Basha ne Kamez: Më 18 shkurt të ngrihemi si në Rumani, të zmbrapsim qeverinë kriminale

Kreu i PD, Lulzim Basha takim me banorët e Kamzës: “Të ngrihemi të gjithë bashkë në këtë lëvizje, të frymëzuar edhe nga zmbrapsja e qeverive të korruptuara në vendet evropiane, e arritur vetëm përmes forcës së njerëzve dhe zërit të qytetarëve”

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha u takua mëngjesin e djeshëm me qytetarë të Kamzës dhe vizitoi disa familje në nevojë. Ai bisedoi me ta për gjendjen e vështirësitë e mëdha ekonomike dhe jetësore që kalon shumica e zonës së Kamzës për shkak të papunësisë dhe të braktisjes së tyre nga shteti. Zoti Basha takoi familjen e Shyqyri Durishtit, i arrestuar nga policia pasi tentoi të sillte dritë në shtëpi për familjen e tij, të pa llogaritur nga ndihma ekonomike shtetërore, pavarësisht gjendjes të banesës dhe kushteve të jetesës. Krye demokrati Basha, përpara mediave i bëri thirrje qytetarëve të ngrenë zërin për padrejtësitë dhe vështirësitë e jetës së përditshme. Basha u bëri thirrje qytetarëve t’i bashkohen më 18 shkurt.“Të ngrihemi të gjithë bashkë në këtë lëvizje, të frymëzuar edhe nga zmbrapsja e qeverive të korruptuara në vendet evropiane, e arritur vetëm përmes forcës së njerëzve dhe zërit të qytetarëve”,-tha Lulzim Basha. Pas vizitës në shtëpinë e disa familjeve të pamundura ekonomikisht për të përballuar jetesën, kryetari demokrat Lulzim Basha ndaloi për të diskutuar me banorët mundësinë e një zgjidhje, që do të nisë më 18 shkurt për tu shtrirë më pas në gjithë Shqipërinë.