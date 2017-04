Basha: Rama të vijë në çadër me dorëheqjen në xhep – s’ka pazare në kurriz të interesit qytetar

Kreu i PD mohon të ketë pasur dakordësi për vendin apo për orën e takimit me Edi Ramën, në funksion të zgjidhjes së krizës politike. Nga çadra e protestës, kryetari i Opozitës tha se ka pasur dakordësi vetëm për temën e dialogut që është qeveria teknike, por që Rama u tërhoq. Kreu Basha ka deklaruar se rruga e dialogut mbetet e hapur, por Edi Rama do të hyjë në dialog si kryeministër e do të dalë si i dorëhequr

Deklarata/Të garantohet e drejta e votës për emigrantët shqiptarë përmes sistemit biometrik dhe numërimit elektronik

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha mohon të ketë pasur dakordësi për vendin apo për orën e takimit me kryeministrin Edi Rama, në funksion të zgjidhjes së krizës politike. Nga çadra e Opozitës, kryetari i Opozitës tha se ka pasur dakordësi për temën e dialogut që është qeveria teknike, por Rama u tërhoq. Kreu Basha ka deklaruar se rruga e dialogut mbetet e hapur, por Edi Rama do të hyjë në dialog si kryeministër e do të dalë si i dorëhequr. Basha gjithashtu u shpreh i vendosur për të mos u tërhequr nga kërkesa për qeveri teknike, ndërsa tha se vetëm kjo është rruga që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme. Duke hedhur poshtë të gjitha pretendimet mediatike se opozita do të futet në zgjedhje, Basha i bëri thirrje aleatëve që të shmangin çdo kurth që i jep oksigjen republikës së vjetër. “Mbrëmë nga ky shesh, opozita e bashkuar çoi deri në fund zotimin dhe premtimin solemn para qytetarëve shqiptarë që kanë marrë një vendim historik për demokracinë, lirinë dhe Republikën e Re: Vendimin për të mos u regjistruar, për të marrë pjesë në zgjedhje fasadë dhe të diktuara nga krimi. Mbajtja e këtij premtimi është detyrimi elementar i koalicionit opozitar para lëvizjes së madhe popullore, kombëtare, qytetare e demokratike për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për Republikën e Re. Është hapi i parë drejt shkallmimit të fasadave që mbajnë peng përditshmërinë e shqiptarëve. Po në shërbim të këtij komploti të madh kundër pasurive, mirëqenies, punësimit, shëndetësisë, arsimit dhe të drejtave të shqiptarëve, vazhdon të jetë një pjesë e korporatës mediatike e cila në vend që të kryejë detyrat e pushtetit të katërt, bëjnë zëdhënien dhe shpërndarjen e gënjeshtrave qeveritare. Sepse krimi në pushtet, korrupsioni galopant, vjedhja masive e taksave tuaja përmes koncesioneve dhe tenderave korruptivë, mbulohet dhe qëndron në këmbë vetëm përmes gënjeshtrës. Gënjeshtra të cilat gëluan prej momentit të parë të lëvizjes tonë popullore dhe instalimit të këtij sheshi të lirisë, sheshit të parë të lirë të Republikës së Re, të republikës së qytetarëve shqiptarë. “Nuk e kanë me të vërtetë, do vijë ora do futen në zgjedhje. Nuk janë bashkuar. Do iki Duka, do iki ky e do iki ai”, –gënjeshtra, mashtrime, diversione nga mëngjesi deri në darkë. Por kur ke me vete faktet, kur ke me vete argumentet, kur ke me vete të drejtën, kur ke me vete kauzën, dhe mbi të gjitha, kur ke me vete shumicën dërrmuese të qytetarëve shqiptarë, gënjeshtrat nuk të bëjnë përshtypje e vërteta shkon përpara dhe shkon në vend”, tha Basha. Më tej, kreu demokrat u shpreh se opozita kurrsesi nuk do të tërhiqet