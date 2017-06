Basha në Kamëz: Rama fshihet poshtë minderit si fëmijë, shqiptarët nuk harrojnë lehtë

Kryetari i Parisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi në Kamëz një takim me banorët dhe tregtarë të vegjël të kësaj zone. Kreu i PD u tregoi banorëve programin e përgatitur ekonomik, i cili do të rrisë konsumin, prodhimin, fuqinë blerëse dhe do të hapë vende të reja pune. Të gjithë tregtarët dhe pronarët e dyqaneve të vogla treguan interes për pullën fiskale, që do të ndalë gjobat e taksidarët hajdutë

Deklarata e kreut të PD: Këtë javë s’ka gjumë, ne jemi të palodhur

Kryetari i Parisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi në Kamëz një takim me banorët dhe tregtarë të vegjël të kësaj zone. Në bashkëbisedime të ndryshme, Basha u ndesh dhe me një pronar marketi i cili i tregoi se nuk kishte shprese që të merrte paratë e listës së borxheve të klientëve të tij, pasi ishin familjarë të hequr nga skema e ndihmës ekonomike. Kreu i PD u tregoi banorëve të Kamzës programin e përgatitur ekonomik, i cili do të rrisë konsumin, prodhimin, fuqinë blerëse dhe do të hapë vende të reja punë. Të gjithë tregtarët e pronarët e dyqaneve të vogla, treguan interes për pullën fiskale, që do të ndalë gjobat e taksidarët hajdutë. “E keni parë apo jo, futet si ata fëmijët e vegjël poshtë minderit, del prej andej me rroba të tjera, e thotë se s’jam unë. Po ti je, ti që shkaktove gjithë këto probleme. Shqiptarët nuk harrojnë, ti je autori”, u tha Basha qytetarëve të Kamzës. Ne jemi të palodhur, energjikë, ata janë telef, e keni parë sa të lodhur janë -, tha Basha, duke u kujtuar se si – Rama gjatë një mitingu të kohëve të fundit ngatërrohej, herë thoshte jam PD, herë PS, nuk dinte se çfarë nxirrte nga goja”.

Basha me banorët e Paskuqanit dhe Laprakës: Plani im ekonomik funksionon, do t’i ndieni efektet menjëherë/ Lideri i Opozitës së bashkuar, Lulzim Basha ka zhvilluar takime me banorët e Paskuqanit dhe të Laprakës, ku iu ka shpjeguar atyre planin e rritjes ekonomike dhe uljes së taksave. “Me uljen e taksave, me uljen e çmimit e energjisë, me uljen e çmimit të naftës, do të mundësojmë kushte më të mira për biznesin. Pullën fiskale do ta vendosim pasi të paguani detyrimin që është maksimumi 1.5% e xhiros për biznesin e vogël. Është model ekonomik që funksionon në Europë, do të funksionojë edhe këtu”, tha Basha. Ndërkohë që një tregtar i është ankuar Bashës, se tatimorët po i gjobisin çdo ditë. “500 mijë lek gjobë për një vetë të punësuar”, u ankua një tregtar. “Dhe këtej thotë, biznesit ia kam heq taksat. I ka heq vizën jo taksat”, thotë Basha, duke shtuar se ndryshimi që presin shqiptarët po vjen. Në Njësinë 4 në Tiranë, Basha dëgjon ankesat e biznesit të vogël si dhe u demonstron pullën fiskale që dëshmon shlyerjen e detyrimit, çka do të mbajë larg tatimorët dhe hajdutët e shtetit që vendosin gjoba. Qytetarët të gjithë ankohen që nuk ka punë, nuk ka lekë. Në Paskuqan, Basha shpjegoi planin e tij për fermerët. “Për fermerët kemi një plan me 100 milionë euro subvencion në vit që është praktikë europiane dhe nuk e kemi shpikur ne. Ti japim dorën të futen në treg, se ata janë jashtë tregut. Konkurrencës së pandershme dhe mos subvencionimit do ti japim fund”, tha Basha.