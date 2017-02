Basha: Protesta do shtrihet në të gjithë Shqipërinë

Kriza politika s’mund të zgjidhet veçse me qeverinë teknike, e cila do kthejë klimën për zgjedhje të lira e të barabarta. Kryetari i opozitës Lulzim Basha i ka bërë thirrje politikës së përgjegjshme të së majtës që të dëgjojë zërin e protestës qytetare dhe të krijojë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, përndryshe nuk do të lejohet kurrfarë procesi fasadë.

Deklarata/Asgjë s’do të jetë më si më parë,ose të bjerë institucioni i zgjedhjeve të lira ose të rrëzojmë Qeverinë

Në çadrën e protestës, kreu i PD-së Lulzim Basha zhvilloi sot një bashkëbisedim për lirinë e medias. Duke folur në këtë takim, Basha u shpreh se protesta e radhës do të jetë më e madhe se ajo që u organizua. Sipas tij, protesta nuk do të ndalojë deri në ngritjen e qeverisë teknike. Të gjitha institucionet kanë rënë tha Basha, ndaj kërkesa për një qeveri teknike është garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, si institucioni i fundit që mban në këmbë shtetin. “Kur shteti ligjor ka rënë për shkak të kryeministrit që shkel i pari ligjin. Kur parlamenti ka rënë se është mbushur me kriminelë. Kur bashkitë kanë rënë se në krye të tyre, u vendosën narkotrafikantë. Kur ekonomia ka rënë se ia kanë dorëzuar atyre që e mjelin dhe vjelin për të pasuruar atë vetë. Kur mediat kanë rënë nga urdhrat, kërcënimet dhe zhargën e lekëve nga një kryeministër që është bërë model, për blerjen e mediave në të gjithë Ballkanit. A nuk është koha ta rrëzojmë këtë qeveri? Para se te bjerë edhe institucioni i fundit që mban në këmbë shtetin, zgjedhjet e lira dhe të ndershme” tha Basha. Më tej, kreu demokrat theksoi se ndodhen në çadër për t’i thënë ndal arrogancës qeveritare. “Jemi këtu nga nevoja për t’i thënë njëherë e mirë NDAL, mashtrimit dhe arrogancës se duke u ngritur bashkë do të ndërtojmë një Shqipëri pa korrupsion. Kjo është një kauzë më e madhe se secili prej nesh, po edhe më e madhe edhe se Shqipëria se është një kauzë për Shqipërinë e sotme dhe të së ardhmes. Ndaj do të jemi këtu çdo ditë e më shumë, çdo ditë e më të vendosur deri në realizimin e plotë – jo të pjesshëm – të plotë, për zgjedhje të lira e të ndershme me një qeveri teknike që largon këtë kryeministër. Disa prej këtyre të pakicës absolute po dridhen nga shumica absolute që po thotë se duhet të ikë qeveria. E kanë një përgjigje sot kur shteti ligjor ka rënë për shkak të kryeministrit që shkel parimet; Kur parlament ka rënë për shkak të mbushjes me kriminelë; kur bashkitë kanë rënë për shkak të trafikantëve në krye të tyre; kur gjykatat kanë rënë për shkak se urdhërohen të poshtërojnë qytetarët; kur ekonomia ka rënë prej oligarkëve që pasurohen; kur media ka rënë se nga mëngjesi në darkë marrin urdhra dhe kërcënime e lekë nga ai kryeministër që mbahet në gjithë Ballkanin si modeli i korrupsionit të medieve. Dy rrugë ka sot: ose të bjerë ky institucion i zgjedhjeve të lira ose të rrëzojmë qeverinë. Në krahun tonë janë njerëz të nderuar të medias si Alfred Lela, që u largua se nuk pranoi të ishte pjesë e maskaradës së lëpirë-këpucëve të Edi Ramës; Basir Çollaku, që u anatemua e u godit dhe kërcënua se i tregoi shqiptarëve se Tahiri është peng i drogës dhe krimit dhe makina e tij është e narkotrafikantëve; Alida Tota, që u largua nga puna e u kërcënua se ngriti zërin për vdekjen e një 17-vjeçari në Sharrë si rezultat i makutërisë së “kastravecit” të Tiranës. Le të nderojmë sot kurajën; falënderoj sot gazetarët dhe punëtorët e medias që me punë të jashtëzakonshme në kushtet e presionit po mundohen t’i tregojnë Shqipërisë dhe botës, fytyrën e vërtetë të korrupsionit”, tha Basha në fjalën e tij.

Basha, takim me zonjat në çadrën e demokracisë: Zero negociata, qeveri teknike ose zgjedhje nuk ka/ Kryetari i PD, Lulzim Basha është shprehur sërish i vendosur se nuk do të ketë negociata për vendimin e marrë ditën e shtunë. Ai tha se ose të shkohet në zgjedhje me qeveri teknike ose zgjedhje nuk do te ketë. “Qëndresa jonë këtu sot, nesër dhe deri në arritjen e fitores sonë është garancia dhe vendimi që do ti shkojmë bashkë deri në fund. Nuk do të ketë kthim pas. Zero negociata me vendimin e shpallur, qeveri teknike ose zgjedhje nuk do të ketë”.

Basha i bëri thirrje maxhorancës që të dëgjojë zërin e qytetarëve, përndryshe sheshi i 18 shkurtit do të mbushet edhe më shumë. “Ti thërrasin mendjes, ta dëgjojnë zërin e qytetarëve mos ti bëjnë gabim hesapet, përndryshe sheshi i 18 shkurtit do të mbushet më shumë dhe atë valë proteste nuk do ta ndalë askush. Kjo lëvizje do të përfundojë vetëm me fitoren e popullit shqiptar”, tha Basha.