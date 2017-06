Basha nga Shkodra: Po ofroj programim ekonomik që Shqipëria s’e ka pasur asnjëherë

Kreu i PD, Lulzim Basha dhe ekipi i tij shpalosën mbrëmë në Shkodër programin ekonomik të “Republikës së Re”. Kryeministri i ardhshëm deklaroi se opozita e bashkuar po paraqet para zgjedhësve një program ekonomik që Shqipëria s’e ka pasur asnjëherë në këto 27 vite, i çertifikuar nga ekspertët e kancelares gjermane Angela Merkel. Ai ftoi të gjithë shkodranët që kur të ketë miting Kryeministri, të shkojnë atje me apelin “JEP LLOGARI!”

Krye i PD, Lulzim Basha dhe ekipi i tij shpalosën në Shkodër programin ekonomik të “Republikës së Re”. Basha tha se ky është një program ekonomik që Shqipëria se ka pasur asnjëherë në këto 27 vite, i çertifikuar nga ekspertët e kancelares gjermane Angela Merkel. Kreu i PD premtoi ulje taksash, krijim të vendeve të reja të punës, subvencione për fermerët, rritje pensionesh e stazhe të paguara studentët. Basha akuzoi edhe kryeministrin Rama se nuk i ka mbajtur primet me të cilat erdhi në pushtet dhe rriti taksat. Kreu i PD ftoi të gjithë shkodranët që kur te ketë miting Edi Rama, të gjithë të shkonin dhe t’i kërkonin llogari. “Jo jo, shkoni, dhe i thoni njëzëri –JEP LLOGARI-, dhe po ta mbajti hajde në debat, se nuk ja mban apo jo. Ky është plani ekonomik që do nxjerrë Shqipërinë nga kriza, që do ndezë motorët e rritjes ekonomike dhe ka në qendër punësimin. Secila prej tyre funksionojnë bashkë, asnjëra prej tyre s’është premtim, por secila është pjesë e një plani që funksionon në integralitet. Duke nisur me uljen e TVSH-së me taksën e sheshte 9%, revolucion i vërtetë fiskal që janë një revolucion që do të çlirojë qindra milionë euro në konsumin e Shkodrës e Shqipërisë. Qindra milionë euro që do të rrisin prodhimin, që do çojnë në rritjen e kërkesës, për vende të reja pune, kreditim, për investime kapitale. Ky është modeli që ka funksionuar në Europë, e kam parë, e kam studiuan dhe ky është modeli që do funksionojë në Shqipëri: Ulja e taksave, taksa e sheshtë 9%, ulja e çmimit të naftës, zerimi i taksës Rama mbi naftën, çmimi i energjisë më i liri në Rajon, do ta bëjnë Shqipërinë ambientin më tërheqës për investime shqiptare dhe të huaja dhe do të ndezin motorët e shpresës. Rinia e Shqipërisë do përfitojë nga ky plan ekonomik. 25 milion euro çdo vit, qa sa Rama ja jep Vil Manushit për koncesionin e famshëm të Check-up do shkojnë për financimin çdo vit të 10 mijë stazheve me 200 mijë lekë në muaj”, shtoi ai. Nga Shkodra, krye opozitari Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Rama për diferencime krahinore në investime dhe urrejtje patologjike për Veriun. Basha tha se zotimet që bëri Rama për të ardhur në pushtet ishin të gjitha gënjeshtra dhe i vetmi plan i tij ishte të rriste taksat. Edhe ato investime infrastrukturore që gjeti i la përgjysmë, tha Basha. “Kishte 16 miliardë euro që i ka harxhuar, s’mendoi për të rininë e Shkodrës e Shqipërisë. E trajtoi me urrejtje patologjike e politike Shkodrën e gjithë Veriun”, u shpreh kreu i PD-së. Në 25 qershor do marrë fund diskriminimi krahinor, unë do jem kryeministri i gjithë shqiptarëve, nga Jugu në Veri”, premtoi Basha.

