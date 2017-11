Basha: Edi Rama e ktheu Policinë e Shtetit në një organizatë të strukturuar kriminale

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me dekonspirimin e operacionit të kërkuar nga Prokuroria për arrestimin e funksionarëve të lartë të policisë. Në një deklaratë për media, kreu i opozitës thekson se Rama është përgjegjës direkt për këtë skandal, ndërsa po ashtu nënvizon se ngjarja e një dite më parë tregon se Policia e Shtetit ka funksionuar si një organizatë kriminale

Kryemadhi:Edi Rama po fsheh tre shefat e policisë në bashkëpunim me Tahirin

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me dekonspirimin e operacionit të kërkuar nga Prokuroria për arrestimin e funksionarëve të lartë të policisë. Në një deklaratë për media, kreu Basha thekson se Rama është përgjegjës direkt për këtë skandal, ndërsa po ashtu nënvizon se ngjarja e një dite më parë tregon se Policia e Shtetit ka funksionuar si një organizatë kriminale. Basha më tej thotë se Rama ndërmori një fushatë masive gënjeshtrash dhe manipulimi të opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar për të mbuluar të vërtetën e krimit dhe për t’i dhënë kriminelëve gjithë qetësinë dhe hapësirën e nevojshme për të lulëzuar.“Ngjarjet e 24 orëve të fundit treguan qartë për të gjithë botën se Policia ka funksionuar si një organizatë kriminale e strukturuar, me hierarki të përcaktuar, nga koka e saj Saimir Tahiri tek drejtorët e policisë së rretheve dhe shefat e anti-drogës e të terrenit. Edi Rama ka lejuar dhe bekuar me vetëdije të gjithë aktivitetin kriminal të trafikimit të drogës dhe të kriminalizimit të plotë të policisë. Me autoritetin e kryeministrit ai ka ofruar mbështetjen e pushtetit për këtë aktivitet kriminal duke e kthyer Shqipërinë në zonë të lirë për krimin. Për tre vite me radhë, Edi Rama ndërmori një fushatë masive gënjeshtrash dhe manipulimi të opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar për të mbuluar të vërtetën e krimit dhe për t’i dhënë krimit gjithë qetësinë dhe hapësirën e nevojshme për të lulëzuar. E gjithë kjo organizatë shtetërore kriminale, bandat që ajo kontrollonte dhe paratë e drogës u përdorën nga Edi Rama për manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2017 dhe ruajtjen e pushtetit të tij. Krimi i organizuar është sot një kërcënim serioz ndaj sigurisë kombëtare të Shqipërisë, si dhe rrezikon të sjellë destabilizimin e thellë politik, shoqëror dhe ekonomik të vendit. Lufta kundër krimit, duke filluar nga dekriminalizimi dhe pastrimi total i qeverisë, policisë dhe i gjithë strukturave të shtetit nga kriminelët dhe individët e kriminalizuar, është sot prioriteti kryesor kombëtar. Hapi i parë është largimi i Edi Ramës nga drejtimi i vendit. Çdo ditë që kalon konfirmon se ai është pengesa kryesore për drejtësinë dhe luftën kundër krimit në Shqipëri”, tha Basha.

Kryemadhi:Edi Rama po fsheh tre shefat e policisë në bashkëpunim me Tahirin/ Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi deklaroi se Edi Rama po fsheh tre ish-shefat e policisë të cilët janë në kërkim që prej mbrëmjes së djeshme. Në deklaratën para mediave pak minuta më parë, Kryemadhi u shpreh se Rama në bashkëpunim me Tahirin janë në dijeni të lëvizjeve të Sokol Bodes, Jaeld Çelës dhe Gjergj Kohilës, por po i fshehin ato nga frika se po u arrestuan do të flasin. Në një rast të tillë, sipas Kryemadhit, akuzat do të rëndonin mbi Edi Ramën. “Me fshehjen që po i bën tre të akuzuarve po vërteton se po vijon të jetë pjese e bandave që kanë në pronësi drogën në Shqipëri. Ky veprim i sotëm është në vijim të mbrojtjes së bandave të drogës dhe tregon se perse nuk janë ndaluar dy vëllezërit Habilaj. Askush më mirë se Rama nuk e di se ku fshihen të kërkuarit e drejtësisë. Rama me bashkëpunëtorin e tij Saimir Tahiri janë në dijeni të lëvizjeve dhe në dispozicion të fshehjes së tyre se kane frikë nëse ndonjë nga ata flet që do nxjerre në krye të çorbës emrin e Edi Ramës. Njeriu që sot ka frikë më shumë se 3 policët e akuzuar por edhe se Haki Cako që janë njësoj të implikuar në bandat kriminale, ndaj sot më shumë se kurrë fronti ynë opozitar duhet të bashkojmë forcat dhe të shporrim këtë lloj politikani që është përlyer në pazare dhe trafiqe me banditë. Sot Rama dhe oborri i tij heshtin, por ta kenë të qartë se heshtja e tyre s’do i shpëtojë dot nga fajësia që kanë” – u shpreh Kryemadhi.