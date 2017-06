Basha: Nuk e braktisim betejën…

Kryetari i PD, në deklaratën publike në përfundim të numërimit të votave, shpalli marrjen e përgjegjësive për rezultatin e të dielës dhe ngriu funksionin e tij, duke e deleguar tek dy nënkryetarët dhe sekretari i përgjithshëm, si trupa që do organizojë zgjedhjet për kryetarin e ri të PD. Ai falënderoi 450 mijë zgjedhësit për besimin që patën në platformën që paraqiti para shqiptarëve shprehu admirimin për rezistencën që treguan përballë ofertës së turpshme për shitblerjen e votës

Deklaratat e forta të kryetarit të opozitës

-Zgjedhjet e 25 qershorit ishin një “triumf i paligjshmërisë”

-“Morëm rezultat zhgënjyes, por mbi 450mijë qytetarë vendosën të ecim përpara me dinjitet”

-Nisim ballafaqimin mes atyre që luftuan me mish e shpirt për PD dhe atyre që luftuan kundër, sapo humbën kolltuqet

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha deklaroi mbreme ne daljen e tij te pare publike para anetareve te PD si dhe opinionit publik se votat e 25 Qershorit u blenë masivisht, pavarësisht rolit të ministrave teknikë. Kreu i PD mori të gjitha përgjegjësitë e rezultatit të zgjedhjeve të së dielës, ndërsa theksoi se mbështetja e mbi 450 mijë qytetarëve i bën të ecin përpara me dinjitet. Basha theksoi se qytetarët që refuzuan të shiten janë frymëzim për të vazhduar përpara betejën e nisur. Kreu i PD nisur nga rezultatit theksoi se duhet një ballafaqim mes atyre që luftuan me mish e shpirt për PD dhe atyre që luftuan kundër saj për sapo humbën kolltuqet, andaj Basha vendosi ngrirjen e të gjitha funksioneve si kryetar dhe i hapi rrugë zgjedhjeve për kreun e ri të Partisë. Në përfundim të fjalimit, Basha theksoi se duhet ballafaqim me demokratët që luftuan me mish e shpirt dhe ata që iu vërsulën kundër sapo humbën kolltuqet, andaj vendosi ngrirjen e të gjitha funksioneve të tij dhe i hapi rruga zgjedhjeve për kreun e ri të Partisë. “Nuk mund ta nis këtë komunikim ndryshe përveç se me falenderim nga zemra për qindra mijëra qytetarë që vlerësuan projektin tim për ekonomi të fortë dhe të sigurt. jam mirënjohës mijëra demokratëve, që me dinjitet dhe kurajë heroike. Projekti im lindi nga qytetarët. Jam bërë me ta dhe kam biseduar me ditë të vështira të braktisur paturpësisht nga qeveria. Të gjithë ata që u bënë pjesë dhe bashkë nisën një rrugëtim kërkuan shpresë dhe gjetën shpresë tek PD dhe projekti ynë. Kjo nuk mjaftoi. Në zgjedhjet e 25 qershorit, diçka tjetër ndodhi. Me gjithë përpjekjen që unë dhe PD bëmë me ligjin e dekriminalizimit, me betejën për drogën, me imponimin që bëmë duke marrë gjysmën e qeverisë, me ndërgjegjësimin e partnerëve ndërkombëtarë, sërish krimi dhe paraja e pisët dhe presioni i pushtetit nuk u ndal. Pavarësisht të gjithë përpjekjeve nuk ia arritën të ndalim blerjen e votës, ku alternativa ndërrohet me shukun e parave. Ishte një garë e pabarabartë por një garë nuk kam ndërmend të konkurroj me të njëjtat mjete. Ajo që ndodhi është triumf i paligjshmërisë. Ne morëm rezultat zhgënjyes, por mbi 450mijë qytetarë vendosën të ecin përpara me dinjitet. Këta qytetarë që refuzuan të shiten janë frymëzim për mua. Krimi, bandat, droga dhe trafikantët e votave kanë një pengesë , një rezistencë dhe unë dhe qytetarë nuk jepemi. Kjo është luftë për jetë a vdekje dhe që kemi ndërmend ta vazhdojmë deri në fitore. Mandatet nuk dolën nga vota por nga korridoret e pista. Kjo mund ta mbajë një parti në pushtet por një vend e çon në hon”, tha ndër të tjera Basha. Më tej, kreu i PD theksoi se “demokratët meritojnë një bilanc të plotë me ballafaqim të hapur dhe të vërtetë. Marr të gjithë përgjegjësitë për rezultatin. Duhet një ballafaqim mes atyre që luftuan me mish e shpirt për PD dhe atyre që luftuan kundër saj për sapo humbën kolltuqet. Këta të fundit nuk mund të përcaktojnë”, tha Basha. Më tej, kreu Basha lajmëroi ngrirjen e të gjitha funksioneve të tij dhe i hapi rrugë zgjedhjeve të reja. “Me efekt të menjëhershëm ka vendosur të ngrij të gjitha funksionet e mia organizative si kryetar i Partisë Demokratike dhe t’ua delegoj dy nënkryetarëve dhe sekretarëve të përgjithshëm për të organizuar garën për kryetar të PD-së sipas parimit një anëtar një votë. Gjëja më e lehtë për mua është të dorë hiqem, por e di se çfarë ka ndodhur, jo duke ikur, jo duke braktisur demokratët, por duke luftuar deri në fund me ta”, tha kreu i PD.