Basha nga Berati: Do të jem kryeministri i ekonomisë, Rama ka zgjedhur fasadën

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha hapi fushatën elektorale në Berat, ndërsa akuzoi Edi Ramën se e ka zhytur vendin në varfëri. Kreu demokrat theksoi se Berati dhe e gjithë Shqipëria vuajnë nga 1 mijë halle, ndërsa kryeministri rri në zyrën e tij të vizatuar me flutura. Basha përpara berataseve theksoi se do të jetë kryeministri i ekonomisë dhe do të punoj ditë për ditë për ekonominë e Beratit dhe të mbarë Shqipërisë. Sa i takon debatit për listat e kandidatëve, kreu i PD u shpreh se bërja e listave të kandidatëve për deputetë ishte një vendim i vështirë, por që nuk i heq asnjë presje asaj liste

Deklarata/Lista e kandidatëve, vendim i vështirë, por nuk i heq asnjë presje

Lulzim Basha dhe ekipi i tij hapën fushatën në Qarkun e Beratit. Basha tha se do të jetë kryeministri i njerëzve, i qytetarëve. Basha përpara berataseve theksoi se do të jetë kryeministri i ekonomisë dhe do të punoj ditë për ditë për ekonominë e Beratit dhe të mbarë Shqipërisë. Sa i takon debatit për listat e kandidatëve, kreu i PD u shpreh se bërja e listave të kandidatëve për deputetë ishte një vendim i vështirë, por që nuk i heq asnjë presje asaj liste. “Kryeministri i Republikës së re, unë nuk do të jem kryeministri i fasadave, nuk do të jem kryeministri i ekraneve televizive. Sa herë kam qenë këtë në këto katër vite, rreth fshatrave këtu në Berat? Kështu kam qenë si kryetar opozite, kështu iu kam premtuar dhe do të vij si kryeministër. Unë do të jem kryeministër i njerëzve të thjeshtë të këtij vendi. Unë do të jem kryeministri i beratasve dhe berateseve të zakonshëm, i halleve tuaja, i shpresave tuaja, i projekteve tuaja. Unë do të jem kryeministri i ekonomisë, do të punoj ditë për ditë për ekonominë e Beratit dhe të mbarë Shqipërisë. Unë do të jem kryeministër i qytetarëve, do të jem gjithmonë pranë jush në momente të mira e në veçanti në momente të këqija. Do të jem me ju, aty ku ju vuani. Aty do jem unë për të ndihmuar dhe lehtësuar vuajtjen tuaj. Dhimbjen tuaj e kam prekur dhe e kam ndjerë dhe do ta vazhdoj ta ndjej duke qenë afër jush, duke ju parë në sy, duke ndjerë frymën tuaj. Prioriteti im i parë do të jenë vendet e punës, hapja e fabrikave në Berat, hapja e fabrikave në të gjithë Shqipërinë”, tha Basha. Lideri demokrat tha se ka në projekt punësimin, ekonominë e fortë, hapjen e vendeve të punës. Basha theksoi se nuk ka shtet të fortë pa ekonomi të fortë ndaj do të nisë me zhvillimin e mirëqenies së qytetarëve të thjeshtë. “Plani im ekonomik ka vulën e ekspertëve ekonomikë të Angela Merkel, partisë Kristian Demokrate që na ka ndihmuar me ekspertët e tyre më të mirë, me një plan të fuqishëm ekonomik që do të kërkojë vendime të qarta, vendime të forta, vendime të prera. Vendimi i parë do të jetë ulja e taksave. Ulja e TVSh dhe e taksave do të çlirojë miliona euro në ekonominë shqiptare që do të përkthehen në vende pune, në biznese të reja, në rritje të fuqisë blerëse, me më shumë qarkullim të parasë. Leku nuk do të jetë më në xhepin e 4-5 njerëzve por do të kthehet përmes zinxhirit ekonomik në xhepat e sipërmarrësve, të punësuarve, konsumatorëve, pra qytetareve”, tha Basha.