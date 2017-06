Basha: Frymën e Ndryshimit e ndjej kudo, do ndahemi nga Rama dhe fasadat e tij

Ndërsa rikthehej nga turi elektoral në verilindje të Shqipërisë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi gjatë një takimi në Kamëz se parandien diçka të madhe për Shqipërinë në 25 qershor. Kreu i opozitës së bashkuar tha se Frymën e ndryshimit e ka ndjerë kudo, pasi me paktin politik, Rama e nënshkroi kapitullimin e Republikës së Vjetër dhe thirri në skenë Republikën e Re

Basha në Tropojë: “Nën logon e partisë së demokracisë të Azem Hajdarit dhe Sali Berishës, do të hapim derën e Shqipërisë evropiane”

Ndërsa rikthehej nga turi elektoral në verilindje të Shqipërisë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi gjatë një takimi në Kamëz se parandien diçka të madhe për Shqipërinë në 25 qershor. Frymën e ndryshimit, Basha tha se e ka ndjerë kudo. Sipas kreut të PD-së, Rama me paktin politik nënshtroi kapitullimin e Republikës së Vjetër dhe përqafoi Republikën e Re në pamundësi për ta asgjësuar. “Beteja vendimtare është akoma përpara nesh, ajo vjen me 25 qershor. Kundërshtarët tanë politikë e dinë se diçka e madhe po ndodh në Shqipëri, populli është në këmbë, është i bashkuar, populli është i vendosur që kurrë më mos të kemi një shtet që i shërben një grushti pushtetarësh. Të thajmë moçalin politik ku jetojnë tash e dy dekada një grusht bretkosash, zhabash dhe thithelopash politike, do ta thajmë moçalin me 25 qershor sepse poshtë moçalit është toka e bukës për çdo shqiptar dhe shqiptare. A ua kishte marrë mendja ju demokratëve të Kamzës me 17 apo 18 shkurt se brenda 100 ditësh Edi Rama do të nënshkruante kapitullimin e Republikës së Vjetër, se do të bënte thirrje në monologun e të dielës për kryengritje kundër Republikës së Vjetër? A ua kishte marrë mendja se do të bënte fushatë me dy gishtat lart? Nuk ka çfarë të bëjë. U përpoq ta kafshonte Republikën e Re, u përpoq ta mposhte, por me sa duket e ka kuptuar atë thënien e vjetër popullore “kur s’e kafshon dot, puthe”. Basha nënvizoi sërish ftesën për debat ndaj kundërshtarit politik, që sipas tij është në disavantazh sa i takon bilancit. Krye demokrati sulmoi edhe LSI, kur tha se në 25 qershor SH.P.K-ja merr fund. “Fushatat politike kanë një qëllim, bilancin e palëve para njerëzve, programet që njerëzit të gjykojnë dhe të vendosin, Unë vi këtu me bilancin tim si kryetar i opozitës, me dekriminalizimin, me ndërgjegjësimin e botës dhe shqiptarëve për rrezikun dhe luftën kundër drogës, me betejën për një drejtësi të pa kapur dhe të pavarur siç do të jetë, betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe betejat tona të përditshme për denoncimin e tenderave korruptivë. Edhe Edi Rama vjen me një bilanc. Premtoi 300 mijë vende pune, asnjë. Ja pse refuzoj bilancin dhe debatin me kreun e opozitës. Ja pse keni shfaqe natë për natë me Edi Ramën, me tuta, çitjane dhe daulle. Daulleve u bie dhe Ilir Meta e keni parë? Daulleve të hallit jo të qejfit. Se iku dhe SH.P.K-ja, merr fund me 25 qershor, nuk ka më pazare, matrapazllëqe”. Basha la të kuptohet se ka mbaruar epoka e koalicioneve, teksa pati një thirrje për eksodin e demokratëve drejt asaj force politike. “U bëj thirrje vëllezërve dhe motrave demokrate që u nënshtroi me teskat e bukës, teserat e LSI për një vend pune, ndihmë apo gjithçka tjetër. Ky është momenti t’ia flakni triskat në fytyrë, të riktheheni në shtëpinë tuaj, në PD që është më e bashkuar dhe më e fortë se kurrë. E di që jeni hutuar në momente të veçanta se edhe ne jemi detyruar të bëjmë kompromise të veçanta por koha e tyre ka marrë fund. Dëgjoni mirë fjalët e mia, ka marrë fund. Nuk do ketë më pazare dhe matrapazllëqe të tilla. Mos u bëni Baftjarë të Republikës së Vjetër se do të mbeteni në haurin e Republikës së Vjetër. Bashkohuni me qytetarët e lirë të Republikës së Re. Edi Rama nuk guxon të bëjë bilancin se e di që del me këpucë të kuqe, çorapet e kuqe i ka, del edhe me këpucë të kuqe para shqiptarëve.

