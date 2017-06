Basha: Më 25 Qershor, Rama do të largohet, prej referendumit të qytetarëve të bashkuar

Kreu i PD në Berat: “Unë kam një plan ekonomik që jep rezultate që ditën e parë-Edi Rama ka të njëjtat premtime boshe që nuk i mbajti për 4 vite/ Kreu i PD dhe ekipi i tij kanë zhvilluar takimet përmbyllëse në qarqet e jugut të vendit. Gjatë takimit në qarkun e Beratit, plani ekonomik i Opozitës është pritur me mjaft interes nga qytetarët, të cilët e shohin si shpëtim, pas katër viteve të zhytur në mjerim e varfëri. Basha u ka shpjeguar beratasve se ky plan ekonomik do të hap vende të reja pune, do të rris prodhimin, do të nxis konsumin, ndërsa ka theksuar se më 25 Qershor Rama do të largohet me vullnetin e qytetarëve të bashkuar

Fushata e Republikës së Re në Lushnjë: “Të dielën, shqiptarët do i japin Ramës timonin prej kalamajsh”

Kreu i PD, Lulzim Basha u tha qytetarëve të Beratit sot të mbledhur në mitingun përmbyllës të fushatës, që të dalin derë me derë, të përhapin lajmin se ndryshimi i madh po vjen. Basha tha se ai është gati të jetë kryeministri i njerëzve, i halleve të tyre, i kërkesave të tyre. Kryeministri që do ndezë motorin e ekonomisë, sepse ka një plan që do hapë vende pune, që do sjellë investime, do rrisë konsumin e prodhimin në vend. “Ne kemi planin, ne kemi vendosmërinë, ne kemi mbështetjen. Edi Ramës nuk ia blen askush premtimet për herë të dytë. E ka kuptuar edhe vetë. Ndaj refuzon çdo përballje. E di se në një përballje dhe një debat do ti duhen vetëm 5 minuta ti bjerë të fikët para meje dhe para gënjeshtrave të tij. Jo vetëm i ka të shkurtra gënjeshtrat e tij, por nuk e mbajnë as gjunjët më. 1 muaj i iku debatit dhe tani do të zëvendësojë debatin për hallet tuaja me cic-micet me mua. Kjo nuk ka për të ndodhur. Një timon fëmijësh t’ia blejmë tek tregu e ta largojmë njëherë e mirë se Shqipëria nuk ka nevojë për një kryeministër që mendon vetëm për veten e tij e pushtetin e tij. Mendon vetëm qejfet dhe tekat e tij, që nuk ndan prioritetet e qytetarëve por ka vetëm prioritetet e tij. Sepse kjo nuk është lojë. Kjo është jeta e shqiptarëve. Këto janë miliardat e shqiptarëve dhe nuk mund të përfundojnë si xhixha loje për palma e për fasada, e për tendera e koncensione korruptive. Ndaj me 25 Qershor, na duhet e do të kemi një plan, një ekip dhe një kryeministër që do të ndezë motorin e ekonomisë. Ky do të jem unë, kryeministri i njerëzve punëtorë të Beratit, Kuçovës, Urës Vajgurore, Poliçanit, Çorovodës dhe gjithë Shqipërisë. Jam gati me mbështetjen tuaj ta nisim punën e madhe që na pret, punën e vërtetë për ndryshimin e vërtetë që do të doni e do të keni në familjet tuaja”, tha Basha.

