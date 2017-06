Basha në Librazhd: Pas 25 Qershorit, qeveria do të jetë e qytetarëve dhe jo e pushtetarëve

Kreu i opozitës Lulzim Basha, gjatë hapjes së fushatës elektorale në qytetin e Librazhdit, ka ritheksuar sërish se me Republikën e Re do të jenë qytetarët që do të kenë në dorë politikanët dhe jo më siç ka ndodhur në këto 27 vjet, ku politikanët bënin ç’të donin pas marrjes së mandatit. Basha tha se më 25 qershor qytetarët shqiptarë do t’i japin goditjen përfundimtare republikës së vjetër të Edi Ramës dhe do të marrin në dorë vendin

Kreu i PD nga Përrenjasi:Do të anuloj koncesionet korruptive si kryeministër i Republikës së Re

Kreu i opozitës Lulzim Basha, gjatë hapjes së fushatës elektorale në qytetin e Librazhdit, ka ritheksuar sërish se me Republikën e Re do të jenë qytetarët që do të kenë në dorë politikanët dhe jo më siç ka ndodhur në këto 27 vjet, ku politikanët bënin ç’të donin pas marrjes së mandatit. Basha tha se më 25 qershor qytetarët shqiptarë do t’i japin goditjen përfundimtare republikës së vjetër të Edi Ramës dhe do të marrin në dorë vendin. “Në një demokraci evropiane janë njerëzit që kanë në dorë politikanet. Këtë kërkuam para 27 viteve dhe e realizuam vetëm pjesërisht. Koha ka ardhur për Republikën e Re, për demokracinë e vërtetë dhe kjo do nisë me ndryshimet kushtetuese. Ju do zgjidhni drejtpërdrejt deputetin dhe do të keni të drejtë ta shkarkoni para mandatit nëse nuk ju përgjigjet. Politikanët do jenë në mëshirën e qytetareve. Kjo reformë do bëhet. Kam 3 muaj qe flas për ketë që në çadrën e lirisë”- tha Basha. Kreu i opozitës tha se ë 25 qershor qytetarët shqiptarë do ti japin goditjen përfundimtare republikës së vjetër të Edi Ramës, dhe do të marrin në dorë vendin. “Sot ka ndodhur me e habitshmja. Pas 1 jave e gjysme tallava karikatura çitjane, Edi Rama me ne fund vendosi te merret me politike. Ka kërkuar te ngriheni kundër Republikës se Vjetër. Republika e Vjetër është Edi Rama. Kryengritja filloi me 18 shkurt pazari i vjetër do marre fund ne 25 qershor. E vërteta është se Rama nuk mbajti dot asnjë premtim ndaj me konstatimin e sotëm ai pranon publikisht atë që çdo shqiptar e di. Ne 25 qershor firmosim fundin e Republikës se politikaneve dhe fillimin e Republikës se qytetareve”- tha Basha.

Kreu i PD nga Përrenjasi: Do të anuloj koncesionet korruptive si kryeministër i Republikës së Re/Kreu i PD, Lulzim Basha gjatë takimit elektoral të mbajtur në Përrenjas foli për ndryshimet që do të ndodhin në Republikën e re të tij. Kreu demokrat u ndal te milionat që u shkojnë koncesionarëve. Basha theksoi se këto para, në Republikën e re do të shkojnë për studentët.‘Plani ynë ekonomik do hap rrugën për ekonominë. Taksa e sheshte 9%. 100 milion euro subvencione çdo vit. Subvencione direkte për kompanitë qe hapin vende pune sepse unë do jem kryeministri i punësimit dhe as i estradave. Punësimi ulja e taksave subvencionet për çdo fermer pa nipt dhe sekser dhe punësimi i te rinjve shqiptar me 10 mije stazhe ne vit për 12 muaj. 25 milion qe sot i shkojnë vetëm një koncesionari, me Lulzim Bashen do shkojnë për studentet shqiptare. Ekonomi e forte dhe e nesërme e sigurte. Kjo fillon me sigurinë e fëmijëve tanë ndaj vendimi im i pare do jete nënshkrimi i ligjit dhe buxhetit përkatës qe ne te gjitha shkollat publike te Shqipërisë nga kopshti ne mature te sigurohet dreka falas nga Republika e re për çdo fëmijë shqiptar. Një shqetësim me pak për nenat dhe me shume shëndet për fëmijët shqiptare. Republika e re nuk do te lejoj me qe fëmijët e shqiptareve te enden rrugëve. Shëndetësi falas nuk ka pasur kurrë. Paratë qe duhet te shkonin për spitale përfunduan ne xhepat e katër pese koncesionareve qe i bene miliardere me taksat e shqiptareve pa hedhur asnjë cent për shëndetin e shqiptareve. Unë do anuloj koncesionet korruptive si kryeministër i Republikës se re dhe ju premtoj jo standard zviceran, por minimalisht atë maqedonas”, tha Basha nga Përrenjasi.