Basha: Me ndryshimet kushtetuese, qytetari ka të drejtë të shkarkojë deputetin nëse nuk i përgjigjet

Pasditen e djeshme, kreu i PD-së Lulzim Basha ka çelur fushatën elektorale në Gjirokastër. Në fjalën e tij, kreu i opozitës thumboi Ramën, duke e cilësuar ekipin e tij si “Qeveria e tepsisë”. Kryedemokrati Basha ka ftuar përsëri në debat televiziv kryeministrin në ikje, për të folur para qytetarëve për mosmbajtjen e premtimeve që ka bërë gjatë qeverisjes

Deklarata/Basha: “Do të jem kryeministri i ekonomisë, Rama ka zgjedhur fasadën”

Pasditen e djeshme, kreu i PD-së Lulzim Basha ka çelur fushatën elektorale në Gjirokastër. Kreu Basha në fjalën e tij para qytetarëve të Gjirokastrës nuk ngurroi të thumbonte Ramën, teksa e cilësoi si ‘Qeveria e tepsisë’ që është përçarë dhe petët e lakrorit kanë dalë në shesh. Krye demokrati Basha ka ftuar përsëri në debat televiziv Edi Ramën për të folur para qytetarëve për mbajtjen e premtimeve që ka bërë gjatë qeverisjes dhe më pas populli të gjykojë. Basha kujtoi se e ftoi Ramën për herë të parë 48 orë më parë dhe ende nuk ka marrë një përgjigje. “E bashkuar është opozita, e përçarë është qeveria. Qeveria e tepsisë siç i thonë vetë vetes së tyre, është e përçarë, petët e lakrorit kanë dalë në shesh. Ne jemi të bashkuar, ata janë të përçarë. Ne duam ndryshimin ata duan ta mbajnë kështu siç janë. Ne shkojmë të motivuar për të ndryshuar jetët e çdo shqiptari, ata shkojnë për të ruajtur pushtetet dhe privilegjet e tyre. Këtu janë themelet e këtyre zgjedhjeve, këto janë zgjedhjet që ju do të bëni në 25 qershor, por para se ta bëni këtë, para gjithë shqiptarëve duhet të bëjmë një bilanc ku ndodhet Gjirokastra dhe Shqipëria”, tha Basha. Kreu i demokratëve ka prezantuar edhe listën e kandidatëve të PD në Gjirokastër, që udhëhiqet nga Tritan Shehu dhe kreu i PD Gjirokastër Roland Bejko në vend të dytë, që të dy profesorë.“Nderi dhe kënaqësia është e imja që Gjirokastra udhëheq me dy profesorë, me profesor doktor Tritan Shehun dhe Landin. Landi është profesor Roland Bejko, i shkollës më prestigjioze të Parisit, shkolla që nxjerr Presidentët francezë. Ja ku e keni birin tuaj dhe sot vjen t’ju përfaqësojë në Parlament gjirokastrite Roland Bejko”, theksoi krye demokrati. Basha akuzoi gjithashtu Edi Ramën se ka varfëruar vendin dhe nuk i intereson gjendja ekonomike e familjeve shqiptare. Ai deklaroi se askujt nuk i interesojnë fasadat dhe palmat ku ekonomia e qytetarëve është në rënie dhe nuk kanë të ardhura të mjaftueshme. “E bashkuar është opozita, e përçarë është qeveria e tepsisë. Ne duam ndryshimin, ata duan ta mbajnë kështu siç janë. Unë kam qenë këtu disa herë këtë vit. Ekonomia katastrofë, rrogat copë-copë, gjobat të karta, shëndetësia në kolaps, arsimi në kaos, universiteti në mjerim. Por Edi Rama thotë punët janë mirë, por populli nuk e kupton. Çfarë është kjo, shaka? Se po të jetë shaka është shaka pa kripë. E vërteta është ndryshe, gjendja e vendit është katastrofë. Edi Rama jeton i rrethuar në fluckën e tij të palmave, vizitimeve. Sot na tha se s’ka asgjë të keqe me palma, shatërvane. Dhe unë jam dakord. Por të gjitha këto një njeriu të përgjegjshëm i ngelen në fyt kur sheh nënat që s’kanë para t’u blejnë fëmijëve këpucë, kur sheh një spital të shndërruar në torturë të vërtetë për pacientët. Shqipëria janë njerëzit, Gjirokastra janë njerëzit. As palmat, as pllakat, as fasadat, Shqipëria janë njerëzit, Gjirokastra janë gjirokastritët. Për këta duhet të punoje. 600 milionë Euro për fasada, këtë vendose Edi Rama. Rrogat për herë të parë u ulën si fuqi blerëse, ta thotë INSTAT-i yt që vet e kontrollon. Ti Edi Rama ke humbur çdo lidhje me realitetin. Shqipërinë e ke mbushur cep më cep me drogë, me përjashtim të Lazaratit. E hoqi nga bjeshkët e Lazaratit dhe e bëri gjithë Shqipërinë Lazarat. Kjo është Republika e Vjetër miqtë e mi, janë politikanët që s’duan t’ ja dinë fare për ju”, u shpreh Lulzim Basha.

