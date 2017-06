Basha nga Cërriku: Republika e Re sjell ekonomi të fortë dhe të nesërme të sigurt

Kreu i PD, Lulzim Basha dhe ekipi i tij shpalosën programin ekonomik të Republikës së re në Cërrik. Gjatë fjalës së tij, Basha theksoi se programi i tij do ulë TVSh-në për të rritur paratë në xhepat e shqiptarëve, do ketë taksë të sheshtë 9 %, do hapen fabrika për vende pune, 100 milionë euro para në dorë për fermerët dhe stazhe të paguara për të rinjtë e sapodiplomuar për të gjetur shpejt vend pune. “Vendimi im i parë për të vënë në lëvizje planin tim ekonomik, i cili është hartuar dhe ka vulat e ekspertëve më të mirë të Evropës këshilltarëve ekonomik të Angela Merkel që e kanë vlerësuar dhe certifikuar publikisht. Hapi im i parë do të jetë ulja e TVSh-së, taksa e sheshtë 9 %, ulja e taksës për biznesin e vogël dhe futja në garnizone të ushtrive të inspektorëve dhe tatimorëve, çlirimi i qindra milionë eurove në xhepat tuaj si rezultat i uljes së çmimeve. Me uljen e TVSh-së plot 400 milionë euro të cilat sot përpihen nga oligarkët do të të jenë në xhepat tuaja, në tavolinat tuaja të bukës, do të jenë shpenzimet tuaja, pra të rritjes së fuqisë tuaj blerëse. Do të rritet xhiroja e ekonomisë, do të kthehet besimi tek kreditimi i ekonomisë. Do të mbështetet drejtpërdrejtë sipërmarrja që krijon vende pune. Do t’i hiqet laku nga fyti sipërmarrjes së vogël. Ekonomia do marrë frymë. Do çlirojë energji pozitive dhe do krijojë punësim”, tha Basha. Kryedemokrati tha se lufta e tij do jetë hapja e vendeve të punës në veçanti për të rinjtë shqiptarë që do mbështeten direkt nga Republika e Re, përmes financimit të praktikave pune me 200 mijë lekë në muaj për 10 mijë të rinj.

Me 25 qershor, radha e shqiptarëve t’i bëjnë kosh Edi Ramës/ Nga Cërriku, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha duke komentuar ndeshjen e basketbollit të Ramës, ftoi shqiptarët që me 25 qershor ti bëjnë kosh politikës dhe të marrin në dorë fatin e vendit. Basha tha se Kryeministri në këto katër vjet i ka bërë kosh pas koshi qytetarëve të tij, ku më i madhi ai në shëndetësi. Krye demokrati i kujtoi edhe njëherë rivalit të tij politik ftesën për debat publik “E patë sot Edi Ramën duke luajtur basketboll. Ka një javë e gjysmë që e thërras të vijë në debat dhe të japë llogari. Ku i ka 300 mijë vendet e punës, shëndetësinë falas, taksat e ulëta, uljen e çmimit të energjisë, pensionin e 13, mbështetjen financiare për fermerët? Asnjë përgjigje. Karikatura, barcaleta, çitjane, tuta, basketboll, futboll, por asnjë përgjigje. Përgjigjen nuk ma ka borxh vetëm mua, por qytetarëve. Nuk mund ti ikësh kësaj përgjigje me basketboll dhe futboll Edi Rama. Ja ku është Cërriku, a ka pasur një vend pune të hapur në këto katër vite? Këto janë koshat që i ke bërë popullit tënd. Basketbolli që ti luan luhet në kurriz të njerëzve të thjeshtë të këtij vendi. Ti bëre kosh sepse 300 mijë vende pune që premtove i ktheve në 200 mijë shqiptarë që shkuan në azil. Koshi që i bëre popullit është se i more 1.5 miliardë euro taksa shtesë dhe në vend të shëndetësisë falas ua dhe me një dorë 5 oligarkëve. Është në të drejtën e tij të luajë basketboll, por basketbolli që ka luajtur në këto katër vite ka shënuar kosh pas koshi kundër popullit të tij. Kjo shfaqe duhet të ndalojë dhe kjo do të ndalojë me 25 qershor. Me 25 qershor është radha e shqiptarëve ti bëjnë kosh Edi Ramës dhe të marrin Shqipërinë në dorë. Me votën tuaj do ndryshojmë republikën, Kushtetutën. Republika e re është republika ku asnjë politikan nuk ju bën dot më kosh popullit. Me ndryshimet kushtetuese jo vetëm që populli zgjedh deputetët dhe Kryeministrin, por populli do shkarkojë me votë para mandatit pushtetarët që ju mashtrojnë dhe nuk mbajnë premtimet”, tha Basha.