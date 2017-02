Basha: Diplomatë e qytetarë të shqetësuar për vjedhjen e zgjedhjeve – më 18 shkurt të ngrihemi

Kreu i Opozitës: “Mbi gjithë zhurmën e propagandës në Shqipëri sot ka një mesazh që dëgjohet qartë: Politikanët e korruptuar dhe krimi duan të vjedhin zgjedhjet e ardhshme. Këtë mesazh po e thonë me zë të lartë qytetarët e thjeshtë dhe diplomatët e huaj, institucionet e drejtësisë dhe shërbimet sekrete të huaja dhe vendase, politikanët e huaj dhe vetë ministrat e qeverisë”

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë edhe njëherë thirrje qytetarëve që të ngrihen në protestën e 18 shkurtit në një tubim kundër qeverisë Rama. Në një postim në facebook, Basha shkruan se të gjithë diplomatët e huaj dhe qytetarët japin të njëjtin mesazh, se qeveria do të përpiqet të vjedhë zgjedhjet e 18 qershorit me paratë e shitjes së kanabisit. “Mbi gjithë zhurmën e propagandës në Shqipëri sot ka një mesazh që dëgjohet qartë: Politikanët e korruptuar dhe krimi duan të vjedhin zgjedhjet e ardhshme. Këtë mesazh po e thonë me zë të lartë qytetarët e thjeshtë dhe diplomatët e huaj, institucionet e drejtësisë dhe shërbimet sekrete të huaja dhe vendase, politikanët e huaj dhe vetë ministrat e qeverisë. Tonelatat e farës së hashashit që kanë hyrë muajt e fundit ne Shqipëri janë pjesë e planit për të blerë dhe vjedhur vota, për të ruajtur pushtetin e tanishëm politik duke prishur zgjedhjet. Një shoqëri e rrethuar nga krimi dhe droga nuk prodhon punë, mirëqenie, shëndetësi, dhe arsim. Një shoqëri e pushtuar nga droga prodhon krim dhe prapambetje. Ne mund ta ndalojmë këtë të keqe duke u ngritur së bashku. 18 shkurti është dita që populli të thotë fjalën e tij. 18 shkurti është dita për të nisur aksionin e kthimit të pushtetit tek qytetaret. 18 shkurti është dita të #NgrihemiBashkë”, shkruan Basha.

Zgjedhjet/Bylykbashi:Qeveria po përdor platformën e saj për manipulimin e zgjedhjeve/Në fjalën e tij gjatë seancës parlamentare ditën e djeshme, deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi foli për anomalinë e qeverisë duke iu referuar “deklaratave të jashtëzakonshme” të Ylli Manjanit disa ditë më parë: “Sot po tentohet të bëhet një seancë e zakonshme, por në një vend normal, sot nuk do të kishte qeveri”, u shpreh Bylykbashi i cili pretendoi dorëheqjen e qeverisë pas rasteve të bujshme të kanabizimit të vendit, shkeljet e kushtetutës, tendera korruptivë dhe polici që përdoret për shantazhe politike etj.“Pas deklaratave të jashtëzakonshme, qeveria duhet të kishte dhënë dorëheqjen ose të ishte në hetim. Kanabizim i vendit, shkelje e Kushtetutës, prokurorë e gjyqtarë që ndiqen nga policia në kundërshtim me ligjin, tendera korruptiv qindra milionë euro që miratohen në mbledhje që nuk ekzistojnë, përdorimi i policisë për të vjedhur zgjedhjet dhe për shantazhe politike. Akuza si këto do të kishin çuar menjëherë në dorëheqjen e qeverisë në një vend normal”, tha Bylykbashi. Në lidhje me votimin elektronik të kërkuar nga PD-ja, Bylykbashi tha se qeveria po përdor platformën e saj për manipulimin e zgjedhjeve, nëse nuk pranohet votimi elektronik Deputeti I Partisë Demokratike paralajmëroi protesta nga qytetarët: “Nëse votimi elektronik nuk bëhet, do të thotë që e gjithë platforma juaj për manipulimin e zgjedhjeve do të zbatohet pikë për pikë. Më datë 18 shkurt, sa kohë që qeveria nuk pranon votimin elektronik, shqiptarët do të protestojnë”.