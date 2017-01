Basha: Ndryshimi i politikës, urgjencë kombëtare – t’ia kthejmë pushtetin, qytetarit

Kreu i PD: “Ndryshimin po e fillojmë nga vetja. Para disa ditësh nisëm përzgjedhjen e hapur të kandidatëve për deputetë nga vetë njerëzit. Demokratët dhe çdo qytetar tjetër mund të propozojnë përfaqësuesit e tyre në Kuvend. Mbi këto propozime do përzgjidhet lista e kandidatëve demokratë për deputetë, të cilët do t’i nënshtrohen një procesi të vettingut të figurës, profesionalizmit dhe të së shkuarës komuniste”

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar se Shqipëria dhe prona publike janë në duart e klientelës. Në një postim në facebook, Basha thotë se edhe pse pushteti i premtohet gjithmonë shumicës, ka përfunduar gjithmonë në duart e pakicës. Kreu demokrat deklaron se sot njerëzit po gjejnë forcën dhe po kërkojnë zgjidhje të reja, politikë të re dhe shpresa të reja. Ndryshimi i politikës sipas tij është jo vetëm jetik por urgjencë kombëtare. Si 26 vite më parë, Partia Demokratike thotë Basha, do t’i prijë këtij ndryshimi që kërkon koha: kthimit të pushtetit tek njerëzit. Basha fton qytetarët të përfshihen në procesin e zgjedhjet së kandidatit të tyre për deputet.“Sot në Shqipëri një grusht i vogël njerëzish kontrollojnë pasuritë dhe gjithë pushtetin politik e ekonomik të vendit, ndërsa shumica e shqiptarëve janë më së shumti të pafuqishëm, të pashpresë dhe të varfër. Pushteti i premtohet gjithmonë shumicës, por përfundon gjithmonë në duart e pakicës. Miliona shqiptarë të thjeshtë kanë qenë dhe mbeten të braktisur. Për ta dyert e mundësive, të përparimit dhe të pasurimit janë të mbyllura. Zëri i tyre nuk dëgjohet, të drejtat e tyre nëpërkëmben. Përballë mjerimit dhe dëshpërimit të njerëzve politika ka premtuar shpesh reformim apo rilindje por pak ka ndryshuar, sepse këto lëvizje nuk prekën asnjëherë thelbin e problemit politik të vendit: pushtetin e pakufizuar në duart e pakicës. Ato nuk fuqizuan asnjëherë njerëzit, por vetëm sa prodhuan fasada dhe makiazhe. Pas fasadave politikanët vazhduan t’i shërbejnë vetes, klientëve dhe miqve, ndërsa populli mbeti i harruar. Por sot, njerëzit po gjejnë forcën dhe po kërkojnë zgjidhje të reja, politikë të re dhe shpresa të reja. Tashmë, për ne ndryshimi i politikës është jo vetëm jetik por urgjencë kombëtare. Si kudo në perëndim, edhe në Shqipëri qeverisja duhet t’u kthehet më në fund njerëzve. Vetëm atje ku pushteti buron nga njerëzit dhe kontrollohet nga njerëzit mund të ketë liri, demokraci të vërtetë dhe mirëqenie, për sot dhe për të ardhmen. Si 26 vite më parë, Partia Demokratike do t’i prijë këtij ndryshimi që kërkon koha: kthimit të pushtetit tek njerëzit. Ndryshimin ajo po e fillon nga vetja. Para disa ditësh ne nisëm përzgjedhjen e hapur të kandidatëve për deputetë nga vetë njerëzit”, tha Basha. Më tej, kreu demokrat foton çdo qytetar që të propozoj përfaqësuesit e tyre në Parlament në portalin “Zgjidh deputetin tënd”. “Demokratët dhe çdo qytetar tjetër mund të propozojnë përfaqësuesit e tyre në Kuvend. Mbi këto propozime do përzgjidhet lista e kandidatëve demokratë për deputetë, të cilët do t’i nënshtrohen një procesi të vetingut të figurës, profesionalizmit dhe të së shkuarës komuniste. Është vetëm hapi i parë i një kthese të madhe politike për Shqipërinë. Për herë të parë në historinë e vendit përfaqësuesit e popullit do të përzgjidhen nga vetë populli në çdo hap të procesit. Kështu garantohet se pushteti të burojë vërtetë nga njerëzit. Dua t’u bëj thirrje të gjithë bashkëqytetarëve të mi që të bëhen pjesë e këtij ndryshimi. E di që shumë prej jush me të drejtë jeni mosbesues apo dyshues. E di që shumë prej jush keni humbur shpresën. Por, ka vetëm një mënyrë për të rikthyer shpresën dhe besimin: ushtrimi i të drejtës për t’u vetëqeverisur. Ndaj përfshihuni në këtë proces duke propozuar kandidatin tuaj për deputet”.

Krahas betejës politike për plotësimin e kërkesave të saj për votim dhe numërim elektronik, Partia Demokratike ka angazhuar degët e saj në rrethe për nisjen e një procesi të gjerë të mbledhjes së kandidaturave për Kuvendin e ardhshëm. Përmes udhëzimit që Basha u ka nisur drejtuesve të PD-së në rrethe kërkohet që përfaqësuesit demokratë të nisin dialogun për mbledhjen e kandidaturave për deputetë përmes një konsultimi të gjerë.“Anëtarët e PD-së duhet të angazhohen në një dialog të hapur me mbështetësit dhe simpatizantët e Partisë Demokratike dhe komunitetin në tërësi, shoqërinë civile, botën akademike dhe studentore, sipërmarrjen, të përndjekurit politikë dhe pronarët, organizatat jofitimprurëse”, thuhet në udhëzimin që kanë marrë drejtuesit e PD-së në rrethe. Në pikën e tretë të këtij udhëzimi, drejtuesit demokratë kanë përcaktuar edhe disa nga kriteret bazë që duhet të plotësojnë emrat që do të propozohen për deputetë në Partinë Demokratike.“Propozimet duhet të përfshijnë individë të spikatur nga të gjitha fushat e jetës, me integritet të lartë moral dhe shoqëror, me kontribute dhe arritje profesionale të njohura, dhe që gëzojnë respekt në komunitetin vendës dhe më gjerë”, thuhet në udhëzimin e PD-së. Kreu i opozitës, Lulzim Basha, ka përcaktuar 15 shkurtin si afatin final, kur drejtuesit e PD-së në rrethe do të vijnë me propozime konkrete për deputetët që do të përfaqësojnë demokratët në zgjedhjet e ardhshme.