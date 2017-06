Basha: Rama do timonin për vete, unë dua të rregulloj motorin ekonomik për gjithë shqiptarët

Kreu i PD, Lulzim Basha në mitingun përmbyllës të fushatës në Gjirokastër: Nisuni menjëherë pas këtij takimi, shkoni derë më derë dhe jepni lajmin se ndryshimi po vjen. Ekonomi e fortë e nesërme e sigurtë me Numrin 6

Nisuni menjëherë pas këtij takimi, u tha Lulzim Basha mbështetësve të tij në Gjirkastër, dhe shkoni derë më derë e jepni lajmin se ndryshimi po vjen. Në mitingu mbyllës të fushatës në Gjirokastër, Lulzim Basha u tha qytetarëve se ai është gati ta marrë drejtimin e vendit, është punë e vështirë, por ai do të punojë çdo ditë për qytetarët, për interesat e tyre. “Bashkohuni me këtë lëvizje qytetare dhe popullore. Shkoni dhe takoni 1, 2, 5 qytetarë të tjerë. Ju shpjegoni planin tonë ekonomik. Të vetmin plan në këto zgjedhje, me taksa të ulëta, uljen e TVSH-së, subvencionet për fermerët, stazhet e paguara për 10 mijë të rinj”. Basha tha se vota për numrin 6 është vota për të rritur ekonominë e shqiptarëve. Taksa të ulëta, rritje të punësimit, para në dorë për fermerët, stazhe për të rinjtë, ndihmë për shtresat në nevojë, shkolla me kushte për fëmijët.

“Dua t’u them atyre që ende nuk e kanë ndarë mendjen këtë javë të fundit se ndryshimi themelor mes asaj që premton Edi Rama dhe asaj që përfaqësoj unë është ky; Edi Rama nuk i mbajti premtimet sepse nuk kishte kurrë prioritet mbajtjen e premtimeve. Nuk kishte as plan për ti mbajtur premtimet. E tani vjen përsëri me premtime të tjera të cilat po kështu nuk do ti mbajë sepse i vetmi qëllim i tij është timoni. Unë nuk vij me premtime, por me një plan që ka për qëllim të nxjerrë ekonominë nga kriza, të krijojë vende pune përmes uljes së TVSh-së, përmes uljes së taksave dhe përmes investimit të parave jo në palma dhe në fasada, jo në zyra dhe makina luksi, jo në udhëtime të zyrtarëve dhe tendera e koncensione korruptive, por në rritje pensionesh, në paga më të mira, në mbështetje për studentët, në shkolla dinjitoze për fëmijët shqiptarë me drekën e paguar nga Republika e Re. Ky është ndryshimi; ai do timonin për vete, unë do të rregulloj motorin që është ekonomia e fortë pa të cilën nuk mund të ketë të nesërme të sigurtë”, tha Basha.

Basha në Përmet:Prioritet i qeverisë së Republikëssë Re do të jenë njerëzit, jo shpenzimet e miliardave për teka, për zbukurime/ Kreu i Partisë Demokratike, Lulëzim Basha ka nisur ditën e djeshme me ecje dhe takime në 8 të mëngjesit në Përmet, duke përshëndetur e bashkëbiseduar me qytetar. Dy të moshuar i thanë Bashës që e pëlqejnë projektin e tij për rritjen e pensioneve, por e pyetën se ku do t’i gjej paratë. Basha u shpjegoi se paratë janë, ato nuk do të çohen dëm për lama, pllaka e fasada. Basha u tha se plani i tij ekonomik parashikon një sërë masash, që do të ndezin motorin e ekonomisë dhe do ta vënë vendin në punë. Ndërkohë që prioritet i qeverisë së Republikëssë Re do të jenë njerëzit, nevojat e kërkesat e tyre dhe jo shpenzimet e miliardave për teka, për zbukurime apo për një grup njerëzish afër kryeministrit. Plani i Bashës parashikon që në krye të katër viteve, pensioni minimal të jetë 250 mijë lekë në muaj, ndërkohë që rritja e tyre dot ë nis brenda vitit.