhe ata që janë pas tahirëve do të përgjigjen përpara drejtësisë dhe ora për këtë po afron me shpejtësi marramendëse”, tha Basha.

Vasili: Premtimet e Ramës për rritje ekonomike, fiktive dhe mashtrime elektorale/ Lëvizja Socialiste për Integrim ka sfiduar qeverinë, duke thënë se në Shqipëri nuk është planifikuar asnjë investim i huaj. Në përfundim të mbledhjes së grupit, kryetari i grupit parlamentar, Petrit Vasili në një dalje për mediat tha se premtimet për një rritje ekonomike janë fiktive dhe mashtrime elektorale. “Të gjitha pretendimet për një rritje ekonomike janë pretendime tërësisht fiktive, mashtrime të vërteta elektorale, mashtrime të vërteta politike të cilat nuk të çojnë asgjëkundi, pasi edhe këto dhjetëra faqe të buxhetit që po paraqet qeveria nuk ka asnjë investim të huaj, të ri të rëndësishëm dhe asnjë ofertë për investime të reja, përveçse një ristabilizim me anë të një ligji të të gjitha favoreve që qeveria do ti njohë vetes për të favorizuar dhe ndihmuar klientët dhe nëpërmjet tyre veten e saj dhe asnjë projekt konkret. Unë e sfidoj qeverinë dhe jam këtu dhe pres të më thotë qoftë edhe një investim të madh të huaj të rëndësishëm që vjen apo është projektuar të vijë në Shqipëri i cili do të më bindë mua dhe shqiptarët e tjerë për këtë gjë. Por nuk ka asgjë të tillë. Shqipërinë e presin ditë shumë të errëta të rritjes ekonomike për shkak të një aventurizmi politiko – ekonomik të paparë për Shqipërinë në gjithë vitet e fundit”, tha Vasili.