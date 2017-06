Basha nga Elbasani: Projekti i vetëm i Ramës në 4 vite, kanabizimi dhe lidhja me bandat

Kreu i opozitës së bashkuar, ishte dje në një tur takimesh në qendrën e Shqipërisë, ku u ndal në Elbasan, Librazhd, Prrenjas e Cërrik. Lulzim Basha u kujtoi shqiptarëve mosmbajtjen e premtimeve në 4 vite makro-qeverisje dhe shpalli se do të ishte Kryeministri i Ekonomisë. Mirëqenia, Shërbimet dhe Dinjiteti i Qytetarëve do të ishin busulla e kabinetit të tij qeverisës

Kreu i PD nga Përrenjasi: Do të anuloj koncesionet korruptive si kryeministër i Republikës së Re

Kreu Basha dhe ekipi i tij gjatë pasdites së djeshme janë ndalur në qytetin e Elbasanit. Gjatë fjalës së tij, Basha sulmoi Ramën për mos mbajtjen e premtimeve në 4 vite. Kreu demokrat theksoi se ajo çka bëri kryeministri në ikje gjatë këtyre viteve ishte kanabizimi i vendit. Kreu i PD, ndër të tjera deklaroi se në 26 qershor, shqiptarët do të kenë qeverinë e tyre, që do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo në interes të karriges personale. “Dy gishtat lart, i ka ngritur sot dhe Edi Rama. Si më tha nona në Librazhd “më mirë me ngrit dy gishtat sesa dy duart lart”. Le ti ngrejë dy gishtat Edi Rama. Sot më thanë në monologun e pasdites kishte bërë thirrje për kryengritje kundër republikës së vjetër. Nuk di seç bën i ziu! Në mëngjes bën kosha basketboll, pasdite del në FB dhe bën thirrje qytetarëve për kryengritje kundër republikës së vjetër. Po kush është republika e vjetër?! Vetë Edi Rama bashkë me partitë e tjera të tepsisë. Duke ironizuar, Basha tha se Rama po lufton me Metën për timonin, ndërsa makina nuk ka motor. “Mendjen e ka te timoni, po timoni çfarë? Se makina është copë copë, nuk ka motor, këtij i ka ngel timoni në dorë. S’ka gjë se e rregullon Ed Rama këtë punë. I fut teneqeve një dorë bojë, pa motor farë thotë: Timoni më duhet mua të dal fotografi. Si me qen një çun i vogël 5 vjeç, edhe 5 vjeç e kuptojnë që është pa motor, e duan me motor. Atij i mjaftojnë pozat. Kush bën poza më të bukura? Edi Rama, teneqe e lyer me bojë të re, makina s’ka motor, timoni thotë. Duke luftuar me Ilir Metën për timonin. Tani program ii vetëm kolltuku timoni, po populli? Timoni thotë”, tha Basha.