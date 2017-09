Basha: Rama bekoi trafikun e drogës – sot shpall fitoren e luftës që nuk ka ndodhur

Kreu i PD, Lulzim Basha deklaroi se Edi Rama që ktheu Shqipërinë në vendin kryesor të drogës në Evropë, befas deklaroi se e paska zgjidhur këtë problem. Kreu i opozitës tha dje se asnjë drejtues i trafikut nuk është zbuluar apo arrestuar dhe asnjë rezultat konkret nuk është regjistruar, por thjesht po asistojmë në një operacion të ri propagande nga stafi neo-enverist i kryeministrit

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka reaguar pas deklaratave të Edi Ramës se tani është zgjidhur problemi i drogës. Me një deklaratë për mediat, Basha thotë se njeriu që e mohoi për 4 vite drogë, del tani e thotë se e kemi zgjidhur problemin. Por për Bashën, asnjë njeri nuk është arrestuar dhe asnjë drejtues trafiku nuk është zbuluar. Sipas kreut të PD-së, tani që droga është bërë problem për BE-në, Rama ka vendosur ta pranojë. “Njeriu që për tre vjet mohoi problemin e drogës në Shqipëri, duke bekuar kthimin e saj në vendin kryesor të drogës në Europë, sot befas deklaroi se e paska zgjidhur këtë problem. Askush nuk është arrestuar, asnjë drejtues i trafikut nuk është zbuluar, asnjë organizatë trafikantësh nuk është goditur, asnjë rezultat konkret nuk ka patur në asnjë drejtim. Por kryeministri ka shpallur fitoren e luftës që nuk ka ndodhur. Tani që droga shqiptare dhe krimi i organizuar është kthyer në problem politik për qeveritë europiane dhe BE-në, duke rrezikuar integrimin e Shqipërisë dhe kthimin e vizave për shqiptarët, Edi Rama nuk e fsheh dot më, ndaj ka vendosur ta pranojë dhe menjëherë të shpallë fitoren e luftës imagjinare ndaj saj”, shkruan Basha. Më tej, kreu i PD thekson se Rama promovon Gramoz Rucin të cilit që nga 2005 qeveria amerikane i ka refuzuar hyrjen në SHBA për shkak të përfshirjes në krimin e organizuar dhe trafikun e drogës, dhe Fatmir Xhafën e përfshirë në mbrojtjen e të vëllait të dënuar nga Italia për trafikun ndërkombëtar të kokainës. “Është një lojë e rrezikshme: inkurajim për trafikantët dhe kriminelët që vazhdojnë të patrazuar dhe shkurajim për policët e ndershëm dhe të gjithë shqiptarët që duan ta luftojnë drogën. Është një lojë që do ketë pasoja për shqiptarët dhe të ardhmen e Shqipërisë. Ndaj nuk do ta ndalim asnjë ditë betejën kundër kësaj të keqe që ka pllakosur vendin, demokracinë dhe ekonominë tonë”, deklaron kreu Basha.