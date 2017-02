Basha: Korrigjojmë 7 ligjet dhe votojmë vettingun, pas krijimit të Qeverisë teknike  

Kreu i PD, Luzim Basha iu përgjigj akuzave të mazhoracës se opozita po kërkon të bllokojë vettingun. Në parlamentin e improvizuar në çadrën e protestës, Basha tha se dënglat e tyre si beson askush, ndërsa lëshoi dhe një sfidë për kryeministrin. Kreu demokrat kërkoi një pakt për një qeveri teknike me vullnet të mirë për zgjedhje të lira dhe korrigjim të shtatë ligjeve të reformës në drejtësi, e më pas të bëhet Vettingu. Basha, deklaroi vendosmërinë e opozitës për të mos lejuar kurrë më zgjedhje të prishura dhe kapura nga krimi

Kreu i opozitës, me studentët e Korçës, Shkodrës dhe Elbasanit: “Rinia shqiptare ka marrë në dorë fatet e protestës dhe do të marrë në dorë fatet e Shqipërisë nesër”

Kreu demokrat kërkoi një pakt për një qeveri teknike me vullnet të mirë për zgjedhje të lira dhe korrigjim të shtatë ligjeve të reformës në drejtësi, e më pas të bëhet Vettingu. Në të kundërt, Basha tha se bashkë me qytetarët shqiptarë do ta zgjidhim çështjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe çështjen e drejtësisë së vërtetë. Basha, deklaroi vendosmërinë e opozitës për të mos lejuar kurrë më zgjedhje të prishura dhe kapura nga krimi. "Anëtarë të këtij Parlamenti të vërtetë të Shqipërisë ku po ushtrohet prej gjashtë ditësh demokracia direkte, demokracia direkte, sepse krimi dhe droga kanë asgjësuar institucionet e tjera të shtetit. Sot nuk ka dy parlamente, por një parlament dhe ai ndodhet këtu në këtë Shesh të Lirisë me çdo qytetar, përfaqësues i drejtpërdrejtë i zërit dhe vullnetit të tij. Godina që i thotë vetes Parlament, është sot streha më e qartë e krimit, korrupsionit, mashtrimit dhe maskarallëkut. Qytetarët shqiptarë janë ngritur njëzëri, kanë marrë një vendim dhe vendimi është që nuk do të ketë më kthim mbrapa në demokraci fasadë, në parlament fasadë, me zgjedhje fasadë të diktuara nga krimi, të diktuara nga bandat, të diktuara nga droga”, tha Basha. Më tej, ai shtoi se kurrë më zgjedhje të kapura dhe të prishura nga krimi. “Vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme që nisin me largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij të inkriminuar e të korruptuar. Nisin me një pakt të madh kombëtar, për një qeveri të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sot është një ditë e madhe për Shqipërinë jo vetëm sepse për të gjashtën ditë radhazi shqiptarët protestojnë pa pushim nga ky shesh i lirisë, por sepse anembanë vendit, frika po vritet, njerëzit po bashkohen, kurajo qytetare po ngrihet në nivele të papara e të padëgjuara që prej revolucionit demokratik të vitit 1990. Kjo është një lëvizje e madhe popullore, është një lëvizje e madhe kombëtare, kjo është mbi të gjitha lëvizja juaj të nderuar qytetarë dhe qytetare të Shqipërisë. Dhe Partia Demokratike ka nderin të jetë pjesë, të jetë në ballë të kësaj lëvizjeje dhe të mos ju lërë në baltë, deri në përmbysjen e republikës së krimit, deri në përmbysjen e republikës së korrupsionit dhe ndërtimin së bashku të një republike të vërtetë demokratike të qytetarëve shqiptarë. Kjo nis me zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për këtë nuk ka e nuk do të ketë asnjë kompromis, për këtë nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë negociatë, qeveri teknike ose populli do të qëndrojë këtu e do të përballet deri në largimin e qeverisë së bërë njësh me krimin. Parlamenti i shqiptarëve, parlamenti i qytetarëve është këtu. Parlamenti i pastruar nga kriminelët dhe që i shërben me zërin e vet me vendimet e veta qytetarëve, është këtu. Atje është vetëm shtëpia e krimit. Në shtëpinë e krimit ka vetëm deputetë kokë ulur dhe deputetë që i shërbejnë fasadës. Në shtëpinë e lirisë çdo qytetar është përfaqësues sovran i popullit të vet dhe interesave të tij. Ditë për ditë shqiptarët po bashkohen”. Në vazhdim, Basha përshëndeti marshin epik të banorëve të Zharëzës, të cilët po i afrohen ora orës Tiranës, po i afrohen ora orës sheshit të lirisë, parlamentit të qytetarëve shqiptarë. “Do të mirëpresim kështu çdo qytetar që niset të bashkohet me këtë parlament të shqiptarëve, me këtë aulë dhe agorë të vërtetë të demokracisë shqiptare”. Basha tha se ka ardhur koha e përballjes me banditët veshur me pushtet. “Koha ka ardhur që përballë banditëve të veshur me pushtet e pushtetit të përforcuar me banditë, të rreshtohemi të gjithë qytetarë të lirë të Shqipërisë, të rreshtohemi në këtë betejë për të sotmen e të nesërmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dënglat e tyre se ata duan reformën në drejtësi, dhe ne nuk e duam, nuk i beson më askush. Nuk ka zog gomari ti besojë. Nga vetingu i vërtetë dhe drejtësia e vërtetë ka frikë Edi Rama, ka frikë Vangjush Dako dhe bandat e lidhura me to. Sot, nga ky shesh dua t’ia bëj fare të qartë atyre dhe çdokujt që mund të ketë gënjyer. Partia Demokratike e bëri detyrën e vetë në Parlament. Ne e mbaruam detyrën tonë dhe jemi krenarë për ndryshimet kushtetuese që i hapën rrugë një drejtësie të pavarur që nuk mbron por lufton krimin dhe korrupsionin. Ishin ata që përjashtuan opozitën nga 7 ligjet duke thyer premtimin që dhanë përballë partnerëve tanë euroatlantikë. E përjashtuan me qëllim që të kapin institucionet e reja të drejtësisë. Sot, për këto institucione të reja të drejtësisë, kjo maxhorancë që e ka frikë reformën në drejtësi propozon 29 kandidatë për 27 pozicione. Pra nuk ka zgjedhje, ka emërime. Edi Rama dhe Ilir Meta duan ti emërojnë vetë në vend që të lejojnë zgjedhjen e më të mirëve e më të aftëve, më të pa korruptuarve për të ndërtuar drejtësinë që duan shqiptarët. A mund ta pranojmë ne këtë?! A mund të pranoni një drejtësi të kapur nga Edi Rama?Partia Demokratike do ta votojë dhe do ta çojë përpara reformën në drejtësi por vetëm sipas përcaktimeve evropiane të Kushtetutës së Shqipërisë, sipas votës historike të 22 korrikut. Ne do ta hapim këtë rrugë bashkë me qytetarët shqiptarë. Nëse nuk tremben nga drejtësia e pa kapur le ti hapin rrugë qeverisë teknike, le të ndryshojmë së bashku 7 ligjet që i bënë përshesh për të kapur drejtësinë dhe ne do të na kenë aty dhe bashkë me qytetarët shqiptarë do ta zgjidhim çështjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe çështjen e drejtësisë së vërtetë për qytetarët shqiptarë”. Në përfundim, kreu demokrat njoftoi se rrugë tjetër përveç çadrës s’ka për Shqipërinë. “Qëndresa jonë sapo ka filluar, beteja jonë po merr hov nga dita në ditë. Mbështetja për këtë betejë vjen nga e vërteta, se rrugë tjetër për Shqipërinë nuk ka”, tha Basha.