nga vendimi për Qeveri teknike, duke hedhur poshtë zërat mediatik pranë Qeverisë. “Është tërhequr opozita? Pa kujtojeni se çfarë ka thënë pesë ditë me radhë: më jep vendin, më jep orën, më jep vendin, më jep orën. E ja pra, që vend dhe orë nuk ka pasur dhe nuk mund të kishte. Sepse zgjidhjet e vërteta, jo zgjidhjet fasadë, dialogu i vërtetë dhe jo dialogu fasadë, nuk ka nevojë vetëm për vendin dhe orën, siç takohen të dashurit, por ka nevojë për një program dhe një përkushtim serioz për zgjidhur krizën politike ku e ka futur vendin një qeveri dhe një kryeministër që pasi ka vjedhur dhe shkatërruar gjithçka, do të shkatërrojë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, mundësinë e vetme për popullin që të vendosë. Citoj atë që kam thënë: Që në këtë çadër, të vish me dorëheqje. Po, sigurisht. Shprehu dëshirën për të ardhur në këtë çadër, dhe në këtë çadër të lirisë ku shumica prej jush thatë që nuk mund të vinte, po, unë me përgjegjësinë që më keni ngarkuar, me zemërgjerësinë që duhet të kemi dhe duhet të na karakterizojë sot në opozitë dhe nesër në qeverisje, ju kërkova ta mirëpresim me dorëheqjen e firmosur për ta bërë pjesë të zgjidhjes, atë që është sot i vetmi problem dhe e vetmja pengesë: kryeministrin që refuzon t’i japë sot garancitë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, përmes një qeverie teknike. Prandaj e them, dhe e përsëris, meqë dëshirën për në çadër e ke shprehur shumë herë dhe e kuptoj se kjo çadër të bën shumë xheloz se është në fakt një tempull i madh i lirisë dhe demokracisë: Eja në këtë çadër me dorëheqjen në xhepin e xhaketës dhe ne do të presim paqësisht”, tha Basha. Kreu demokrat më tej theksoi se rruga e dialogut mbetet e hapur . “Por ta harrojë çdokush, që kjo betejë që ka nisur për interesat e qytetarëve, do të mbarojë me pazar për interesat e politikanëve. Kjo nuk ka për të ndodhur kurrë. Ne jemi bashkë. Jemi ngritur bashkë për një kauzë që tejkalon axhendat politike të çdo partie dhe koalicioni politik të opozitës. Sepse, sigurimi i zgjedhje të lira dhe të ndershme, themeli mbi të cilin do të ngremë Republikën e Re, duhet të jetë i fortë, i pastër, i qëndrueshëm, si vetë qytetaria dhe populli shqiptar. Ndaj është koha të ndaj me ju vendosmërinë tonë, jo vetëm për ti shkuar në fund mandatit të qeverisë teknike, si e vetmja zgjidhje, por po kështu për ti shkuar në fund çdo standardi europian që garanton njëherë e mirë, jo vetëm lirinë e votës, por që garanton lirinë e vullnetin e qytetarëve, përmes zgjedhjeve parlamentare, përmes zgjedhjeve lokale, përmes zgjedhjeve të përgjithshme, përmes zgjedhjeve të pjesshme dhe përmes referendumeve për çështje që kanë të bëjnë me qytetarët. Dhe, për këtë arsye, duam dhe kërkojmë votimin biometrik, elektronik dhe numërimin elektronik, si garanci totale për zgjedhje të lira dhe të ndershme, si detyrë kryesore të qeverisë teknike për qytetarët që jetojnë në Republikën e Shqipërisë, por po kështu, për të garantuar të drejtën e votës për emigrantët shqiptarë kudo ku jetojnë, e drejtë që do të garantohet vetëm përmes një sistemi transparent, siç është sistemi i votimit biometrik elektronik dhe i numërimit elektronik. Këto janë detyrat e mëdha që nuk mund ti kryejë kurrsesi qeveria që tregohet me gisht dhe nga bota mbarë, si përgjegjësja e kriminalitetit e shtetit, si autorja e kanabizimit të Shqipërisë dhe si atentatorja e