Basha: Pushteti do jetë në duart e shqiptarëve-asnjë pazar në kurriz të tyre

Kreu i PD-së, Lulzim Basha deklaroi se nuk do të lejoj asnjë Pazar në kurriz të qytetarëve shqiptar, ndërsa theksoi se po afron dita kur pushteti do të jetë në duart e shqiptarëve. Nga çadra e Lirisë, Basha u shpreh se 46 ditë më parë Shqipëria ishte vend i shpresës së vrarë, ndërsa sot me vullnetin e hekurt, qytetarët rezistuan përballë tiranisë së krimit dhe drogës. Kreu demokrat e cilësoi këtë javë si vendimtare të betejës së nisur, ndërsa theksoi se nuk do të pranoj kurrfarë pazari në kurriz të qytetarëve shqiptar. “46 ditë më parë ju, burra, gra të rinj dhe të reja nisët një marshim historik, kombëtar dhe qytetar për të drejtën më të shenjtë, mbi të cilën ngrihet demokracia, të drejtën për të votuar të lirë e të pa dhunuar. Të drejtën për zgjedhje të lira e të ndershme. 46 ditë më parë Shqipëria ishte një vend i shpresës së vrarë, një vend ku askush nuk kishte më fuqinë, kurajon dhe energjinë të ndërtonte dhe të thurte ëndrrat për të nesërmen. Dhe kjo, sepse republika e vjetër ishte shndërruar, jo në një vend për të gjithë shqiptarët, por në një bandë të korruptuar të larjes së parave të pushtetarëve të korruptuar dhe të kriminelëve në pushtet. Republika e vjetër është një komplot nga i cili përfitojnë një grusht pushtetarësh, një grusht oligarkësh dhe kriminelët e lidhur me ta. Qëllimi i republikës së vjetër nuk ka qenë, nuk është e nuk mund të jetë, aq më pak këto ditë të fundit të saj, mirëqenia, përparimi, punësimi i qytetarëve shqiptarë, por ka qenë pasurimi dhe pushteti i këtij grushti njerëzish i kësaj elite të korruptuar politike, e cila qëndron në pushtet vetëm, për të vjedhur paratë e buxhetit përmes tenderave korruptiv. Vetëm, dhe duke zhvatur pasurinë kombëtare që i përkasin çdo shqiptari dhe brezave që vijnë, me koncesione korruptive. Vetëm për ta shndërruar vendin në tri vite e gjysmë në një hambar të madhe droge, në qendrën e krimit të organizuar në Ballkan dhe lavatriçen e parave të pista të pushtetarëve. Për ti ruajtur këto, kjo elitë e korruptuar politike, kjo republikë e vjetër e ka të domosdoshme kapjen e zgjedhjeve, e ka të domosdoshme të zëvendësojë vullnetin e secilit prej jush, gjykimin popullor me votë, me diktatin e krimit dhe parave të pista të korrupsionit”, tha Basha. Në vazhdim, ai u shpreh se republika e vjetër e di fare mirë se zgjedhjet e lira e të ndershme, janë fundi i rrugëve të vjetra, janë fundi i allishverisheve të vjetra, fundi i pazareve të vjetra. “Ne jemi në këtë betejë tash 46 ditë, në këtë lëvizje të madhe që është me madhe se PD, është më madhe se opozita, sepse është lëvizja e një populli të tërë që ka vendosur ta rrëzojë republikën e vjetër, jo për pushtetin e PD, as për pushtetin e Lulzim Bashës, por për të ardhmen e shqiptarëve, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Në këtë shesh, nga dita e parë kur e stolisëm me flamurin tonë kombëtar e çdo ditë pas kësaj, kemi qenë dhe jemi këtu me një moto: “Shqipëria e para, shqiptarët të parët!”. Dhe duke vënë interesin e çdo qytetari mbi interesin e çdo politikani dhe të gjithë politikanëve të marrë së bashku, jemi e do të jemi të vendosur deri në fitoren e kësaj kauze kombëtare dhe demokratike. Republika e Vjetër e mbushi Shqipërinë me drogë për një arsye: Që me paratë e drogës dhe me forcën e krimit të organizuar të majmur e të forcuar nga droga, t’i merrnin qytetarëve shqiptarë, jo vetëm demokratëve por edhe socialistëve të ndershëm, edhe gjënë e fundit që iu kishte mbetur, të drejtën për të votuar si njerëz të lirë. Kjo hata e paparë dhe e padëgjuar në Evropë, ka një autor, ka një emër, ka një përgjegjës dhe ky është kryeministri i vendit, ky është Edi Rama”. Më tej Basha tha se po afron dita e madhe ku pushteti do të vendoset në duart e qytetarëve. “Dita po afron ku pushtetin nuk do ta kenë më një grusht politikanësh por do ta kenë qytetarët shqiptarë, do ta keni ju. Ku vendimmarrja nuk do të jetë monopol i kryeministrave, i ministrave apo pushtetarëve arrogantë, por do të jetë tërësisht ekspozim i vullnetit, i dëshirave dhe projekteve tuaja. Ky është premtimi bazik i Republikës së Re. Unë e kam parë këtë ditë që po agon me qindra herë me sytë e mendjes e të shpirtit dhe e di se edhe ju e keni parë e keni ëndërruar këtë ditë. Ëndrra po vjen, ëndrra do të bëhet realitet. Por për këtë na duhet qëndresë e vendosur deri në fitore”, tha Basha. Në përfundim, kreu i Opozitës theksoi se kjo mbetet një jave vendimtare për betejën e nisur. “Rrugët që shtrohen para nesh janë fare të qarta. Rruga e parë që kemi kërkuar dhe për të cilën ftojmë sot çdo aktor të përgjegjshëm politik, është dialogu politik për formimin një orë e më parë të qeverisë teknike që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Rruga tjetër në kushtet e kokëfortësisë, e papërgjegjshmërisë të një qeverie që nuk do dhe një kryeministri që refuzon të vendosë interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve para interesave të pushtetit të tij, është rruga e përballjes së pashmangshme dhe fitores së pashmangshme të Republikës së Re të qytetarëve shqiptarë, të zgjedhjeve të lira e të ndershme. Rrugë tjetër nuk ka, e nuk ka për të pasur. Ne nuk do ta lëshojmë këtë shesh. Ne nuk do ta lëshojmë këtë betejë me kompromise, me pazare, me gjysmë arritje, me gjysmë marrëveshje. Në djall pazaret politike. Ky është vendimi dhe beteja e qytetarëve, dhe do të jemi këtu me një objektiv; fitoren e qytetarëve, fitoren e Republikës së Re”, përfundoi Basha.