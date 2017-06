Basha në Tropojë: Nën logon e partisë së demokracisë të Azem Hajdarit dhe Sali Berishës, do të hapim derën e Shqipërisë evropiane

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë paradites së djeshme është ndalur në qytetin e Tropojës për të prezantuar kandidatët dhe programin politik. Kreu i PD e kujtoi Tropojën si qytetin, i cili vuri i pari gurin e themelit në çadrën e lirisë dhe që do t’i prijë themelimit të Republikës së Re.“Nën logon e partisë së demokracisë të themeluar nga Azem Hajdari dhe Sali Berisha, tani ka ardhur koha të hapim derën e Shqipërisë evropiane,” tha Basha. Kreu i opozitës gjithashtu sulmoi Edi Rama duke thënë se e ka kthyer fushatën në teatër batutash dhe citianesh. “Rama premtoi shëndetësi dhe taksa të ulëta, 300 mije vende pune, çmim më të ulët karburanti dhe asgjë s’bëri ndaj ka frikë debatin. Për këtë arsye fushatën e ka kthyer në teatër batutash dhe citianesh. Ndaj flet për timonin, sepse makinë s’ka më se ja dogji motorrin,” u shpreh krye demokrati.

Basha nga Kukësi: Shqipëria do të bëhet vendi më tërheqës në Ballkan për investorët/ Kreu i PD, Lulzim Basha dhe ekipi ti tij shpalosën programin ekonomik të Republikës së Re në Kukës. Basha tha se do të ulë taksat, duke shtuar paratë në xhepat e qytetarëve. Do kemi taksë të sheshtë vetëm 9% ndërsa fermerët do përfitojnë të gjithë subvencion me një fond prej 100 milionë eurosh në vit. Të rinjtë e sapo diplomuar, 10 mijë prej tyre në vit, do kenë stazhe të paguara nga Republika e Re. “Me uljen e taksave, me uljen e TVSh-së e cila do të gjenerojë çdo vit 400 milionë euro më shumë në xhepat e shqiptarëve me rritje konsumi, rritje të fuqisë blerëse, me taksën e sheshtë 9%, do të sigurojmë qindra milionë euro kapitale dhe kreditime të ekonomisë. Këto, do të kthehen në vende pune, në punësim , në pozitivitet dhe rritje ekonomike. Hapi im i dytë do të jenë 10 mijë stazhe për 10 mijë të sapodiplomuar, drita e syrit të prindërve të Kukësit. Me përfundimin e universitetit, për 1 vit me radhë 10 mijë të rinj shqiptarë do kenë mundësi të kenë stazhe, praktika të paguara me 200 mijë lekë në muaj 1 vit me radhë. Fermerët e Kukësit dhe mbarë Shqipërisë duhet ta dinë se në Republikën e Re kanë 100 milionë euro subvencione çdo vit për ta. 1% e Prodhimit të Brendshëm Bruto do destinohet për të financuar fermerët, pa sekserë, pa burokraci, pa nipt. Ne do të hapim vende pune, do të hapen fabrika për shkak të taksës më të ulët në ballkan”, tha Basha.

Basha ironizon Metën: Bjeri daulles sa të duash/ Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ironizuar ish-kreun e LSI Ilir Meta, duke i thënë që “le t’i bjerë sa të dojë daulles”, duke ju referuar veprimit të djeshëm të kryeparlamentarit. Gjatë hapjes së fushatës në Kukës, Basha sulmoi sërish LSI-në duke e quajtur “SH.P.K” dhe se pazari politik do të marrë fund me Republikën e Re. “Le t’i bjerë sa të dojë Ilir Meta, daulleve nuk do të ketë pasur më shi për tokat e “shpk”-së. Tokat e “shpk”-së nuk do të kenë më shiun pushtetit. Pazari i vjetër politik i politikës së vjetër merr fund e bashkë do ta themelojmë republikën e re dhe unë do të punoj natë e ditë që shpresat të kthehen në projekte”, tha Basha nga Kukësi. Kujtojmë se dje Ilir Meta ishte në Kukës dhe improvizoi duke i rënë daulles së bashku me Luan Ramën.