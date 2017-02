Basha me studentët: Kërkesa për zgjedhje të lira s’mund të negociohet, ‘Republika e krimit’ po merr fund  

Në ditën e pestë të protestës nga çadra e vendosur në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’,

kryetari i PD-së, Lulzim Basha iu drejtua studentëve duke thënë se ‘Republika e krimit’ po merr fund dhe se vendi do të jetë në duart e tyre. Në mesazhin që përcolli nga çadra e ngritur prej 18 shkurtit 2017 para kryeministrisë, Basha tha s’ka asnjë negocim me këtë qeveri bandë, ndërsa nënvizoi kërkesën për zgjedhje të lira e të ndershme. Ditën e djeshme, protestës i janë bashkuar edhe naftëtarët nga Ballshi dhe Fieri

Padrejtësia e arroganca e qeverisë Rama, qindra naftëtarë të Fierit i bashkohen ‘çadrës së lirisë’

Kreu i Partisë Demokratike rezervoi edhe gjatë pasdites së sotme një përgjigje për shqetësimin në rritje të ndërkombëtarëve për bojkotin e opozitës. Basha tha se nuk mund të ketë amerikan dhe as evropian që respekton veten e tij dhe vendin e tij që të guxojë tu thotë shqiptarëve mos luftoni për zgjedhjet e lira. Basha: Miqtë tanë nga Brukseli në Uashington, nga Berlini në Romë, Athinë, në Londër e kudo që janë japin mbështetjen e tyre për kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Mos besoni asnjë që thotë ndryshe. Nuk ka evropian apo amerikanë që respekton veten e tij dhe vendin e tij që të guxojë tu thotë shqiptarëve mos luftoni për zgjedhjet e lira. Nuk ka njeri serioz tu thotë shqiptarëve pranoni republikën e krimit. Mesazhet që vinë dhe do të vazhdojnë të vinë kanë vetëm një qëllim të garantojnë fitoren e parimit dhe normës themelore evropiane dhe amerikane, demokraci të vërtetë, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me kriminelët në pushtet, me Shqipërinë hambar droge për kriminelët në pushtet. Deklaratat Basha i bëri gjatë një takimi me të rinjtë në çadrën e protestës. Shefi i demokratëve tha se lëvizja popullore po hedh themelet e një republike tjetër.

Basha: Kurrë më si më parë nuk do pranojmë demokraci fasadë, parlament fasadë pas të cilit fshihen kriminelët, bandat, droga dhe korrupsioni. Kurrë më nuk do të pranoj që këtë republikë të kalbur me themele. Kjo është një lëvizje popullore. Së bashku po hedhim themelet e një republike tjetër, që sa më takon mua, nuk do ketë asgjë të përbashkët me republikën që do përmbysim, republika ku një grusht politikanësh dhe oligarkësh kanë shtënë në dorë gjithë pasurinë e vendit. Tërheqje deri në realizimin e fitores nuk ka, tha Basha. “Kush ka nostalgji, pavarësisht se çfarë partie i përket, qoftë dhe demokrat, për republikën që do të shembim, ta dijë se nuk do të ndalemi derisa ta shembim. Republika e krimit dhe korrupsionit do marrë fund, ky është vendimi i shqiptarëve, ne nuk tërhiqemi deri në fitore”. Për të studentët, ai ri premtoi se nëse PD vjen në pushtet vendimi i parë i tij si Kryeministër do jetë anulimi i ligjit të arsimit të lartë. Basha u ndal edhe tek programi për stazhet, si një garanci për punësimin e të rinjve pas diplomimit. Basha: Për studentët dhe arsimin e lartë, një qeveri e zgjedhur me votë të lirë dhe të ndershme ku unë do kisha nderin të shërbeja si Kryeministër ka një plan të qartë. Ditën time të parë, orën time të parë do firmos anulimin e ligjit të arsimit të lartë, në plehra e ka vendin. Ligji që vjedh shqiptarët, duke bërë të paguajnë dyfish. Kjo do marrë fund orën tonë të parë në pushtet. Nuk do pranojmë kurrë që vendimin për arsimin e lartë ti marrin një grup politikanësh, aq më pak Ministrja e salcës që nuk ka kualifikimet e nevojshme as për të qenë Ministre, aq më pak e Arsimit. Këto vendime do ti marrin trupat e përbashkëta të pedagogëve dhe studentëve.

