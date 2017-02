Basha me ish-të përndjekurit: Liria kërcënohet nga diktatura e krimit, shpëtimi i vetëm largimi i Ramës

Demokratët janë në ditën e 10 të protestës para Kryeministrisë për zgjedhje të lira, ndërsa kryetari Lulzim Basha ka zhvilluar një bashkëbisedim me ish-të përndjekurit politikë. Kreu i opozitës theksoi se 26 vjet pas rrëzimit të diktaturës komuniste, liria është e kërcënuar nga diktatura e krimit dhe e drogës

Mëngjesin e dhjetë të protestës, kryetari, Lulzim Basha bashkëbisedoi me familjarë dhe pjesëtarë të shtresës së të përndjekurve politikë, duke deklaruar se 26 vjet pas rrëzimit të diktaturës komuniste, liria është e kërcënuar nga diktatura e krimit dhe e drogës. Pjesë e bashkëbisedimit ishte dhe Lavdie Nela, bashkëshortja e shkrimtarit të vrarë Havzi Nela, e cila kërkoi hapjen e dosjeve. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha përpara ish-të përndjekurve se liria e vendit kërcënohet nga diktatura e krimit dhe se e vetmja mënyrë që vendit t’i kthehet normalitetit është largimi i Ramës dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira nëpërmjet një qeverie teknike. Basha tha gjithashtu se qëndresa e PD sa vjen e rritet, ndërsa dha lajmin se kësaj proteste po i bashkohen edhe emigrantët. “Liria për të cilën luftuam 26 vjet më parë është e kërcënuar, tashmë jo nga një diktatura ideologjike, por nga diktatura e krimit. Sot liria kërcënohet nga një kryeministër që shkel kushtetutën për të mbrojtur kriminelët që ka sjellë në pushtet. Rama refuzon të zbatojë ligjin e dekriminalizimit për të mbrojtur krimin dhe drogën, me të cilin ndau pushtetin. Sot jemi këtu si pjesë e një vendimi të madh të marrë në 18 shkurt. Vendimi i madh është se nuk do të pranojmë që themeli i lirisë tonë zgjedhjet e lira dhe të ndershme të bien peng e një qeveri që ka vendosur ti vjedhë ato përmes parave të drogës. Jemi këtu për t’i thënë Ramës se e vetmja mënyrë për të kthyer normalitetin në vend është largimi yt dhe një qeveri teknike, rrugë tjetër nuk ka dhe nuk ka për të pasur”, u shpreh kreu i PD-së. Basha tha gjithashtu se qëndresa e PD sa vjen e rritet, ndërsa dha lajmin se kësaj proteste po i bashkohen edhe emigrantët. “Ky bashkim popullor sa vjen dhe rritet. Këtu nuk jemi për interesat tona, këtu jemi për interesin ekzistencial të çdo shqiptari, për interesin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sot kemi të përndjekurit politik. Po sot kanë mbërritur emigrantët nga Athina, që i bashkohen kësaj proteste. Janë nisur emigrant nga Italia, Brukseli, Londra për tu bërë pjesë e qëndresës sonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, u shpreh më tej kreu i PD-së Lulzim Basha. Pjesë e bashkëbisedimit ishte dhe gruaja e shkrimtarit dissident, Havzi Nela, i cili u var mes qytetit të Kukësit. Në çadrën e protestës, ajo tha se lumturia e saj perëndoi kur diktatura i vrau bashkëshortin. Sot ajo jeton e vetme dhe kërkon vetëm një gjë:Lavdie Nela: Unë kërkoj të hapen dosjet me çdo kusht. Të dënohen gjithë kriminelët që na kanë vrarë të rinjtë dhe një nga këto është dhe bashkëshorti im Havzi Nela.

