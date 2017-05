Basha: Koha e maskarenjve po mbaron, tani drejt Republikës së Re

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka përshëndetur votimet në Kuvend, ku deputetët miratuan masat e reja ndëshkimore për ata që blejnë, por edhe për ata që e shesin votën. Me një shënim në rrjetin social facebook, kreu i PD shprehet se kjo është rruga drejt zgjedhjeve të lira e të ndershme, por edhe drejt Republikës së Re

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka përshëndetur votimet në Kuvendin e Shqipërisë, ku deputetët kanë miratuar masat e reja ndëshkimore për ata që blejnë, por edhe për ata që e shesin votën. Me një shënim në rrjetin social facebook, kreu i PD shprehet se kjo është rruga drejt zgjedhjeve të lira e të ndershme, por edhe drejt Republikës së Re. Sipas Bashës, koha e maskarenjve po mbaron, dënime të rënda i presin. “Mbrëmë u hodh një hap i rëndësishëm drejt zgjedhjeve të lira dhe Republikës së Re: Kuvendi shpalli ligjërisht krim serioz çdo lloj përpjekjeje apo veprimi që kufizon apo cenon vullnetin e lirë dhe votën e lirë të qytetarëve. Dënime të rënda i presin tani, matrapazët e zinj të blerjes së votës, kriminelët e rrugës dhe ata në poste shtetërore që kërcënojnë apo detyrojnë me forcë qytetarët të votojnë kundër vullnetit të tyre, komisionerët, numëruesit dhe punonjësit zgjedhorë që manipulojnë votimin dhe numërimin e votave. Policët dhe ushtarakët të cilët në vend që të mbrojnë të drejtat e qytetarëve dhunojnë të drejtën e shenjtë të votës, punonjësit e shtetit që paratë dhe pasuritë që u takojnë qytetarëve i vënë në shërbim të partisë. Me forcën dhe vendosmërinë që treguam 90 ditët e qëndresës sonë historike, ne do bëhemi barrierë ndaj kriminelëve zgjedhorë që ata të mos guxojnë të dhunojnë lirinë e votës, sepse do të humbasin lirinë e tyre. Puna e ndershme dhe kurajoze e ministrave teknikë, drejtimi i paanshëm i KQZ-së, kufizimi i shpenzimeve zgjedhore dhe masat e tjera që po ndërmarrim për zgjedhje të lira dhe të ndershme, do u japin qytetarëve mundësinë dhe garancitë që të zgjedhin lirisht qeverinë që ata duan t’i drejtojë. Koha e maskarenjve po mbaron. Tani është koha për Republikën e Re, republikën e lirisë dhe demokracisë së vërtetë. #ZgjedhjeTeLira #RepublikaeRe”, shkruan Basha.

Ish-kryeministri Berisha: Parlamenti zhvilloi ceremoninë e funeralit të rilindjes/ Ish kryeministri Berisha e ka cilësuar seancën e së enjtes në Parlament si historike. Në një postim në facebook, ish kryeministri deklaron se u votuan grupet e vettingut, duke i hapur rrugë reformës në Drejtësi, ndërsa thekson se kjo seancë ishte edhe ceremonia e funeralit të rilindjes, e cila mbushi vendin me drogë, krim, korrupsion. “Seanca e mbrëmshme ishte vërtet historike sepse:- Parlamenti votoi marrëveshjen e datës 18 maj, me të cilën fitoi Shqipëria dhe çdo shqiptar

– Parlamenti votoi grupet e vettingut nga opozita, duke hapur rrugën e avancimit të reformës së drejtësisë dhe dëshmuar kështu falsitetin e akuzave absurde që iu bënë opozitës nga Rama dhe papagajtë e tij. – Parlamenti, në heshtje zhvilloi ceremoninë e funeralit të “Rilindjes”, e cila vdiq pas 44 muaj jete pasi shkatërroi Partinë Socialiste, mbushi vendin me krim e drogë, varfëri e mjerim. Ndjesë pastë, Amin!! – Edi Rama, ngjante mbrëmë me atë kapitenin, që pasi ka mbytur në stuhi gjeminë, mbyt në ujë edhe ekuipazhin e vet për të shpëtuar lëkurën e tij. I pashpresë, Amin”, shkruan ish kryeministri Berisha.