Basha: Me 13 maj do përcillet me ceremoni “republika e hajdutëve”

Kreu i PD-së, Lulzim Basha deklaron se bashkimi qytetar do t’i japë përgjigje Edi Ramës. Në një postim në facebook, kreu Basha thekson se shkaqet e krizës ku ndodhet vendi janë kthimi i vendit në hambar droge dhe bashkëpunimi me krimin. Basha tha se Rama nuk e njeh arsyen, ndaj sipas kreut demokrat ai mund të respektojë vetëm imponimin nga bashkimi qytetar dhe popullor përmes protestës. “Shkaqet e krizës ku gjendet vendi janë tek politika e dështuar e Edi Ramës, tek futja e kriminelëve në politikë, tek kthimi i vendit në hambar droge, tek grabitja e çdo pasurie publike dhe mos mbajtja e asnjë premtimi. Në 3 vite e gjysmë ne e kemi bërë betejë tonë kundër kësaj politike shkatërruese, e kemi bërë në Kuvend, e në komunikimet publike, në media, në kancelaritë e huaja. E kam bërë unë, grupi ynë parlamentar, aleatët tanë opozitarë. E kanë bërë edhe njerëzit e vlerave, intelektualët, akademikët, gazetarët e lirë, dhe mijëra qytetarë të thjeshtë. Por në 3 vite e gjysmë të kësaj beteje nuk është arritur dot as një e dhjeta e asaj që qytetarët e bashkuar kanë arritur në 81 ditë qëndresë. Mësimi është i qartë, përfundimi është i thjeshtë për këdo që do të shohë dhe të kuptojë të vërtetën. Edi Rama nuk e njeh gjuhën e argumentimit, nuk e njeh forcën e arsyes. Ai njeh dhe mund të respektojë vetëm imponimin nga bashkimi qytetar dhe popullor përmes protestës, përmes manifestimeve, përmes mosbindjes civile, përmes betejës totale për zgjedhje të lira e të ndershme. Ndaj sot ne përsërisim këmbënguljen tonë për të vazhduar betejën tonë deri në fitoren totale të kësaj kauze. Manifestimi dhe bashkimi më i madh në historinë e Shqipërisë demokratike, të shtunën në orën 12, tani është axhenda dhe kauza e çdo qytetari. #NgrihemiBashkë #ZgjedhjeTeLira #RepublikaeRe”, shkruan Basha.

Ambasadori i SHBA takim 30 minuta me kreun e PD, Lulzim Basha/Ambasadori i SHBA-së në Tiranë, Donald Lu ka zhvilluar një takim me kreun e PD-së, Lulzim Basha. Takimi që zgjati 30 minuta është zhvilluar në selinë blu. Temë e tij është kriza politike në vend dhe gjetja e një rruge për ta zgjidhur. Lu ka qenë negociatori i takimeve të fundit mes Ramës e Bashës, por që rezultuan pa zgjidhje .

“Kaubojsi” braktis përfundimisht Ramën, bëhet aleat me Bashën/ Eduart Ndocaj, i njohur ndryshe edhe si deputeti “Kaubojs” është larguar përfundimisht nga Edi Rama. Sot ai ka zhvilluar një takim me kreun e opozitës, Lulzim Basha në selinë e PD-së, për të zyrtarizuar bashkimin me koalicionin opozitar. Në faqen e tij në Facebook, Ndocaj shkruan:“Sot, z. Basha, Kryetari i PD-se dhe lideri i Opozitës priti sot ne orën 17.30 ne Selinë e PD-se, deputetin dhe Kryetarin e PBDKSH qe ishte i shoqëruar nga N/Kryetari z. Alban Daci dhe delegate te tjerë si: z. Tom Bitraj, Lore Leka, Bora Uka dhe Domenika Gjeci. Me ketë takim PBDKSH dhe z. Ndocaj është zyrtarisht aleat i Bashes dhe PD-se për kauzat e demokracisë. Takimi ndodhi ne orën 17.30 ne Selinë e PD-se menjëherë pasi mbaroi takimi i z. Basha me Ambasadorin Lu