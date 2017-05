Basha nga Lezha: Fitorja e vitit 2017 kërkon ekipin e vitit 2017

Kreu i PD, Lulzim Basha ka qenë i pranishëm në mitingun hapës të fushatës elektorale në Lezhë, ku ka komentuar listat e kandidatëve për deputetë të opozitës së bashkuar. Përpara mijëra të pranishmëve, kreu i opozitës, duke iu përgjigjur kritikëve për listën e kandidatëve, deklaroi se Shqipëria ka nevojë për ndryshim dhe theksoi se ndryshimin e filluam nga vetja

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha pasditen e djeshme ka qenë i pranishëm në mitingun hapës të fushatës elektorale në Lezhë, ku ka komentuar listat e kandidatëve për deputetë të partisë së tij. Lideri i opozitës shoqërohej nga ekipi i kandidatëve demokratë për deputetë në këtë qark dhe përpara mijëra qytetarëve të pranishëm në tubim deklaroi se Shqipëria ka nevojë për ndryshim dhe theksoi se ndryshimi fillon nga vetja, duke iu përgjigjur kritikëve për listën e kandidatëve. Basha kërkoi ndjesë për gabimet e bëra nga Partia Demokratike gjatë qeverisjes, ndërsa nënvizoi se ishte vendim tepër i vështirë mospërfshirja në lista e disa figurave historike të selisë blu. “Ne kemi qeverisur, ne kemi arritur shumë gjëra. Por shumëçka nuk kemi arritur ta bënim. Kam kërkuar ndjesë sepse më takon. Por ndjesa nuk mjafton. Duhet ndryshim. Ndryshimi i Shqipërisë vjen vetëm duke ndryshuar veten tonë. Unë e kuptova këtë, unë ju pyeta, ju dëgjova, ju më dhatë të drejtë, ju më thatë po ndryshimi fillon nga vetja jonë dhe unë e fillova ndryshimin nga shtëpia jonë, me ekipin e ri me ekipin fitues të 25 qershorit. Ky ishte një vendim i vështirë, por i drejtë i marrë në kohën e duhur. Fitorja e vitit 2017 kërkon ekipin e vitit 2017 dhe unë e zgjodha, e vendosa dhe kam nderin t’iu prezantoj. Ndryshimi i Shqipërisë do të kërkojë vendime të forta e të vështira. Do të kërkojmë t’i japim fund pazareve politike”, tha Basha.