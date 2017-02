Basha nga çadra e lirisë: Koha e këngëve mori fund, tani vjen koha e rezistencës

Kreu i PD, Lulzim Basha ka ashpërsuar dje reagimin kundër qeverisë gjatë fjalimit të përditshëm nga çadra e protestës. “Koha e këngëve dhe luleve mori fund për opozitën, tha ai. Shqiptarëve u bëhet thirrje për luftë. Nuk është manifestim partiak, por lëvizje mbarë opullore. Nuk është koha për t’i kthyer faqen tjetër atij që të godet”

Apeli drejtuar intelektualëve dhe “opozitës së heshtur”: “Është koha për të zgjidhur gjuhën të gjithë”

Në takimin me biznesin në “çadrën e lirisë”, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha frymëzoi radikalizmin e protestës duke i bërë thirrje qytetarëve të reagojnë dhe me trazira për largimin e qeverisë që sipas tij është kriminale. Shkak i gjuhës se ashpër së kryetarit të opozitës, u bë shkarkimi nga detyra në RTSH, i të ëmës së sopranos Ramona Tullumani, vetëm pse ajo këndoi ne çadrën e protestës, ndërsa tha se çdokush qe godet qytetaret do tërhiqet zvarrë në shesh.“Ne me këngë, dhe me akte paqësore, ata me pushime nga puna dhe kërcënime. Thoma Gëllçi, o pleh do të të tërheqim zvarrë nga Televizioni Shqiptar. Ora jote po vjen, ora e çdokujt që abuzon me shqiptarët, zvarrë do të hiqesh nga ai post ku të kanë vënë për t’i shërbyer interesave të korruptuara. Ta di mirë çdo kush që godet qytetarët, që godet protestën se do t’i marrim zvarrë në këtë shesh. Doni luftë, luftë do të ketë. Qytetarët do të fitojnë. Shpojuani gomat e makinës, thuejani dritaret, nxirrini nga zyrat atyre që ju shkelin të drejtat tuaja. Ngrihuni, protestoni, reagoni. Askush të mos kujtoj se kjo është lojë dhe se po luajmë me popullim, t’i bëjnë mirë llogaritë mirë, përndryshe vala popullore do t’i fshijë nga zyrat. Kjo është një lëvizje popullore pa kthim, nuk është një manifestim partiak. Populli ka duruar mbi kurriz padrejtësitë, populli nuk mund të durojë më. Durimit i ka ardhur fundi. Boll me provokime, me akte të paligjshme ndaj qytetarëve, në kurriz të biznesit. Kur zemërata popullore të ngrihet nuk do të gjeni vrimë miu për t’u futur”, tha Basha. Më tej, Basha deklaroi: “Doni luftë, luftë do të ketë. Qytetarët do të fitojnë. Shpojuani gomat e makinës, thejuani dritaret, nxirrini nga zyrat atyre që ju shkelin të drejtat tuaja. Ngrihuni, protestoni, reagoni. Askush të mos kujtoj se kjo është lojë dhe se po luajmë me popullim, t’i bëjnë mirë llogaritë mirë, përndryshe vala popullore do t’i fshijë nga zyrat. Kjo është një lëvizje popullore pa kthim, nuk është një manifestim partiak. Populli ka duruar mbi kurriz padrejtësitë, populli nuk mund të durojë më. Durimit i ka ardhur fundi. Boll me provokime, me akte të paligjshme ndaj qytetarëve, në kurriz të biznesit. Kur zemërata popullore të ngrihet nuk do të gjeni vrimë miu për t’u futur. Ju bëj thirrje të marrin përgjegjësitë e tyre, përgjegjësitë tona. Të reagojmë orë e minutë, për çdo padrejtësi. Të mos kthejmë faqen tjetër, por të qëllojmë me grusht. Anë e mbanë Shqipërisë, kudo që jeni, për çdo padrejtësi, reagoni, qëlloni me grusht. Koha kur populli po trajtohet si dele po merr fund. Këtu jemi dhe këtu do të jemi derisa të mposhtim padrejtësinë. Koha ka ardhur të zgjidhin gjuhën edhe për ata që e kanë mbajtur të lidhur”, tha Basha.

Basha thirrje ambasadorit Lu: Hiqi vizën Edi Ramës e Saimir Tahirit/ Në ditën e shtatë të protestës së opozitës përpara sheshit të Kryeministrisë në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, krye demokrati Lulzim Basha zhvilloi një bashkëbisedim me komunitetin e biznesit. Kreu demokrat tha se kjo është një lëvizje pa kthim, ndërsa i kërkoi ambasadorit amerikan në Tiranë që t’i heqë vizën Edi Ramës dhe Saimir Tahirit.Basha: Kjo është një lëvizje popullore pa kthim, nuk është një lëvizje partiake. Durimi popullit i ka ardhur fundi, durimit tonë i ka ardhur fundi. Boll me provokime, boll me akte të paligjshme. Zemërimi po vjen dhe kur zemërata popullore të ngrihet nuk do të gjeni vrimë miu ku të futeni. Të reagojmë orë e minutë. Mos ktheni faqen tjetër, por qëlloni me grusht. Për çdo padrejtësi, reagoni, qëlloni me grusht. Koha kur populli të trajtohet si dele po merr fund dhe këtu do të jemi derisa të mposhtim padrejtësinë. Koha ka ardhur të zgjidhin gjuhën edhe ata që e kanë mbajtur të lidhur deri më sot. 2 miliardë euro mund të lidhin gjuhë politikanësh. 2 miliardë euro nga droga, të trefishuar thotë Antimafia italiane. Hiqni dorashkat, zgjidhni gjuhën dhe tregoni botës problemin e Shqipërisë. Përsëris thirrjen për ambasadorin amerikan: Hiqi vizën Edi Ramës, hiqi vizën Saimit Tahirit. Basha deklaroi se kryeministri u shpërndan pasurinë e shqiptarëve vetëm 4-5 njerëzve pranë tij. Basha: E ka shkatërruar me gjoba abuzive, e ka shkatërruar me ushtrinë e taksidarëve dhe inspektorëve që janë aty për të mbushur xhepat e tyre dhe të shefave të tyre. E ka kthyer Shqipërinë në mjedisin më të zymtë në Ballkan. Biznesi këtë e di shumë mirë. Prandaj nuk ka vende të reja puna. Investimet e huaja preferojnë çdo vend tjetër në Ballkan përveç Shqipërisë, sepse këtu është më e vështirë për të marrë një kredi apo të zgjerosh një biznes. Në Shqipëri ecin përpara vetëm 4-5 kodoshë biznesmenë që populli u thotë oligarkë, të cilët nga zyra e Edi Ramës marrin çdo ditë, thelat e mishit që është buka e gojës që u hiqet shqiptarëve. 4 ose 5 oligarkë thërret Edi Rama për çdo koncesion dhe pasuri kombëtare dhe së bashku ndajnë thelat e pushtetit dhe pasuritë e shqiptarëve, ndërkohë që vendi zhytet në mjerim. Çdo kush tjetër konsiderohet si armik”, tha Basha.