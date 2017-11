Basha: Largimi i Ramës, imperativ politik, alternativë që ka mbështetjen e ndërkombëtarëve

Pas takimit me disa deputetë demokratë, anëtarë të Komisionit të Ligjeve, kreu i opozitës Basha deklaroi dje se Rama nuk po lejon arrestimin e njerëzve që mund të luajnë rol në implikimin e tij në krim. Kreu i PD apeloi si emergjenca kombëtare, luftën kundër krimit të organizuar dhe dekriminalizimin e qeverisë dhe la të kuptohej se largimi i Edi Ramës është imperativ politik, që ka mbështetjen e plotë të faktorit ndërkombëtar

Deklarata/Kryemadhi: Rama e di se ku fshihen të kërkuarit e drejtësisë, në dijeni të çdo lëvizjeje të tyre

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha akuzoi ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafa se me urdhër të Edi Ramës, dekonspiroi aksionin për arrestimin e ish zyrtarëve të lartë të policisë të implikuar në trafikun ndërkombëtarë të drogës. Për media, pas takimit me deputetët demokratë, Basha u shpreh se Rama nuk lejon arrestimin e njerëzve që mund të luajnë rol në implikimin e tij në krim. Kreu i PD apeloi si emergjenca kombëtare, luftën kundër krimit të organizuar dhe dekriminalizimin e qeverisë. Por që kjo të ndodh sipas Bashës duhet që të largohet Edi Rama. Sipas Bashës, largimi i Edi Ramës është imperativ politik, që është kërkuar dhe do të kërkohet prej opozitës. Kreu i PD përmend dekriminalizimin e ministrisë së Brendshme dhe të Qeverisë dhe thekson se ka mbështetjen e plotë të faktorit ndërkombëtar në këtë betejë jetike për shqiptarët . “Një gjë mund t’ju them me siguri se dekonspirimi i aksionit për arrestimin e kokave të policisë është bërë nga Fatmir Xhafa me porosi të Ramës për të mbrojtur këta njerëz dhe Saimir Tahirin. Arsyeja e dekonspirimit është e qartë: Edi Rama nuk mund të lejojë arrestimin e njerëzve të cilët do të luanin rol në inkriminimin e drejtpërdrejt të Saimir Tahirit, të Fatmir Xhafës dhe të vetë Edi Ramës. Si mund të pranojë Fatmir Xhafa të arrestojë drejtorin e Policisë së Vlorës i cili për 4 vite ka mbrojtur vëllain e Fatmir Xhafës, i cili edhe pse në kërkim ndërkombëtar për trafikun e drogës, i dënuar për trafikun e heroinës, bridhte dhe bredh i lirë në Vlorë. Si mundet Fatmir Xhafa të firmosë një urdhër arresti ndërkombëtar për këta tre koka të policisë, të korruptuar, të lidhur me krimin, kur ka 4 vite që refuzon të zbatojë urdhrin ndërkombëtar të ndalimit për vëllain e tij. Këto fakte dhe fakte të tjera të sjella në vëmendjen e opozitës të cilat pas një studimi të hollësishëm do t’i bëjmë shumë shpejt të njohura për publikun dhe median, faktojnë se Polica e Shtetit dhe Ministria e Brendshme kanë funksionuar si një organizatë kriminale, me një kupolë kriminale në krye. Emergjenca kombëtare është lufta kundër krimit të organizuar dhe dekriminalizimi i qeverisë. Është çështje e sigurisë kombëtare që kjo të nisë me vetingun, jo thjeshtë të policisë, por të Ministrisë së Brendshme dhe të Qeverisë. Që të ndodhë kjo, duhet një reformim tërësor i