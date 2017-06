Basha nga Elbasani: Aktiviteti më i suksesshëm i Ramës është droga

Kreu i PD-së, Lulzim Basha deklaroi nga Elbasani se Edi Rama nuk ka asnjë lloj programi për të dalë para qytetarëve dhe si alternativë merret me të dhe programin e “Republikës së Re”. Kreu i PD i kujtoi sërish qytetarëve premtimet e pa mbajtura të kryeministrit në ikje, teksa cilësoi fushatën e tij si “cirk me batuta dhe barcaleta”

Kreu i PD-së Lulzim Basha deklaroi nga Elbasani se Edi Rama nuk ka asnjë lloj programi për të dalë para qytetarëve, dhe si alternativë merret me të dhe programin e “Republikës së Re”.

Basha i kujtoi sërish qytetarëve premtimet e pa mbajtura të Ramës, teksa cilësoi fushatën e tij si “cirk me batuta dhe barcaleta”. “Aktiviteti më i suksesshëm është droga, çdo institucion është mbushur me kriminelë. Premtoi 300 mijë vende punë, premton shëndetësi falas dhe ulje taksash por asgjë nuk bëri. Tani ai nuk ka fare program. Shkon dhe bën cirk me batuta dhe barcaleta, merret dhe me mua. Ai po merret me programin tonë ekonomik të Republikës së Re”, deklaroi Basha në një takim me punëtorët në Elbasan. Kreu i PD-së ka thumbuar edhe kryebashkiakun e “vjetër” të Elbasanit, Qazim Sejdinin, duke thënë se, fatkeqësisht atë e ka zënë hashashi në pleqëri: “Arsimi i lartë financohet nga buxheti, pra buxheti janë të ardhurat që mblidhen nga prindërit tuaj, pra e paguani njëherë. Secili paguan TVSH me ushqimet, me ujin, me shërbimet, 20% shkon tek shteti. Të gjithë paguani taksa dhe nga këto taksa mblidhet buxheti. Vetëm me TVSH mblidhen 1.6 miliard euro në vit. Lekët që kanë marrë nga taksat nuk i kanë çuar për arsimin. Tani thonë do kalojmë në një financim të avancuar, t’ju marrin edhe njëherë lekë me tarifa të kripura. Lali fiku ka shpikur taksën e shkollës. A e ka shpik dhe Lala? E ka zënë hashashi ë, hashashi në pleqni s’ke ça të bësh”.

Kreu i PD me punëtorët e një firme private në Elbasan: Vendimi im i parë, heqja e taksës Rama nga çmimi i naftës/Kreu Basha dhe ekipi i tij ka prezantuar programin ekonomik të Partisë Demokratike gjatë një takimi me punëtorë të një firme private në Elbasan. Kreu i demokratëve përmendi edhe çmimin e naftës, e cila është më e larta në rajon dhe për këtë fajësoi Edi Ramën. “Tani ngaqë s’ka vet program merret me programin e Republikës së Re. Dhe bën mirë që merret. Plani është i integruar, asnjë masë nuk është më vete. Të gjitha funksionojnë së bashku. Revolucioni i vërtetë fiskal është ulja e TVSH-së. Taksa e sheshtë 9%, ka shkuar 15% sot. Qëllimi im si Kryeministër është të luftoj çdo ditë për të krijuar vende pune. Kush e bëri naftën të shtrenjtë? Se nuk e bëri bursa, bursës s’kemi çfarë t’i bëjmë. Por ne kemi çfarë t’i bëjmë taksave. Ja rriti taksën naftës vitin e parë me 100 lekë plus 20% se shtohet gjithmonë, ja rriti dhe vitin tjetër prapë 100 lekë. 240 lekë për çdo litër karburant është taksa Rama. Nafta më e shtrenjtë në rajon, ndër më të shtrenjtat në Europë. Prandaj dhe vendimi im i parë do të jetë heqja e taksës Rama”, premtoi Lulzim Basha. Kryetari i PD akuzoi Qeverinë për premtimet e pa mbajtura dhe përkeqësimin e gjendjes ekonomike në vend për shkak të politikave fiskale të gabuara. “Nuk ka rritje pagash por ka rënie të nivelit të pagave, që do të thotë inflacioni është rritur. Sot kemi papunësi masive sepse rritja ekonomike ka ndaluar dhe sektorë të tërë janë në recesion. Hap televizorin gjithë ditën ke Edi Ramën. Vetëm fjalë fjalë..po me ekonominë kush merret. Më të pushtetshmit nuk paguajnë taksa. Ata që konsumojnë më shumë paguajnë më pak. Aktiviteti më i suksesshëm është droga dhe është mbushur me kriminel çdo institucion. Premtoi 300 mijë vende pune po nuk i hapi”, tha kryetari i PD Lulzim Basha.

Basha takim me studentët në Elbasan: Do të presim fondet për universitetet private/ Kreu i PD-së Lulzim Basha ka vijuar takimet elektorale në Elbasan, me studentë ku ka folur për planin e Republikës së Re për arsimin. Ndërkohë që ka folur për reformën e qeverisë për arsimin e lartë, Basha ka shpotitur edhe me kreun e Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini. “Arsimi i lartë financohet nga buxheti, pra buxheti janë të ardhurat që mblidhen nga prindërit tuaj, pra e paguani njëherë. Secili paguan TVSH me ushqimet, me ujin, me shërbimet, 20% shkon te shteti. Të gjithë paguani taksa dhe nga këto taksa mblidhet buxheti. Vetëm me TVSH mblidhen 1.6 miliard euro në vit. Lekët që kanë marrë nga taksat nuk i kanë çuar për arsimin. Tani thonë do kalojmë në një financim të avancuar, t’ju marrin edhe njëherë lekë me tarifa të kripura. Lali fiku ka shpikur taksën e shkollës. A e ka shpik dhe Lala? E ka zënë hashashi, hashashi në pleqni s’ke ça të bësh”, tha Basha. Kreu i PD-së më pas ka shpjeguar se politika e re në arsim, i jep avantazh institucioneve publike. “Thelbi i politikës së re në arsim do të jetë që të parët që do të përfitojnë janë sistemi para arsimor, shkollat dhe universitetet. Institucionet publike do të financohen, ndërsa ato private nuk do të përfitojnë si kanë përfituar. Ne do ta orientojmë universitetin nga tregu”, tha Basha. Kreu i PD I premtoi “mbështetje për universitetet publike si Universiteti i Elbasanit me financime dhe do ti japim më shumë pushtet studentëve në vendimmarrje. Do të financojmë 10 mijë stazhe pune për të sapodiplomuarit”.