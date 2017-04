Basha: Rama, pengesa e fundit për zgjedhje të lira

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, përshëndeti qëndrimin e kryetarit të LSI, Ilir Meta për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kreu Basha duke theksuar se e mirëpret qëndrimin e Metës nëse është i sinqertë, theksoi se Rama mbetet bllokuesi i vetëm i një procesi zgjedhor demokratik. Duke i drejtuar thirrje Ramës, Basha e ftoi që të reflektoj dhe t’i hap rrugë zgjidhjes

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, përshëndeti qëndrimin e kryetarit të LSI, Ilir Meta për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kreu Basha duke theksuar se e mirëpret qëndrimin e Metës nëse është i sinqertë, theksoi se Rama mbetet bllokuesi i vetëm i një procesi zgjedhor demokratik. Duke i drejtuar thirrje Ramës, Basha e ftoi që të reflektoj dhe t’i hap rrugë zgjidhjes. Kreu demokrat gjithashtu u shpreh se kjo është një javë vendimtare dhe se është gati për dialog me çdo forcë politike, por konfirmoi se nuk ka asnjë tërheqje nga kërkesa e 46 ditëve më parë në protestën e 18 shkurtit për qeveri teknike e zgjedhje të lira, gjithçka tjetër sipas tij do të ishte Pazar. “Mbrëmë, duke vendosur këto interesa parësore për Shqipërinë, një nga dy partnerët kryesorë të koalicionit qeverisës ka bërë zgjedhjen e tij, dhe ne i themi; në se kjo zgjedhje është e sinqertë: Mirë se vjen tek Shqipëria e para, shqiptarët të parët! Nuk kemi kërkuar dhe as nuk kërkojmë pazare politike, aleanca të kurdisura në kurriz të interesit qytetar. Por ky është rasti t’i drejtojmë një thirrje të drejtpërdrejtë njeriut që tashmë është identifikuar zyrtarisht edhe logjikisht si pengesa e vetme për zgjedhje të lira dhe të ndershme, njeriut i cili ka vënë dhe po vë pushtetin e tij dhe karrigen e tij para Shqipërisë, para demokracisë, para zgjedhjeve të lira dhe të ndershme: të reflektojë dhe t’i hapë rrugë zgjidhjes. Sigurisht, përmes një dialogu politik, një qeverie teknike me mbështetje të gjerë politike, e cila do të zbatojë deri në fund ligjin për dekriminalizimin, duke nxjerrë çdo person të inkriminuar nga çdo zyrë e shtetit, nga Parlamenti tek bashkitë dhe çdo institucion shtetëror; E cila do të luftojë me vendosmëri kundër fushatës së kultivimit të drogës dhe kundër parave të pista të drogës dhe bandave që janë bërë gati t’i vërsulen votës së lirë të shqiptarëve; E cila do të përgatisë kushtet europiane, standardet evropiane për zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku çdo shqiptare dhe çdo shqiptar do të mund të votojë i lirë dhe vota e çdo shqiptari do të numërohet pa u tjetërsuar”. Kreu Basha theksoi se kjo ishte ftesa dhe kërkesa, një vendim i marr qysh më 18 shkurt. “Kjo është ftesa dhe kërkesa. Ky është vendimi i marrë më 18 shkurt. Jo për pushtet në tavolinë, por për pushtetin e qytetarëve përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ndaj sot, pengesa e vetme, njeriu i vetëm që vendos pushtetin e tij, karrigen e tij, mbi interesat publike të çdo shqiptari e shqiptareje, ka orët e fundit për të reflektuar dhe për t’iu përgjigjur qytetarëve në kërkesën e tyre legjitime, patriotike, evropiane dhe euro atlantike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne kemi në dorë të parashtrojmë zgjidhjet. Ne kemi në dorë të japim rrugën përmes së cilës Shqipëria, jo vetëm mund, por 100% do të ecë drejt Republikës së Re të standardit evropian, të republikës së qytetarëve dhe jo republikës së politikanëve. Por ne, kemi po kështu, potencialin, vendosmërinë, kurajon, energjinë, sot më shumë se dje, nesër më shumë se sot për t’i shkuar këtij vendimi deri në fund. Asnjë pazar nuk mund dhe nuk do të luhet me fatin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Dhe unë u jap fjalën njësoj si ditën e parë, sot e çdo ditë, se nuk do të pranoj, nuk do të kërkoj dhe nuk do lejoj asnjë pazar në kurriz të interesave të qytetarëve shqiptarë, në kurriz të interesave të popullit tim”, tha Basha.

