Basha: Opozita nuk do të pranojë pazare politike, në emër të pushtetit

Kreu i PD: “Dialogu politik nuk do të kthehet kurrë në një pazar të pisët, që të vazhdojë komploti ekonomik dhe politik. Do të jetë dialogu politik që përmes standardit europian për zgjedhje të lira dhe të ndershme, do ti japë fund njëherë e përgjithmonë ‘Republikës së vjetër’”

Lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha në ditën e 47-të të qëndresës opozitare nga “çadra e lirisë” ka ritheksuar vendosmërinë e tij dhe opozitës së bashkuar për të mos pranuar pazare politike në emër të pushtetit. Ai u shpreh se rezistenca do të vazhdojë deri në përfundimin me fitore të plotë të kauzës së drejtë dhe legjitime për një qeveri teknike, e cila do të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme. Lideri i opozitës i premtoi shqiptarëve se nga çdo dialog i mundshëm politik për zgjidhjen e krizës do të përfaqësojë kërkesat e popullit me seriozitet dhe nuk do të kthehet kurrë pa siguruar fitoren e kauzës së qytetarëve. “Republika e vjetër do të shpresojë që përmes një dialogu fasadë të arrijmë zgjidhje fasadë, ku Partia Demokratike dhe opozita të bëhen pjesë e teatrit të kukullave në shkëmbim të pazareve në emër jo të interesave të shqiptarëve. Nëse do të ketë dialog politik, që e kemi kërkuar që prej ditës së parë, ky dialog politik nuk do të kthehet kurrë në një pazar të pisët të disa politikanëve të opozitës me disa politikanë të maxhorancës, që të vazhdojë komploti ekonomik, politik. Por, do të jetë dialogu politik që përmes standardit europian për zgjedhje të lira dhe të ndershme, do ti japë fund njëherë e përgjithmonë republikës së vjetër, rrugëve të vjetra dhe gjithçkaje të kalbëzuar në këtë vend që mban peng interesat, shpresat, mban peng zhvillimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve”, deklaroi Basha. Sipas kreut të PD-së përfaqësia e‘Republikës së vjetër’ për të ruajtur status quo-në dhe për të arritur një zgjidhje fasadë do të shpresojë që përmes një dialogu fasadë të bindë opozitën që të bëhet pjesë e teatrit të kukullave në shkëmbim të pazareve dhe aspak në emër të interesave të shqiptarëve, por të interesave të kupolës. Basha nënvizoi se projekti i Edi Ramës dhe klikës së tij synon që Partia Demokratike dhe opozita të marrë karriget e saj dhe llokmat e saj në kupolën kriminale të republikës së vjetër, por kjo ofertë e pisët që rëndon në kurriz të qytetarëve nuk do të pranohet asnjehër prej tij. Ai pohoi se ky komplot mban firmën e Edi Ramës dhe mbështetet nga përfaqësia e oligarkëve të medias, kriminelë me pushtet dhe politikanë të korruptuar ndërkombëtarë, të cilat duan të vjedhin edhe për katër vite pasuritë e shqiptarëve e të kanabizojnë vendin. , Duke nënvizuar se në këtë përballje nuk përfaqëson hallin dhe interesat personale apo të një partie politike, Basha u shpreh se është i vendosur dhe i më i inkurajuar se kurrë që të vahzdojë këtë betejë për të mbrojtur interesat dhe shpresat e gjithë shqiptarëve të ndershëm, të cilët sipas tij janë forca, siguria dhe bekimi i republikës së re që po vjen. “Komploti i republikës së vjetër mbështetet nga autorët e këtij mjerimi dhe komploti ekonomik, që është kryeministri aktual dhe çeta e tij politike, por edhe nga oligarkët që janë mësuar të vjelin miliona jo përmes punës së ndershme po përmes tenderave korruptivë dhe koncensioneve që nuk duan të mbarojnë, dhe nga kriminelët që duan të vazhdojnë ta mbjellin Shqipërinë me drogë e ta mbajnë Shqipërinë një pikë kyçe të trafikut të heroinës dhe kokainës. Dhe nga pronarët e mediave të korruptuara të cilat janë një pjesë e korporatës që përfiton milionat e shqiptarëve duke treguar gënjeshtra nga mëngjesi në darkë. Dhe po ashtu, një grushti avokatësh ndërkombëtarë të kësaj qeverie që paguhen me paratë e korrupsionit dhe paratë e narkomafias shqiptare. Ky është një rreshtim impresionues. Politikanë me pushtet, oligarkë me miliarda, kriminelë me kobure, pronarë mediash që kanë pothuaj të gjitha ekranet dhe gazetat e Shqipërisë, të gjithë bashkë”, theksoi lideri opozitar. Dialogu politik sipas kreut të opozitës nuk do të kthehet kurrë në një pazar të pisët që të vazhdojë republika e vjetër, mashtrimi, dështimi, vjedhja e papunësia. “Do të jetë dialogu politik që përmes standardit europian për zgjedhje të lira dhe të ndershme – themeli i gjithçkaje – përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, do ti japë fund njëherë e përgjithmonë republikës së vjetër, rrugëve të vjetra, mënyrave të vjetra dhe gjithçkaje të kalbëzuar në këtë vend që mban peng interesat, mban peng shpresat, mban peng zhvillimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve”, u shpreh ai. Basha shprehu bindjen se mandati që iu dha opozitës dhe Lulzim Bashës më 18 Shkurt do të përfaqësohet me seriozitet, përgjegjësi dhe vendosmëri në çdo dialog politik, nga i cili nuk do të kthehet kurrë me fitore për veten apo partinë , por vetëm me fitoren për Shqipërinë, për shqiptarët dhe për Republikën e Re.