Aty ku jepet mësim aty do merren dhe vendimet. Do financojmë arsimin e lartë, nuk do ketë asnjë të ri apo të re që do mbetet pa studiuar për shkak të pamundësisë ekonomike. Për ata që mbarojnë arsimin e lartë dhe sot enden rrugëve qeveria ime ka një plan të bazuar në praktikën më të mirë evropiane. Do jap modelin evropian në qeverisje dhe arsim. Çfarë është e mirë për Evropën është e mirë edhe për shqiptarë, asgjë që nuk është e mirë për Evropën nuk është e mirë as për shqiptarët. 10 mijë stazhe në vit me pagesë 200 mijë lekë në muaj, plus sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Në përfundim dhe një mesazh për të rinjtë. Basha: Bëhuni gatim, Shqipëria që po vjen është Shqipëria juaj, do jetë vetëm në duart tuaja. Asgjë nuk do jetë më si më parë. Fitorja e betejës është në duart tuaja dhe qytetarëve shqiptarë. Ne nuk tërhiqemi, unë nuk tërhiqem, parlamenti i krimit ka marrë fund, ky është parlamenti i vërtetë i republikës së re që po lind.

Padrejtësia e arroganca e qeverisë Rama, qindra naftëtarë të Fierit i bashkohen ‘çadrës së lirisë’/Qindra naftëtarë nga Fieri, Patosi, Marinza, Ballshi, Rroskoveci iu bashkuan ditën e djeshme protestës në Sheshin e Lirisë. Naftëtarët mbanin në dorë pankarta ku denoncojnë padrejtësinë ndaj tyre dhe thirrjen për t’u bashkuar. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i mirëpriti naftëtarët dhe i garantoi se interesat e tyre do të jenë prioritet për të. “Ta dinë mirë se çdo përpjekje për të bërë pazar me shpresën, me besimin, aspiratën e shqiptarëve për zgjedhje të lira dhe të ndershme, do të dështojë me turp. Para çdo interesi tjetër, para interesit tim, para interesit të PD, para interesit të opozitës, është interesi juaj dhe i çdo qytetari shqiptar. Të flasim çfarë realisht ndjejmë”, tha Basha. Ftesës së kryetarit iu përgjigjën naftëtarët të cilët ngritën shqetësime të ndryshme për mënyrën si janë trajtuar në punë apo mungesën e njohjes së kontributeve dhe viteve të punës së tyre. Një nga naftëtarët falenderoi kryetarin Basha për atë që e quajti seancë plenare me dyer të hapura në sheshin e lirisë. “Ajo naftë që ju keni nxjerrë gjithë jetën tuaj, ka krijuar Fierin, patosin dhe një pjesë të Shqipërisë. Ata morën arin dhe ju lanë të zezën. Ajo që ilustron arrogancën dhe zhvatjen është kryefjala e sotme: Zharrëzi. E gjithë Shqipëria është Zharrëz sot”, u shpreh deputeti Kozma Dashi. Një ish naftëtar, të cilit shteti nuk i njeh kontributin 30 vjeçar dhe po përballet me shtetin në Gjykatën Administrative për këtë problem, thirrjen ia drejtoi grevistëve fierak. “I mbështes banorët që janë në grevë urie por dua që ata të dalin dhe të vijnë këtu sepse kjo qeveri nuk i përkrah. I lutem të dalin dhe t’í bashkohen protestave dhe këto kërkesa t’ia drejtojnë kryeministrit të ardhshëm, Lulzim Basha”. Lulzim Basha i tha të pranishmëve se gjendja në të cilën ata ndodhen vjen pasi një grup njerëzish vjedhin gjakun dhe djersën e tyre për xhepat e klientëve dhe se po këta njerëz, janë ata që i tremben zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. “Ju e dini, naftëtarët e dinë, shumica e banorëve në pellgun naftëmbajtës të zonës së jugut e dinë, po le ta themi sot këtu për çdo shqiptar se kjo pasuri kombëtare e shqiptarëve ka një vlerë sot në treg prej 350 milionë dollarësh. Unë jam sot këtu me ju dhe do të jem me ju deri në fitore sepse jam i vendosur që me fitoren e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të mos bëjmë thjesht dhe vetëm një rrotacion politik. Të hapim një kapitull të ri për demokracinë shqiptare, ku pushtetin do ta keni ju.” Fundi i kësaj vale qytetare për Lulzim bashën është vetëm një dhe i kushtëzuar. “Jam këtu për të garantuar se kjo lëvizje e madhe popullore nuk mund të përfundojë pa u siguruar që qeveria e ardhshme, prej ditës së parë deri ditën e fundit kur të vijë me zgjedhje të lira, i bindet vetëm zërit tuaj. Nafta, mineralet, bujqësia, pasuritë e ndryshme të këtij vendi do t’u kthehen shqiptarëve , fuqia ekonomike do t’u kthehet shqiptarëve, vetëm kur të kemi një qeveri që ka dalë nga vota e lirë dhe e ndershme. Që ju të vendosni, që ju të jeni sovrani por jo për një ditë, por çdo ditë, 365 ditë në vit”, pohoi Basha. Ftesën për bashkim në sheshin e lirisë kryetari i selisë blu ia drejtoi edhe njëherë naftëtarëve zëri i të cilëve po injorohet nga pushteti. “Dua ti bëj një thirrje çdo naftëtari, çdo punonjësi të këtij sektori, të ngrihen aty ku janë, akoma më mirë të vijnë këtu në këtë shesh në Tiranë, të bashkohen me këtë valë të madhe popullore. Zgjidhja është zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe një qeveri që mendon për ju”,deklaroi Basha.

