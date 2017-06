Basha nga Kruja një mesazh për bandat: Jeni nën vëzhgim nga shërbimet sekrete të huaja

Kreu i PD: “Tani kam një mesazh për banditët këtu në Krujë e Fushë-Krujë! S’po jua them emrat se nuk jeni një e dy, por jeni shumë. Mos kërcënoni e mos prekni një fije floku se do ju pijë e zeza! Ligji do ju godasë me forcën më të rreptë. Jeni nën monitorim nga shërbimet e huaja”

Kreu i Opozitës Lulzim Basha ishte në Krujë, për një takim të fundit përpara ditës së votimit me banorët e qytetit. Ashtu si në qytete të ndryshme të vendit gjatë kësaj fushate, pasi ka ecur duke takuar qytetarë të rastit, Basha është ndalur për t’u folur mbështetësve të PD, për presionet që i bëhen qytetarëve për votën. Ka qenë një moment kur kreu i PD, u është drejtuar direkt banditëve të angazhuar në fushatë duke i paralajmëruar ashpër, se janë nën vëzhgim edhe nga shërbimet e specializuara të huaja dhe nuk kanë asnjë shans të shpëtojnë. “Tani kam një mesazh për banditët këtu në Krujë e Fushë-Krujë! S’po jua them emrat se nuk jeni një e dy, por jeni shumë. Po të jeni të sigurt që ju njoh me emër e mbiemër, ju njohin edhe partnerët tanë! Mos prekni votën e krutanëve. Mos kërcënoni e mos prekni një fije floku se do ju pijë e zeza! Ligji do ju godasë me forcën më të rreptë. Jeni nën monitorim nga unë, nga institucionet e specializuara me mandat dhe fuqi përgjuese dhe ndjekëse! Jeni nën monitorim nga shërbimet e huaja partnere. E dimë se çfarë bëni nga mëngjesi në darkë. Mos guxoni të prekni votën se nuk do ketë Ed Ramë t’ju shpëtojë! Nuk do ketë Hamza Kastriot t’ju shpëtojë! Lërini krutanët të votojnë të lirë e të ndershëm!”

Pronari i marketit në Krujë-Bashës: Me planin tënd, kursej 300 mijë lekë në muaj/Kreu i PD, Lulzim Basha takohet me qytetarë të Krujës dhe Fushë-Krujës: Të Dielën votohet për ekonominë. Basha bashkëbisedoi sot me qytetarë të Krujës dhe Fushë-Krujës, për hallet, taksat e larta dhe tarifat që rëndojnë jetën e tyre. Ilir Ndreu ka një market të vogël në Krujë, me të cilin mban familjen. Ai i ka bërë mirë llogaritë. I tregon se, me planin e Bashës, me uljen e çmimit të energjisë dhe reduktimin e TVSH-së, do të kursejë çdo muaj 300 mijë lekë. Lulzim Basha e siguroi se ky është synimi i planit të tij ekonomik, që ai të kursejë, të zgjerojë biznesin dhe të marrë dikë në punë. Plani im, tha Basha, do të ndezë motorët e ekonomisë. Kreu i opozitës shpjegoi se taksat e ulëta jo vetëm do të forcojnë ekonominë e qytetarëve, por sjellin edhe më shumë të ardhura në shtet për shkak të rritjes së prodhimit dhe të zhdukjes së informalitetit. Basha ndalet tek furrxhiu më i vjetër i Krujës, tek Kujtim Hoxha, një biznes që ai e ka trashëguar nga të parët. Kujtimi thotë se kërkon ndryshim, pasi aktualisht mezi po paguan paratë për miellin, ngaqë nuk ka punë. Lulzim Basha i ka sqaruar banorët e Krujës dhe Fushë-Krujës se të dielën votohet për ekonominë. Basha u tha se, me planin e tij ekonomik, njerëzit do të kenë më shumë para në xhepat e tyre, do ulen taksat, do rritet konsumi, do rritet prodhimi dhe gjithë zinxhiri do vihet në lëvizje. Po ashtu, Basha i siguroi qytetarët se paratë e shqiptarëve nuk do të shkojnë për fasada e pllaka sipas tekave të kryeministrit, por vetëm për interesat e njerëzve, për të rritur pensionet, pagat, për t’u siguruar të sapodiplomuarve stazhe të paguara çdo vit, dhe për të garantuar shkolla të modelit europian që kujdesen për fëmijët deri në orën 16.00 dhe ofrojnë dhe drekë të mbuluar nga shteti.