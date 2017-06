Basha nga Fieri: Një grusht politikanësh kontrollojnë gjithçka, ta zhbëjmë sistemin e korruptuar

Kreu i PD dhe ekipi i tij është pritur me entuziazëm të madh në Fier, teksa shpalosi programin për një qeverisje që rrit mirëqenien. Kreu i Opozitës së bashkuar theksoi se në vend një grup politikanësh kontrollojnë gjithçka, ndaj duhet ndryshuar ky sistem i korruptuar

Deklarata: “Prioriteti im absolut, ekonomia – do t’i mbaj larg biznesit tuaj tatimorët e korruptuar”

Kreu i PD, Lulzim Basha dhe ekipi i tij është pritur me entuziazëm të madh në Fier. Basha shpalosi programin e PD me një qeveri të djathtë. Kreu i Opozitës së bashkuar premtoi një ndryshim të sistemit politik në vend, duke theksuar se standardi i Shqipërisë është shumë poshtë atij europian. “Shqiptarët ia kanë dalë të çajnë përpara në emigracion në Europë, SHBA dhe Australi. Ata kanë carë sepse atje ka demokraci të vërtetë. Këtu ka 27 vjet që demokracia prodhon fruta për një grusht njerëzish, oligarkësh dhe kriminelësh. Nuk çan dot përpara sado i zoti të jesh, edhe nëse je biznemen i madh nuk ecën dot po nuk leve rrotën. Kjo nuk është demokraci. Unë kam ecur përpara në Hollandë jo duke u servilosur zyrave por për shkak të sistemit atje”. Në vijim, Basha tha se një grusht politikanësh kontrollojnë gjithçka edhe oksigjenin. “Ju premtoj se nuk do të ketë incerelator këtu”. Në vijim ai tha se deputetët do të zgjidhen nga populli pa filtra nga politikanët. Deputeti, Kryeministri do të kenë sistem “recall”, mundësia kushtetuese dhe ligjore për të shkarkuar para fundit të mandatit çdo pushtetar dhe deputet. Në Amerikë, amerikanët i çojnë në shtëpi ata që nuk mbajnë premtimet.

Kreu i PD zbulon mashtrimin e Ramës me broshurat e punësimit/Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka zbuluar mashtrimin e Edi Ramës me broshurat elektorale për punësimin. Gjatë mitingut elektoral në Fier, Basha nxori një broshurë të Partisë Socialiste, në faqen e parë të së cilës ishin tre persona që supozohet se janë të punësuar nga programi i Rilindjes. Por Basha tha se tre personazhet e përdorur në broshurën e PS nuk janë shqiptarë, por janë persona të marrë nga interneti. 1 Dollarë kushton për një personazh, reklama të cilat mund t’i blesh në internet. “Këto të tre nuk janë as shqiptarë, janë tre të huaj. Quhet shuter stock. Edhe personat që kanë vënë në broshurë janë manekinë. Nuk gjeti as 3 veta që i ka punësuar ky, t’i vërë në broshurë. Tre shqiptarë që kanë gjetur vend pune nuk gjeti. I mori në internet. I ka blerë, 1 dollarë copa. 3 manekinë, ja ku është punësimi i Edi Ramës. Kjo është fasada. Kjo është Republika e Fasadës”, tha Lulzim Basha.

Basha tregon sa mijëra euro u shpenzuan për koncertin e sheshit ‘Skënderbej’/Mijëra Euro janë shpenzuar mbrëmë në inaugurimin e sheshit “Skënderbej”, që u hap pas 10 muajve punime. Basha ka deklaruar se shpenzimet për festimet me fishekzjarret kanë qenë marramendëse . Plot 400 mijë Euro janë shpenzuar për fishkezjarret deklaron kreu i PD. “Këta kanë harxhuar 200 mijë deri në 400 mijë euro fishekzjarre mbrëmë. Turp i madh. Jetojnë me fasadën. E kishin në dorë ta zgjidhnin problemin e papunësisë. Po çoi 300 mijë shqiptarë refugjatë ama. Po nuk të ngelin ty këto Edi Rama kur ke popullin pa bukë? Kur e ke ekonominë copë-copë? Dhe nuk ka njeri të përgjegjshëm mos t’i ngelin në fyt. Këto palma, këto fishekzjarre janë bukuri që vrasin”, tha Basha nga Fieri.