Ministrisë së Brendshme dhe i Policisë, të kryhet nga ekipe profesionale, me integritet, të pavarura dhe të mirë besuara. Natyrisht që kjo s’mund të ndodhë për sa kohë që procesi diktohet dhe kontrollohet personalisht nga Edi Rama. Ndaj hapi i parë është largimi i Edi Ramës nga kreu i qeverisë”, tha Basha. Kreu i PD theksoi se hapi i dytë që do të ketë mbështetjen dhe rakordim me partnerët ndërkombëtarë, do të jetë një proces i spastrimit të Ministrisë së Brendshëm dhe i Policisë dhe një vetting i plotë i gjithë strukturës së lartë qeveritare. “Gjendja është alarmante. Veprimi i parë për të cilin inkurajoj Prokurorinë është, të çojë deri në fund hetimin që përfshin kokat e policisë në trafikun e drogës dhe në mbështetjen totale që i ka dhënë bandave kriminale. Arrestimi një orë e më parë i Saimir Tahirit dhe i kokave të policisë të përfshira në këtë aferë kriminale është edhe parathënia e një aksioni dhe operacioni për pastrimin e politikës nga krimi. Rreshtimi është i qartë: Edi Rama do të bëjë gjithçka për të ndaluar arrestimin e policëve të korruptuar, siç bëri gjithçka për të ndaluar arrestimin e Saimir Tahirit. Në këtë përpjekje ai ka mbështetjen e Fatmir Xhafës, i cili ka bërë dhe po bën gjithçka për të ndaluar arrestimin dhe ekstradimin e Agron Xhafajt drejt Italisë. Në këtë skandal është përfshirë drejtpërdrejt ideatori dhe zbatuesi i projektit të kanabizimit të Shqipërisë, përgjegjësi kryesor për ngritjen në detyrë, mbrojtjen, promovimin e Saimir Tahirit dhe kupolës së korruptuar të policisë dhe ky është Edi Rama. Ndaj opozita dhe Partia Demokratike, parashtrojnë si domosdoshmëri, largimin e Edi Ramës për të nisur pastrimin e vërtetë të kupolës së lartë qeveritare nga krimi dhe për t’i dhënë shqiptarëve një luftë kundër krimit të organizuar si domosdoshmëri për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare. Largimi i Edi Ramës është imperativ politik. Ne e kemi kërkuar dhe do ta kërkojmë këtë me forcë. Ne kemi parashtruar dhe do të vazhdojmë të parashtrojmë këtë domosdoshmëri para shqiptarëve, para gjithë faktorit politik. Natyrisht para faktorit politik opozitar, por edhe para socialistëve të ndershëm të cilët kanë në gjirin e tyre ish-kryeministra, ish-presidentë dhe kapacitete të papërlyera dhe me integritet, të cilët mund të japin kontributin e tyre në një qeveri antimafia. Një gjë është e sigurt, sa kohë Edi Rama është kryeministër, urdhër arrestet nuk do të ekzekutohen, policët e lidhur me krimin nuk do të arrestohen, Saimir Tahiri do të vazhdojë të bredhë në Shqipëri dhe në Gjermani e në Itali, në përpjekje për të mbuluar gjurmët e krimit të zbuluar nga antimafia italiane dhe krimi i organizuar shqiptar. Në bashkëpunim me Edi Ramën, do të vazhdojë të jetë faktori kryesor i krizës ekonomike, i shkatërrimit të besimit tek e nesërmja , i largimit të shqiptarëve nga atdheu i tyre dhe i të keqes që ka mbërthyer vendin prej fyti. Ndaj emergjenca absolute është pastrimi i qeverisë meqenëse është dhe dita e pastrimit sot, pastrimi i qeverisë nga krimi. Dhe kjo nis vetëm me largimin e Edi Ramës”, tha Basha.