demokracisë, në katër palë zgjedhje, që përgatitet po kështu të shkatërrojë e vrasë zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kjo nuk mund të ndodhë. Nuk ka asnjë shans ti besojmë autorëve të kësaj gjendje të krimit, drogës korrupsionit, që janë arsyet e shkatërrimit të ekonomisë, arsimit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, që të përgatisin zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ka e nuk do të ketë asnjë rrugë tjetër përveç qeverisë teknike me mandat të gjerë politik. Koha për dialog është gjithnjë. Koha për pazare ka mbaruar një herë e mirë. Nuk ka më pazare. Nuk do të ketë më pazare. Republikë e Re do të thotë, fund i pazareve politike në kurriz të qytetarëve shqiptarë. Po koha për dialog nuk është e pafund. Njerëzit e dinë se asgjë nuk do të ndryshojë nëse ne do të lejojmë të njëjtët faktorë që shpërbënë shtetin ligjor dhe demokracinë dhe instaluan shtetin e krimit, të mafias dhe të drogës, të shtijën në dorë zgjedhjet e ardhshme”. Në përfundim të deklaratës së tij, Basha u shpreh se kjo betejë nuk ka si të kurorëzohet ndryshe, veçse me fitoren e Shqipërisë. “Po koha për dialog nuk është e pafund. Njerëzit e dinë se asgjë nuk do të ndryshojë nëse ne do të lejojmë të njëjtët faktorë që shpërbënë shtetin ligjor dhe demokracinë dhe instaluan shtetin e krimit, të mafias dhe të drogës, të shtijnë në dorë zgjedhjet e ardhshme. Shqiptarët e dinë se asgjë nuk do të ndryshojë. E dinë kavajasit, iku Elvis Rroshi e tani kandidojnë zëvendës-Rroshin. Asgjë nuk do të ndryshojë nëse nuk e çmontojmë deri në burmën e fundit mekanizmin kriminal që ka pjellë politikën kriminale dhe të inkriminuar, duke nxjerrë një herë e përgjithmonë kriminelët nga institucionet, nga vendimmarrja politike e duke ia dhënë të pastër këtë vendimmarrje qytetarëve të ndershëm shqiptarë të djathtë e të majtë. Ndaj minutat, orët, ditët që kalojnë, janë mundësi për reflektim dhe përgjegjësi. Dhe ai që është sot pengesa e vetme për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për shkak të karriges së pushtetit, pasurisë, pushtetit të kriminelëve dhe fateve të lidhura me to, duhet të reflektojë. Përndryshe, përballja me këtë lëvizje të madhe popullore, me këtë konsensus të madh qytetar që po zgjerohet dita ditës, përtej të djathtës, duke përfshirë të majtët e ndershëm që nuk mund të pranojnë kurrë katër vite të tjera të diktaturës dhe tiranisë së krimit të veshur me petk qeveritar, do t’i çojë deri në fund vlerat për të cilat jemi ngritur; demokracinë e vërtetë, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Zgjedhje të tjera, votime të diktuara nga krimi me kriminelë dhe zëvendës kriminelë për kandidatë, koha për to ka mbaruar një herë e mirë në Shqipëri dhe provën e madhe për këtë, nëse krimi i lidhur me pushtetin dhe pushteti i bërë njësh me krimin nuk reflekton, do ta kemi në përballjen kombëtare për të çliruar Kavajën nga krimi, më datën 7 maj në sheshet dhe rrugët e Kavajës së lirë dhe demokratike”. Basha theksoi se republika e re është drejt finalizimit . “Sot, jemi më të vendosur se kurrë për të çuar këtë lëvizje deri në fund. Sot, jemi më të vendosur se kurrë, për të nisur së bashku rrugëtimin tonë, drejt asaj që dje ishte ëndërr e nesër do të jetë realitet, i Republikës së Re, të demokracisë së vërtetë, drejtësisë së vërtetë dhe lirisë së vërtetë për çdo qytetar shqiptar”, u shpreh kreu i PD.