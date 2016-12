Basha: Mbështetje e plotë për policinë e shtetit, beteja e rreptë ndaj krimit që ka pushtet politik  

Kryetari i PD-së Basha ka deklaruar se Policia e Shtetit mbështetet nga Partia Demokratike ne luftën kundër krimit, por theksoi se beteja me krimin është një betejë e rreptë dhe e ashpër, në kushte të pabarabarta tani që krimi ka pushtet politik. Por sipas Bashës, bashkë me qytetarët do ia dalim të presim lidhjet e krimit me politikën dhe të mposhtim krimin me forcën e hekurt të ligjit. Basha ka falenderuar mjekët që kanë bërë të mundur t’i shpëtojnë jetën efektivit të policisë që u plagos në detyrë:“Ndodhem këtu bashkë me bashkëpunëtorët e mi, për të vizituar efektivin e plagosur sot në krye të detyrës, Nikolin Gjergjin. Dua të falënderoj mjekët për punën e shkëlqyer që kanë bërë. Ndaj me ju lajmin se Nikolini është jashtë rrezikut për jetën dhe po merr kujdesin e duhur shëndetësor. Si kryetar i opozitës, si kryetar i Partisë Demokratike dua të përsëris, të konfirmoj mbështetjen time të plotë dhe të gjithanshme për çdo efektiv të Policisë së Shtetit në krye të detyrës, në përballje me krimin në zbatimin e ligjit, Policia e Shtetit, efektivët e Policisë së Shtetit kanë pasur, kanë dhe do të kenë gjithmonë mbështetjen dhe përkrahjen time totale, mbështetjen dhe përkrahjen totale të Partisë Demokratike. Beteja me krimin është një betejë e rreptë, e ashpër, është një betejë në kushte të pabarabarta tani që krimi ka pushtet politik, por bashkë me efektivët e ndershëm të Policisë së Shtetit dhe me gjithë qytetarët e ndershëm shqiptarë ne do t’ia dalim së pari të presim lidhjet e krimit me politikën, dhe së dyti të mposhtim krimin me forcën e hekurt të ligjit” Polici Nikolin Gjergji mbeti i plagosur gjatë ndjekjes së grabitësit te armatosur Aldi Lleshaj në Kurbin, i cili u qëllua më pas nga forcat RENEA.