Spaho: Nuk ka reformë më të rëndësishme se zgjedhjet e lira dhe të ndershme/Në përgjigje të thirrjeve të Brukselit që opozita t’i kthehet jetës parlamentare, nënkryetari i grupit parlamentar demokrat, Edmond Spaho, thotë se nga opozita janë ezauruar të gjitha rrugët institucionale. Ai thotë se dialogu parlamentar nuk ka munguar por rezultatet prej tij kanë qenë minimale Për Spahon, sot jemi në të njëjtën situatë si në 2015 me dekriminalizimin. “U desh të largoheshim nga parlamenti 6 muaj që të miratohej ligji për dekriminalizimin në 2015. U desh të largoheshim nga Kuvendi që të arrinim një rezultat të dëshiruar nga një pjesë e mirë e spektrit politik. Sot jemi pothuajse në atë gjendje si në 2015. E kuptoj shumë mirë që debati bëhet në Kuvend, por rezultatet kanë qenë fare minimale. Meqë Fleckenstein është në Tiranë dhe Ramën e ka mik do ti lutesha ta pyeste kur do ta lëshojë Armando Prengën ose ç’bëhet me mikun Rroshi për të shoqen e të cilit u reagua brenda orës nga institucionet evropiane. Dialogu sigurisht bëhet në Kuvend por kujtoj që në maj të 2016 kemi paraqitur një platformë të plotë për reformën zgjedhore, për votimin dhe numërimin elektronik dhe u zvarrit me qëllim nga mazhoranca për të bërë të mundur që zgjedhjet që vinë të kenë mundësi ti blejë dhe ti vjedhë. Edhe në këtë rast debati në Kuvend nuk funksionoi sikurse nuk funksionoi në rastin e reformës në drejtësi. Ndryshimet kushtetuese u miratuan me konsensusin e opozitës në bazë të dialogut me opozitën. Por 7 ligjet e vettingut po miratohen sipas dëshirës së Edi Ramës, megjithëse konsensusi i dalë në Parlament ishte që të votoheshin me konsensus. Debati në Parlament është kthyer në një farsë. E ndodhur pa zgjidhje të tjera, pasi ezauroi të gjitha rrugët institucionale, opozita i është drejtuar protestës. Do ti vazhdojmë kërkesës sonë që të krijohet qeveri teknike për zgjedhjet e ardhshme”.

I pyetur nga gazetarët, nëse opozita do ta thyejë bojkotin për të marrë pjesë në Komisionin për vettingun, ai deklaroi:”Kërkesa jonë është qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe asgjë tjetër nuk del përpara kësaj kërkese. Nuk ka reformë të jetë më e rëndësishme se zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Prej tyre burojnë të gjitha institucionet demokratike”.