Pushteti në dorë të popullit/Me ndryshimet kushtetuese, qytetari ka të drejtë të shkarkojë deputetin nëse nuk i përgjigjet/ Mbrëmjen e djeshme, kreu i PD, Lulzim Basha ishte në Gjirokastër për fushatën elektorale. Duke folur për fundin e pazareve politike dhe krijimin e Republikës së Re që ishte kauza e Çadrës së Lirisë, Basha zbuloi pak nga këto ndryshime kushtetuese. Nga ajo çfarë deklaroi krye demokrati, qytetarëve u jepet më shumë pushtet mbi deputetët që janë zgjedhur në qarqet apo qytetet përkatëse .“Me ndryshimet kushtetuese, ju do të keni të drejtën ta shkarkoni deputetin në qoftë se nuk ju përgjigjet”, tha Basha. Kështu, nëse qytetarët kanë pakënaqësi nga deputetët e zonës së tyre do të kenë të drejtë të kërkojnë ndërprerjen e mandatit të tij në çdo kohë. Nuk dihet se si do të jenë konkretisht teknikalitetet ligjore të këtij ndryshimi kushtetues, pasi janë në fazën e projekteve dhe puna pritet të nisë pas zgjedhjeve me krijimin e Parlamentit të ri.

Basha u përgjigjet kritikëve: Askush në PD nuk e ka të ngjitur karrigen pas vetes/Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u është përgjigjur kritikëve të tij nga qyteti i Gjirokastrës në lidhje me listat e kandidatëve për deputetë. Duke folur gjatë mitingut elektoral, Basha theksoi se ndryshimi për të rrëzuar Republikën e Vjetër dhe Edi Ramën fillon nga vetja. Ai deklaroi se edhe brenda PD-së askush nuk e ka të përhershme karrigen, dhe kjo është pjesë e ndryshimit. “Që ta mundim me votë më 25 qershor njerëzit duhet të besojnë që ne nuk jemi këtu të bëjmë estradë. Ndaj ndryshimi ka filluar në shtëpinë tonë. Askush në PD nuk e ka të ngjitur karrigen pas vetes. Unë kam marrë vendime si kryetar i opozitës, kam krijuar ekipin tim fitues, ndonëse janë vendime të vështira janë vendime të drejta në kohën e duhur. Është koha për vendime të forta, të mëdha. Ne bashkë në Çadrën e Lirisë kemi marrë vendim të madh, nuk do ta lëmë më të jetë si më parë Republikën e Vjetër, frutat e demokracisë do t’i gëzojë çdo shqiptar dhe çdo shqiptare dhe që të ndodhë kjo duhet t’i japim fund pazarit politik të Republikës së Vjetër”, tha Lulzim Basha nga Gjirokastra.