Basha: Më 18 shkurt si në Rumani, qytetarët ngrihen dhe qeveria bie

Kreu i PD, Lulzim Basha nga takimi me të rinjtë:“Ku ngrihen qytetarët, ku ngrihet rinia nuk ka qeveri të korruptuar e të inkriminuar t’ju bëjë ballë. E pamë në Rumani, tani është radha e shqiptarëve të ngrihen kundër papunësisë, kundër shëndetësisë së kolapsuar, kundër arsimit në ditën më të zezë, kundër diskriminimit të rinisë që i është lënë emigracioni si rruga e vetme”

Përgatitjet për protestën e 18 shkurtit të paralajmëruar nga Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, kanë nisur tashmë dhe në kuadër të tyre liderin opozitar zhvilloi paraditen e djeshme një takim me të rinjtë e Degës 2, ku kërkoi hedhjen e një hapi të madh për ndryshimin e fateve të vendit. Gjatë takimit Basha identifikoi rininë si forcën shtytëse të çdo ndryshimi të madh dhe u shpreh se njerëzit kanë nevojë të zgjohen dhe të marrin fatin e vetë në dorë, sepse vetëm kjo alternativë mund të çojë në rrëzimin e aleancës së krimit dhe korrupsionit. Krye demokrati Basha kërkoi nga të rinjtë dhe gjithë shqiptarët që të ndjekin shembullin e qytetarëve rumunë dhe të ngrihen për të rrëzuar qeverinë që rrënoi shëndetësinë, arsimin e zhyti shqiptarët në papunësi.“Ku ngrihen qytetarët, ku ngrihet rinia nuk ka qeveri të korruptuar e të inkriminuar t’ju bëjë ballë. E pamë në Rumani, tani është radha e shqiptarëve të ngrihen kundër papunësisë, kundër shëndetësisë së kolapsuar, kundër arsimit në ditën më të zezë, kundër diskriminimit të rinisë që i është lënë emigracioni si rruga e vetme”, deklaroi Basha. Duke ripërsëritur edhe njëherë thirrjen që më 18 shkurt shqiptarët të ngrihen të gjithë bashkë për të marrë fatet e vendit në dorë, lideri i opozitës deklaroi gjithashtu se duhen diktuar me pushtetin e qytetarëve zgjedhjet e lira dhe të ndershme e përmes tyre të arrihet që pushteti t’i kthehet një herë e mirë qytetarëve. Basha deklaroi se rinia është shtresa më e goditur nga qeveria në këto katër vite dhe në bazë të lidhjeve me krimin, intelektualët dhe të mençurit detyrohen të emigrojnë ndërsa narkotrafikantët dhe vrasësit fitojnë poste dhe detyra të larta shtetërore. “Rinia është e persekutuara kryesore e këtyre katër viteve. Sepse këtu është ngritur një sistem antivlerash, ku krimi dhe krimineli bëjnë përpara, bëhen deputetë, bëhen kryetarë bashkish, bëjnë para e katandi, ndërsa rinia, intelektualët, të mençurit detyrohen të shkojnë në emigracion. Kjo duhet të marrë fund, këtë e kanë në dorë qytetarët e ka në dorë rinia. Rinia e Tiranës është gati. I bëj thirrje të rinjve dhe të rejave kudo t’i bashkohen përpjekjes tonë të madhe qytetare, e cila ka dhe do të ketë vetëm një përfundim. Fatin e qytetarëve në duart e qytetarëve”, u shpreh kreu i demokratëve.

Kreu i Partisë Demokratike bëri thirrje për një protestë masive, sepse pushteti i duhet kthyer qytetarëve dhe më pas të nis era e ndryshimit të menjëhershëm. Basha vijoi më tej duke theksuar se Shqipëria duhet të bëhet pjesë e erës së ndryshimit, që ka përfshirë të gjithë shoqërinë e civilizuar në Evropë, në Amerikë e botën mbarë.

Basha a jeni i gatshëm të uleni në tryezë me Kryeministrin Rama, nisur nga deklarata e dy ditëve me parë të eurodeputetit Kukan i cili kërkoi që palët të ulen dhe të arrijnë një marrëveshje reformën zgjedhore?

Kasta e korruptuar dhe e inkriminuar nuk do marrëveshje për të mirë të shqiptarëve, por do Shqipërinë këtu ku është, kështu siç është; ta vjedhin, ta gjobisin, ta dënojnë, ta tallin, ta ndëshkojnë, ta nëpërkëmbim. Kasta e korruptuar politike në pushtet dhe çdo pseudo opozitar i lodhur do ta marrin përgjigjen nga qytetarët e bashkuar, duke nisur më 18 shkurt në Tiranë e duke u shtrirë në mbarë Shqipërinë. Ky është fillimi i një lëvizje për të ndryshuar një herë e përgjithmonë fatet e këtij vendi, duke i dhënë fund një republike të korruptuar e të falimentuar, duke ndërtuar së bashku pushtet me qytetarët dhe për qytetarët.

Z.Basha keni një koment për projektin 1 miliard euro investime të lançuar nga Kryeministri Rama?

Gënjeshtrat për të justifikuar mos mbajtjen e premtimeve nuk ka njeri t’iu besoj më. Askush nuk i zë besë një kryeministri që premtoi 300 mijë vende pune dhe sot jo vetëm që nuk ka hapur një vend të vetëm pune por ka larguar me mijëra shqiptarë drejt emigracionit. Për shkak sepse e ka futur ekonominë në kolaps, në vjedhje, në korrupsion dhe me lidhje me krimin.

Prandaj më 18 shkurt nuk ka rrugë tjetër përveçse të ngrihemi bashkë, nën shembullin e kombeve të civilizuara të tregojmë të gjithë si shqiptarë se jemi gati të marrim fatin në duart tona. Më 18 shkurt nis një proces i pakthyeshëm, një lëvizje mbarë popullorë për t’i dhënë fund kastës së korruptuar, për të çliruar Shqipërinë që sot është peng i kësaj kaste. Për t’i dhënë vendit zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe përmes tyre një qeveri të qytetarëve.