Kryemadhi: Rama e di se ku fshihen të kërkuarit e drejtësisë, në dijeni të çdo lëvizjeje të tyre/ “Askush më mirë se Edi Rama nuk e di se ku fshihen të kërkuarit e drejtësisë. Kështu u shpreh kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, ndërsa theksoi se Rama dhe Tahiri janë në dijeni të çdo lëvizje të tyre. “Ai me mikun e tij dhe bashkëpunëtorin e tij Saimir Tahiri janë në dijeni të çdo lëvizjeje të tyre dhe në dispozicion të fshehjes së tyre. Kjo për faktin e thjeshtë se nëse dikush nga ata flet, nxjerr emrin e Edi Ramës. Tre urdhër arrestet më të fundit për tre drejtues të lartë të Policisë së Shtetit janë faktet më të fundit alarmante që tregojnë se rendi nuk ekziston më, – tha kryemadhi. -Përfshirja në trafikun e lëndëve narkotike të kupolës së Policisë së Shtetit vërteton edhe njëherë akuzat tona dhe një pjese të medias se narkoshteti nuk e ka ndaluar aktivitetin e tij. Përkundrazi, me fshehjen që po i bën tre të akuzuarve të drejtësisë, po tregon se vijon të jetë pjesë e banditizmit të Habilajve dhe tregon edhe njëherë pse nuk janë ndaluar nga Policia, dy vëllezërit Habilaj që janë në kërkim. Askush më mirë se Edi Rama nuk e di se ku fshihen të kërkuarit e drejtësisë. Ai me mikun e tij dhe bashkëpunëtorin e tij Saimir Tahiri janë në dijeni të çdo lëvizjeje të tyre dhe në dispozicion të fshehjes së tyre. Kjo për faktin e thjeshtë se në dikush nga ata flet. Flet për çorbën që zien në kazanin e krimit që do të nxjerrë në krye emrin e Edi Ramës”, tha Kryemadhi.

Vasili:Arrestimin e 3 ish-oficerëve të lartë të Policisë nuk e lejon vetë Edi Rama/Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili ka deklaruar se arrestimin e 3 ish-oficerëve të lartë të Policisë nuk e lejon vetë kryeministri Edi Rama. Sipas tij situata në Shqipërie është rënduar shumë. Komenti im është shumë i thjeshtë. “E gjithë kupola e policisë ka qenë thellësisht e inkriminuar, pjesë mbështetëse e trafikut të drogës dhe ne jetojmë në paradoksin e jashtëzakonshëm, që gjithë kjo kupolë ka qenë e tillë dhe në krye të saj është drejtori i përgjithshëm. Vetëm ky qenka kaq i pastër dhe mund të qëndroj atje. Ky njeri drejton me shumë kompetencë një skuadër të inkriminuar, pjesë të kriminelëve. Kemi dhe një kryeministër që është bërë njësh me drejtorin e përgjithshëm të policisë së bashku me ministrat, të cilët këta janë të pafajshmit më të mëdhenj. U pohua dhe nga ambasadori amerikan që një i inkriminuar i madh është ish ministri i brendshëm, të cilin kryeministri bashkë me të tjerët u bënë barrikadë për ta mbrojtur. Pra, këto janë fakte alarmante vërtet për këto arrestimet e pa ndodhura sepse u është thënë merrni arratinë dhe largohuni nga Shqipëria. Kjo është një provë për ata që i kanë drejtuar. Kryeministri, ministrat apo edhe drejtori i policisë po i shpërndajnë nëpër botë deri në kontinente të largëta, në mënyrë që këta të jenë gojë të mbyllura pikërisht për këtë kupolë që është në krye të shtetit. Pra, e gjithë kjo është një provë e një shteti të kapur nga krimi të inkriminuar, ku përveçse largimit nuk mund të ketë asnjë mundësi tjetër përmirësimi”. Gjithashtu Vasili ka folur dhe për punën e prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llala, si dhe për qëndrimin e LSI-së për zgjedhjen e prokurorit të ri. “Prokurori i ri i Përgjithshëm është një moment delikat në reformën në drejtësi pasi kjo reformë dihet tashmë që ka hyrë në një qorrsokak të madh, të qëllimshëm pasi mazhoranca i ka bërë të gjitha makinacionet për ta kapur atë. Sot Prokurori i Përgjithshëm nuk duhet të ishte një temë diskutimi pasi do të kishim Këshillin e Lartë të Prokurorisë që duhet ta zgjidhte atë, ashtu siç reforma e përcakton. Ka lloj-lloj interpretimesh nga ana e mazhorancës, interpretime që çojnë ujë në qëllimin për ta kapur Prokurorinë”.