Basha me studentët: Forca e vullnetit qytetar do të garantojë zgjedhje të lira/ Kryetari i PD, Lulzim Basha në një takim me të rinjtë dhe studentët në “çadrën e lirisë” tha se forca e vullnetit qytetar do të imponojë një qeveri që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme. Basha tha se është gati të marrë përgjegjësinë për studentët sapo të vijë në pushtet duke anuluar ligjin e arsimit të lartë. Basha: Modeli që i është ofruar studentëve shqiptarë duhet të shembet nga themelet. bashkëjetesa e krimit me politikën, çuarja e kriminelëve në parlament në krye të institucioneve ka shkatërruar moralin dhe politikë. Krimi po shkatërron Shqipërinë. Krimi e ka kthyer Shqipërinë në një hambar droge. Kjo duhet të marrë fund, për të hedhur themelet e një shteti të ri. Që të ndodhë kjo duhet të garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Krimi dikton nga mëngjesi deri në darkë. Ekonomia është në krizë sepse krimi vjedh taksat e shqiptarëve. Që krimi të ndahet nga krimi ne na duhen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Çelësi për zgjedhje të lira dhe të ndershme është një qeveri dhe një kryeministër që nuk kontrollohen nga krimi. Prandaj jemi këtu dhe do të jemi derisa të imponojmë me forcën e vullnetit qytetar një qeveri dhe një kryeministër që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jemi këtu jo për të protestuar por edhe për të parë nga e nesërmja. Rinia shqiptare ka marrë në dorë fatet e protestës dhe do të marrë në dorë fatet e Shqipërisë nesër. Ne jemi gati të marrim përsipër që na takojnë për rininë dhe studentët, duke nisur me ligjin për arsimin e lartë. Një ligj i konceptuar si një skemë vjedhje dhe shpërdorimi, si një skemë që ju varfëron ju dhe pasuron një grusht njerëzish duke përfshirë ministren e arsimit e cila na erdhi si ministre me apartament dhe tani nga ngryset dhe gdhihet në vila milionashe. Kjo do të marrë fund që orën e parë të qeverisë së re dhe europiane që do të zgjidhni me votën tuaj. Filialet e universiteteve publike që janë gostitur nga kjo qeveri do të ri hapen dhe do të financohen me fondet e taksapaguesve shqiptarë.