Basha nga Peshkopia: Brenda 2 viteve hap Rrugën e Arbrit dhe Universitetin, ose largohem si kryeministër

Premtimi madhor i kryeministrit të ardhshëm në Peshkopi

Kreu i PD, Lulzim Basha, përmbylli fushatën elektorale në Dibër, ndërsa para mbështetësve tha se premtimi i kryeministrit për rrugën e Arbrit është i ngjashëm me hapjen e 300 mijë vende të punës. Ai u kërkoi dibranëve të votojnë planin e tij ekonomik, duke u zotuar se brenda dy viteve do nisë ndërtimin e Rrugës së Arbrit dhe do hapë filialin e Universitetit në këtë qytet. Kreu i opozitës së bashkuar paralajmëroi Edi Ramën se 25 Qershori do të jetë dita e ndëshkimit popullor për të gjithë premtimet e pa mbajtura

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, përmbylli fushatën elektorale në Dibër, ndërsa para mbështetësve tha se premtimi i kryeministrit për rrugën e Arbrit është i ngjashëm më hapjen e 300 mijë vende të punës. Basha u kërkoi dibranëve të votojnë planin e tij ekonomik, duke u zotuar se brenda dy vitesh do nisë ndërtimin e Rrugës së Arbrit dhe do hapë Universitetin në këtë qytet. Kreu i Demokratëve tha se dita e diel është dita e votës për të rinjtë, fermerët, pensionistët, bizneset për të vendosur për fatin e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike paralajmëroi kryeministrin Edi Rama se në 25 qershor do të jetë dita e ndëshkimi popullor, par gjithë premtimet e pa mbajtura. “Tani ka ardhur koha që PD të ndërtojë institucionet ekonomike, për ekonominë e fortë me taksa të ulëta. Kjo është beteja, kjo është vota për PD për ekonominë e fortë dhe të nesërmen e sigurtë. Kam ardhur në Dibër kur pushtetin e kishim ne dhe u kryen shumë punë por mbetën edhe shumë të tjera, por pengu im është Rruga e Arbrit. Rama nuk ka mbajtur asnjë premtim të vetëm në Dibër ashtu si në gjithë Shqipërinë, por përkundrazi e zhyti Dibrën në varfëri të thellë. Iu hoqi mijëra vende pune, e ndali në vend që ta mbaronte rrugën e Arbrit. E mbani mend kur e premtoi përpara se të zgjidhej Shukriu, edhe para se të zgjidhej Muharremi, e premtoi edhe tani. Asnjë lopatë të vetme dhe nuk hodhi. Ky është Rama njeriu që premtoi por nuk mbajti premtimet. Rama nuk ka program, por bën premtime të pambajtur. E ka kuptuar se ndëshkimi popullor me votë do të jetë referendar, nga ju matianët dhe bulqizakët. Edhe nga qindra mijëra të tjerë të cilët kanë heshtur sa nga frika, pamundësia por që në 25 qershor do bashkohen dhe do votojnë numrin 6 republikën e re, republikën e shqiptarëve. Si sot dy vjet do të ndodhin dy gjëra, ose do të hapim tunelin e Arbërit, ose unë jap dorëheqjen si kryeministër. Ka vetëm një të tretë, i pari Kalimashi, i dyti Krraba, i treti rruga e Arbërit dhe unë do ta përfundojë këtë”, tha Basha.