Basha ironizon spotet e Ramës: Edhe njerëzit nuk i ke shqiptarë/ Krye opozitari Lulzim Basha ka publikuar një video në faqen e tij në Facebook, në të cilën tregohet se edhe në reklamat që shpërndan PS për të treguar gjasme suksesin me punësimet, fotot e personave të shfaqur aty janë marrë nga interneti. “Shikojeni… nuk i hapi vendet e punës; sot nuk gjen dot as shqiptarë për fletushkën e tij. I merr “punëtorët” nga interneti”, shkruan kreu i PD-së në komentin që shoqëron videon.

Fatmir Mediu, takim në Vorë: “Vetëm PD është garante e të ardhmes së sigurtë”/“Republika e Re me kryeministër Lulzim Bashën, do të jetë garantja e një të ardhme të sigurtë për familjet tuaja, si dhe për të çuar vendin tonë drejt familjes evropiane” ishte mesazhi që kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu përcolli gjatë takimit elektoral në bashkinë e Vorës. Para qindra simpatizantëve dhe përkrahësve, Mediu u shpreh për situatën e rëndë ekonomike që po kalon vendi. “Politika jonë ekonomike, është politika juaj familjare, e të ardhmes tuaj, e kujdesit ndaj atyre që janë nevojë. Taksa e sheshtë 9%, më ulëta në rajon, do të sigurojë vende pune, fabrika, zhvillim në mbarë në Shqipërinë, do të bëhemi vendi më konkurrues në Ballkan. “Deri më sot, për shkak të taksave të larta dhe të papunësisë, shqiptarët janë varfëruar dhe janë pasuruar në mënyrë korruptive vetëm njerëzit pranë Edi Ramës. Mbi 2.8 miliardë dollarë abuzime ka përcaktuar Kontrolli i Lartë i Shtetit. Shikoni vetëm faktet. 300 mijë vende pune tha Rama se do të hapte gjatë qeverisjes së tij. Jo vetëm që nuk i hapi, por 100 mijë u larguan në Gjermani dhe rreth 200 mijë të tjerë kanë aplikuar për të emigruar në Amerikë” u shpreh Mediu në fjalën e tij. Gjithashtu Mediu u ndal edhe në fenomenin e shit-blerjes së votës, presion të cilit bashkia e Vorës i rezistoi në mënyrë heroike gjatë zgjedhjeve lokale të 2015. Në fund të fjalës së tij, kryetari Mediu u bëri thirrje edhe një herë përkrahësve dhe simpatizantëve të tij, që të gjitha votat duhet të shkojnë për nr. 6 Partinë Demokratike dhe për kryeministrin e ardhshëm Lulzim Basha.

PAA takim me banorët në Rrashbull – Agron Duka bën thirrje të votohet lista e Partisë Demokratike/Kandidati i Partisë Demokratike, Agron Duka zhvilloi një takim me banorët e Rrashbullit ku i njohu me programin e demokratëve për qeverisjen e ardhshme dhe u bëri thirrje të votojnë numrin 6. Duka tha se ndodhej në listat e PD për shkak të rrethanave që u krijuan duke shtuar se nga takimet me banorët ai shikon një frymë gjithnjë në rritje të mbështetjes për të djathtën. Duka shtoi se demokratët dhe të djathtët në përgjithësi duhet të bashkohen dhe të nxjerrin me patjetër Partinë Demokratike fituese të këtyre zgjedhjeve. “Unë kisha besim në vetvete dhe u kam thënë shumë personave që nuk po përmend me emër se demokratët do të mblidhen dhe do të mblidhen fort dhe mbajeni mend se nuk të shiten as tek LSI dhe as tek PS. Sërish komunën Rrashbull do ta fitojë Partia Demokratike. Sepse këta banorë të zonës sado para t’u japësh, unë e kam bindjen e sigurtë dhe jam shumë i bindur se nuk shiten dhe kanë për të votuar PD, numrin 6. Për më tepër se këtë radhë puqen dy gjëra e para është Partia Demokratike dhe e dyta jam edhe unë në listë” tha ndër të tjera Duka.