Krye demokrati tha se plan i tij ekonomik do rrisë konsumin, prodhimin, do rrisë pensionet, do sigurojë shkolla të mira me drekë për fëmijët e shqiptarëve dhe do garantojë mbështetje për nevojtarët. “Ndaj këto 5 ditë, që nga ky moment, kur të ndahemi nga ky miting i jashtëzakonshëm, gjithsecili prej jush gjeni dhe afroni 5 të tjerë. Jo ata qindra e mijëra që tashmë i kemi në mesin tone, por 5 të tjerë nga ata të heshtur, kokë ulur. Merrini dhe jepuni nga kurajoja juaj. Ndriçojini me programin dhe planin tonë ekonomik. I tregoni se ne do ti ulim taksat, se ne do ta ulim TVSh-në, se ekonomia do të ringjallet dhe se rritja ekonomike do të garantojë punë dhe punësim, se rinia do të ketë 10 mijë stazhe të paguara dhe se me të ardhurat e shtetit kurrë më nuk do të bëhen lojëra, fasada, palma, tendera e koncesione korruptive, bileta avioni 2.5 milionë euro në muaj për qeveritarët e shpenzime pa fund për ata. Por ne do të bëjmë 3 gjëra të rëndësishme këto 4 vite të para; rritjen e pensioneve, shkollat sipas modelit evropian me orare evropiane dhe drekën e paguar nga shteti, dhe rritjen e ndihmës ekonomike për të gjitha familjet në nevojë. Ndajeni planin tonë, shpërndajeni frymën tonë të fitores. Fitorja po vjen, askush nuk e ndal dot”, tha Basha.

Kreu i PD dënon luftën PS-LSI: Qytetarët të ndëshkojnë me votë partitë e Republikës së Vjetër/ Kreu i PD, Lulzim Basha ka dënuar episodet e dhunës ndaj anëtarëve të LSI-së dhe u ka uruar shërim të shpejtë të lënduarve. Basha tha se pushteti nuk merret me dhunë dhe se qytetarët do të ndëshkojnë me votë ‘partitë e vjetra të Republikës së Vjetër’. “I bëj thirrje duke dënuar dhunën që ka shpërthyer mes PS dhe LSI. Duke i uruar shërim të shpejtë të plagosurve në spital, dua t’u them partive të vjetra të Republikës së Vjetër: Pushteti nuk merret me dhunë, vetëm me votë dhe se vota e qytetarëve do t’iu ndëshkojë për zullumet 4-vjeçare, vota e qytetarëve do të jetë për qytetarët dhe vetëm për PD, vetëm nr.6”, tha Basha nga Berati.

Basha në Lushnjë:Të dielën shqiptarët do i japin Ramës timonin prej kalamajsh

Kreu I PD, Lulzim Basha gjatë mitingut përmbyllës në Lushnjë deklaroi se Edi Rama bën të njëjtat premtime që ka bërë edhe katër vite më parë. Sa i përket timonit të qeverisë që kërkon Rama, kreu i Partisë Demokratike deklaroi se të dielën qytetarët do i japin një timon kalamajsh. “Rama thotë se pastruesja nuk mund të paguajë taksa sa kryeministri, të njëjtën gjë që ka bërë 4 vite më parë. Sot bredh anembanë Shqipërisë pa plan, por me dëshirën për të mbajtur timonin. Shqiptarët do i japin të dielën timon prej kalamajsh dhe timonin do e mbajnë vetë. Kryeministri i ri do ndezë timonin e ekonomisë në Lushnjë dhe nuk merret me lojërat me timon.” – deklaroi Basha në një takim elektoral në Lushnjë. Duke qëndruar tek premtimet e pambajtura të Ramës, Basha deklaroi se vepra më e madhe e krye socialistit është emigrimi masiv i shqiptarëve. “Jemi në kongresin e dytë të Lushnjës në kë të shesh. Një bashkim i jashtëzakonshëm për të flakur republikën e krimit dhe të mashtrimit. Do i themi ndal largimit nga vatrat tona dhe emigrimit masiv nga vatrat tona. Emigrimi masiv është vepra më e madhe e Ramës. Ai nuk mbajti asnjë premtim dhe 56% e qytetarëve duan të largohen. Sot duhet të ishte ora kur Rama duhet të kërkonte falje. Pse nuk ju tregoi pse rriti taksat dhe çmimin e energjisë? Nuk ju shpjegoi asnjë nga këto vendime, pasi ishin vendimet e tij. 4 vite kohë dhe nuk mori asnjë vendim për qytetarët, por për veten e tij. A ishte ai që 4 vite më parë tha se 97% nga ju do paguajnë më pak taksa.”- tha Basha.