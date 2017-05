Basha për zgjedhje, Rama për vjedhje

Përzgjedhjet janë kryer dhe misioni i pakthyeshëm i opozitës është ai i restaurimit të votës së lirë dhe fushatës së barabartë mes partive. Kurse Edi Rama shpalli mbrëmë se po i futet “detit në këmbë”, në një përpjekje alla-Lukashenko për të mbajtur votime pa opozitë, çka do t’i siguronte vjedhjen e plotë të 4 miliardë eurove të buxhetit të shtetit. “Basha për zgjedhje e Rama për vjedhje” është oferta që u jepet shqiptarëve, prandaj edhe zgjedhja e tyre e paekuivok është bashkimi në protestën mbarëkombëtare “Rama Ik”

Në kulmin e krizës politike, kur kreu Basha bën apel të vazhdueshëm për gjetjen e një zgjidhje politike që do t’i mundësonte vendit mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme, Edi Rama me të fortë nënvizon se nuk do të heq dorë nga karrigia e pushtetit. Ky kryeministër që e ka të lidhur fatin politik me krimin e drogën, duket se është i bindur për të vijuar me ashpërsimin e situatës së tanishme, ndërsa paralajmëron opozitën se nuk ka ndërmend të tërhiqet dhe t’i lejojë vendit një palë zgjedhjet me standarde evropiane. Edvini që preu në besë edhe ndërkombëtarët duke shkelur me të dyja këmbët platformën e paraqitur prej tyre një javë më parë në Tiranë, nxori në pah shenjat e dobësisë dhe pranoi se sovrani është më i fuqishëm se ai, teksa nuk guxoi të vazhdonte me kërcënimet e ditëve më parë për përleshje me qytetarët në qytetin e Kavajës. Por, ky padron i krimit dhe drogës në video-monologon e djeshëm ishte i qartë, teksa theksoi se do të vazhdoj me zgjedhjet e 18 Qershorit pa opozitën e vendit. I etur për pushtet të pakufizuar, Edi Rama është i vetmi personazh që shqiptarët do të kryqëzojnë për shkatërrimin e demokracisë në vend, sepse tashmë gjithkush e di se ai po mban peng të ardhmen e vendit, sepse ushqen një dashuri të sëmurë për karrigen e kryeministri dhe dëshiron të vazhdojë të vjedhë Shqipërinë e të ruajë të sigurt eksponentët e krimit dhe oligarkinë duke luajtur me fatin e shqiptarëve. Në këto katër vite Rama nuk iu tregon dot shqiptarëve një vepër publike, rrugë, shkollë, spital, ujësjellës, kanalizim apo premtim të mbajtur, por vetëm ara të pafundme, tunele, magazina shtetërore me kanabis dhe laboratorë ndër më të sofistikuarit për drogën. Ky kryeministër nuk ndjen asnjë përgjegjësi për situatën kritike të vendit, nuk ndjen përgjegjësi për turmën e të papunëve, për mungesat në spitale, në shkolla, për varfërinë dhe mjerimin që po merr jetë njerëzish. Duke qenë se krimi është garantuesi kryesor i pushtetit të tij dhe vrasjen e votës së lirë, Rama nuk mendon të ndalet nga kjo situatë katastrofale. Kreu demokrat në daljet e herëpashershme e ka bërë të qartë se kjo betejë më tepër se dy mujore nuk bëhet për PD, apo karriget e eksponentëve të PD-së. Kjo betejë bëhet për të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur të lirë nga kërcënimet e krimit, kartelit të drogës dhe shitblerja masive e votës, që janë problemet kryesore me të cilat përballen zgjedhjet në Shqipëri. Basha në daljen e fundit publike, ftoi edhe njëherë Ramën të reflektoj dhe po ashtu i nënvizoj se zgjedhje të diktuara nga krimi, zgjedhje fasadë, që nuk diktohen nga votat e popullit, nuk do të ketë, pasi bashkimi popullor është gati për të ndalur rrugëtimin e Republikës së Vjetër të dhe për t’i hapur rrugët Republikës së Re, ku pushteti do të jetë për qytetarët dhe në duart e qytetarëve.