Basha i pret Ramës biletën e ikjes

Qëndresa e demokratëve dhe të gjithë protestuesve që duan votën e lirë ka nxjerrë jashtë loje oligarkinë e Edi Ramës. As me dhunë, as me para e as me heshtje s’mund të kapërcehet kriza që është ulur këmbëkryq në oborrin e “Rilindjes”. Një gjysmë milioni janë të gatshëm të dyfishojnë praninë e tyre në thirrjen e radhës të Lulzim Bashës, prandaj pamundësia e kryeministrit për të ofruar një mundësi shpëtimi për ortakërinë e tij me krimin ka sjellë si ngjarje të sigurtë pensionimin e tij nga politika aktive

Rreth 500 mijë shqiptarë nga të gjitha krahinat e vendit u derdhën lum në shesh në marshimin e dy ditëve më parë, të organizuar nga opozita e vendit për të protestuar kundër qeverisë së inkriminuar të Edi Ramës. Shqiptarët duke ndjekur shembullin rumun pushtuan sheshin në protestën më madhështore të parë ndonjëherë në 27 vite demokraci në vend. Protesta madhështore e opozitës ishte pikënisja për një fillimi të ri dhe siç vetë kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha e theksoi në shesh të shtunën shqiptarët u bashkuan në aleancën qytetare për t’i thënë boll më, qeverisë Rama, e cila në katër vite e vendosi pushtetin në dobi të interesave personale. Qeveria klienteliste dhe kriminele e krijuar prej Edi Ramës me shokë në katër vite u kujdes që mjerimi të pllakoste në çdo familje shqiptare dhe e përdori çdo mjet për të mbërritur deri këtu, ku kërkon të blejë një mandat të dytë qeverisës me paratë e krimit dhe drogës, duke konfirmuar se janë turpi i këtij vendi, një mazhorancë që rezulton e dështuar në çdo veprim të saj. Demokratët hodhën tezën e ndërtimit të qeverisë teknike dhe ata bashkë me mijëra shqiptarët, që zbritën në shesh duke lënë mënjanë ndasitë politike për fatet e vendit synojnë të shmangin zhvillimin e zgjedhjeve fasadë, që mendon të zhvillojë Rama duke blerë vota me paratë e drogës e duke kontrolluar sistemin nëpërmjet mospranimit të një reforme të re zgjedhore. Qytetarët dy ditë më parë në përgjigje të kërkesës së kreut të opozitës Lulzim Basha konfirmuan se sheshi është shtëpia e tyre, prej nga ku do të insistojnë në rrëzimin e një qeverie, e cila në tre vite i zhyti në varfëri e papunësi, por edhe i gjobiti e i super-taksoi në kuadër të themelimit të shtetit të hajnave dhe padrejtësive. Lideri i Partisë Demokratike kishte premtuar për një vendim të madh gjatë kësaj proteste dhe me kërkesën për të qëndruar në shesh ai iu përgjigj më së miri vullnetit të mijëra shqiptarëve për të ndalur uzurpimin e mëtejshëm të pushtetit nga Edi Rama dhe oligarkët e tij të korruptuar. Sipas atij vendimi të marrë më 18 shkurt qëndresa e Partisë Demokratike ka vijuar edhe gjatë ditës së djeshme në “Çadrën e Lirisë” të vendosur në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, përballë godinës së kryeministrisë ku qytetarë, deputetë të opozitës dhe vetë kreu i saj Lulzim Basha kanë qëndruar edhe gjatë natës duke theksuar se nuk do të tërhiqen deri sa të sigurohen zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Në këtë ditë të dytë të protestës para kryeministrisë, Partia Demokratike ka vendosur të përshkallëzojë qëndrimin përballë mazhorancës edhe me bojkot të kuvendit, duke nënvizuar edhe njëherë rëndësinë e kësaj rezistence ndaj pushtetit të kontrolluar nga kriminelë që duan të vjedhin zgjedhjet e 18 qershorit. Në mbledhjen e kryesisë së PD-së është diskutuar që deputetët të mos marrin më pjesë në seancat parlamentare deri në plotësimin e kërkesës për qeveri teknike. Duket se opozita është plotësisht e bindur për të vazhduar rrugëtimin e saj për të siguruar një herë e mirë zgjedhje të lira e të ndershme pa Edi Ramën kryeministër. Ndërkohë në këtë ditë të dytë po qartësohen edhe më tepër synimet e opozitës, eksponentë të së cilës nuk e kanë lënë aspak të mbyllur mundësinë për shtyrjen e zgjedhjeve deri në vjeshtë, vetëm e vetëm që të përmbushet kushti për rrëzimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike, e cila mund të garantojë votimin e lirë dhe të ndershëm. Edhe në ditën e dytë protestuesve të vendosur në çadrën e ngritur para Kryeministrisë i është bashkuar kreu i PD-së, Lulzim Basha, ndërkohë që edhe dhjetëra eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike vazhdojnë të qëndrojnë përkrah qytetarëve. Opozita e sheh këtë vendim të saj për t’i bërë ballë qeverisë hajdute të Edi Ramës si një rrugë pa kthim, ku protestuesit do të lënë sheshin vetëm kur të shpallin fitoren, që konsiston në ecjen para drejt demokracisë e drejt zgjedhjeve të lira. Teksa protestës së udhëhequr nga Lulëzim Basha i është bërë jehonë edhe në dhjetëra media ndërkombëtare, të cilat vlerësojnë shpirtin e marshimit, ku shqiptarët treguan se mund të ngrihen edhe ata për të kërkuar zbatim të të drejtave të tyre dhe ruajtjen e demokracisë funksionale, konsensusi qytetar dhe mbështetja e partnerëve ndërkombëtarë për kauzën e opozitës po rritet edhe më tepër. Ndërkohë krye dështakun Edi Rama, i cili me cicërimat në Twitter mburrej për heqjen e kangjellave duket se e kanë trembur tej mase mijëra shqiptarët që zbritën në shesh dhe gjatë ditës së djeshme ai e ka rrethuar kryeministrinë me një mur hekuri rreth 1 metër të lart.