Berisha: Rama sot e quan librin themelor të shtetit, Kushtetutë, dikur e quante prostitutë/Ish-kryeministri Berisha ka komentuar qëndrimin e fundit të Ramës lidhur me kërkesat e Ilir Metës dhe Lulzim Bashës. Në një postim në facebook, ish kryeministri e krahason Ramën me një personazh të Remarkut, ndërsa i kujton atij vitin 2007 kur zgjedhjet u shtynë me tre muaj.” “Të dashur miq, ndaj kërkesës së kreut të opozitës Lulzim Basha për dialog pa kushte, Rama përdor për bllokim kushtet dhe si mburojë kushtetutën. Mirëpo për Edvinin, libri themelor i shtetit një here quhet Kushtetutë e herën tjetër prostitutë! Kështu, në vitin 2007 kur ai kërkoi shtyrjen, dhe zgjedhjet u shtyn tre muaj vetëm për certifikatën e gjendjes civile për zgjedhësin, e cila në Tiranë dhe 70% të vendit lëshohej nga bashkitë socialiste, ajo nuk ishte Kushtetutë por ishte thjesht prostitutë! Kurse tani që Rama ka mbushur vendin me drogë, banda, krim dhe që opozita kërkon qeveri teknike dhe shtyrje të zgjedhjeve për të pasur zgjedhje të lira, Rama mbron karrigen e tij duke thënë se shtyrjen e zgjedhjeve nuk lejon Kushtetuta, sikur nuk ishte kushtetuta që lejoj shtytjen e zgjedhjeve në vitin 2007 apo sikur ajo lejon mbushjen e vendit me drogë dhe krim, të lidhur direkt me Edvinin. Kësaj i thonë: karrigia e para! Në veprat e Remarkut është një personazh në një spital psiqiatrik, i cili për shkak të sëmundjes, në varësi nga hëna ndërronte emrin kur i shkonte e dashura për vizitë, njëherë e priste si Albert e herën tjetër si Robert! Me ketë rast i bëj thirrje Edi Ramës të heq çdo kusht dhe t’iu përgjigjet thirrjeve të opozitës por edhe të aleatit në qeverisje të tij, mos të bllokoj, por të nis menjëherë dhe pa kushte dialogun për zgjidhjen e krizës së rëndë të vendit”, tha Berisha. Ylli Manjani: Si mund të bindë Rama popullin kur nuk bind dot një çadër/Deklarata bombë që Ilir Meta dha nga ambientet e LSI-së është komentuar dhe analizuar gjer e gjatë nga media, analistët dhe pjesëtarë të klasës politike, por bindjen e krye parlamentarit për të mos hyrë në zgjedhje pa opozitën, ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani e konsideron si tepër të rëndësishme. Manjani pas shkarkimit nga detyra ka qenë tepër aktiv në Twitter duke u përpjekur në vijueshmëri të nxjerrë në pah të vërtetën që fshihet pas propagandës së Policisë së shtetit dhe Edi Ramës për një luftë sureale anti-kanabis, ndërsa ditën e djeshme është ndalur tek kriza politike në vend, duke i konsideruar paradoksale deklaratat e disa analistëve pranë qeverisë, të cilët shprehen se një çadër nuk mund të heqë dot kryeministrin. Ai thekson se një kryeministër që nuk arrin të bindë një çadër, ka shumë pak shance që të arrijë të bindë e bëjë për vete gjithë popullin, duke argumentuar në një farë mënyre se Rama ka humbur besimin në popull. “Një çadër nuk mund të heqë Kryeministrin-thonë analistët e qeverisë. Nëse Kryeministri nuk bind dot një çadër si mund të bindë një popull?!”, shkruan Manjani. Ndërkohë ish-kreu i Ministrisë Drejtësisë reagoi edhe për qëndrimin e LSI-së, duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm drejt zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Manjani për të disatën herë ka nënvizuar se zgjedhjet pa opozitën realizohen vetëm në shtetet dikatotirale, duke lënë të kuptohet se palët duhet të përqendrohen tek organizimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme. “Asnjë dilemë! Zgjedhjet pa opozitën janë diktaturë! Në fillim zgjedhjet pastaj koalicionet! Tani radhën e ka qeveria jo më LSI-ja!’’, thuhej në postimin e Manjanit.