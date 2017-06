Basha nga Kukësi: Ndëshkojeni me votë Ramën, jepini zero deputetë

Në mitingun mbyllës të fushatës në Kukës, kreu i PD, Lulzim Basha u tha qytetarëve se vota për Partinë Demokratike është votë për ndryshimin e ekonomisë së tyre. Basha akuzoi Ramën se pas 4 vitesh vjen me të njëjtat premtime të cilat i braktisi, ndërsa tha se plani ekonomik i Partisë Demokratike i hartuar me ndihmën e ekspertëve më të mirë evropianë, do të nxjerrë ekonominë nga kriza dhe do sigurojë mirëqenie për qytetarët

Nga Kukësi ku përmbylli fushatën elektorale, kreu i PD, Lulzim Basha u kërkoi qytetarëve të votojnë programin ekonomik të demokratëve për ti dhënë fund sipas tij papunësisë dhe varfërisë.

Vota për Partinë Demokratike, tha Basha, është ndryshim ekonomik për banorët e qarkut të Kukësit dhe mbarë Shqipërisë, pasi sipas tij do të ulen taksat, do rritet konsumi, do mbështeten fermerët dhe familjet në ndihmë ekonomike. “Objektivi i këtij plani është që jo më shqiptarët, kuksianët, hasjanët dhe tropojanët t’ia mbathin nga shtëpitë e tyre për të shkuar në vende të huaja por që këtu të krijojmë kushtet për ekonominë e fortë, rritjen ekonomike, vendet e punës që mungojnë. Dhe kësaj do t’ia dalim së bashku, ndryshimi për të cilin votoni në 25 qershor është ndryshimi ekonomik”. Në Kukës, tha Basha, Rama do të dalë me zero deputet. “Vëllezër dhe motra socialistë të Kukësit, Tropojës dhe Hasit, a bëri një gjë të vetme këto katër vjet Edi Rama për ju? Asnjë gjë të vetme, zero. Me zero përcilleni me 25 qershor. Asnjë deputet të Edi Ramës, mashtrimit të tij, mos dërgoni në Kuvend. Ndëshkojeni për braktisjen e çdo premtimi. Niseni me zero deputet për të, me tre deputetë për republikën e re”. Kryetari i opozitës, tha se kryeministri Edi Rama vjen para shqiptarëve me premtimet e 4 viteve me parë të cilat nuk i mbajti kurrë.

“Ndëshkojeni për braktisjen e çdo premtimi, për diskriminimin ndaj jush, për pabesinë ndaj jush, për zhgënjimin e madh në zemrat tuaja edhe ju të majtë dhe të majta në Kukës”. Basha kishte dhe një paralajmërim për Safet Gjicin, kandidat i PS-së në qarkun e Kukësit, ku i tha që të mos tentojë të prekë votën e qytetarëve pasi e pret burgu.

Basha në Rrëshen dhe Rubik: Do të realizojmë investime serioze që do të sjellin mirëqenie-Paratë nuk do të çohen dëm për pllaka e fasada/ Kreu i PD, Lulzim Basha ka takuar dhjetëra qytetarë në Rrëshen dhe Rubik gjatë ecjes në rrugët e qyteteve. Basha ka sqaruar tregtarët e vegjël dhe të papunët e shumtë që plani i tij do të ndezë ekonominë e vendit, do sjellë para në xhepat e shqiptarëve, do rrisë konsumin, prodhimin, dhe do të krijojë vende pune. Sepse, unë do të kem prioritetet e duhura, u thotë Basha banorëve. Paratë do të shkojnë për rritje pensionesh, për rritje rrogash, për investime që sjellin punësim, për mbështetje për fermerët, për stazhe për të rinjtë. Paratë nuk do të çohen dëm për pllaka e fasada, dhe s’do të shkojnë tek një grusht njerëzish që janë miqtë e kryeministrit, ka theksuar Basha. Rrubiku është një qytet fantazëm krejtësisht i lënë pas dore. Shitësit në markete dhe ambulantët tregojnë se e mbajnë kot hapur. Basha ndalet tek një lajmërim në qendër të qytetit që tregon se kur vjen uji. Ndërkohë, në Rrëshen po hidhen mbi 2 miliardë lekë për fasadat. Gjatë këtyre takimeve, Lulzim Basha ka shfaqur dobësinë e tij për fëmijët. Ai është ndalur ka biseduar dhe ka bërë fotografi me to. Një nga pikat më të forta të planit Basha, është shndërrimi total i shkollave, në një model europian, që ato të funksionojnë deri në orën 16, e ku shteti paguan drekën për fëmijët.