Basha: Rama u tërhoq nga paketa e 25 Prillit, nuk do rrimë duarkryq përballë votës së drogës

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka treguar se çfarë ndodhi në tryezën e dialogut të zhvilluar në Presidencë me ndërmjetësimin e kreut të shtetit Bujar Nishani. Nga Çadra e Protestës, kreu Basha theksoi se Edi Rama është tërhequr nga paketa e propozimeve të 25 Prillit kur mbërriti në Tiranë McAllister. Gjatë fjalës së tij përpara qytetarëve, ai tha se Edi Rama vulosi faktin se ai jo vetëm është pengesë e vetme, por nuk ka asnjë argument qenësor për ti hapur rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka treguar se çfarë ndodhi në tryezën e dialogut të zhvilluar në Presidencë me ndërmjetësimin e kreut të shtetit Bujar Nishani. Nga Çadra e Protestës, kreu Basha theksoi se Edi Rama është tërhequr nga paketa e propozimeve të 25 Prillit kur mbërriti në Tiranë McAllister. Basha gjatë fjalës së tij përpara qytetarëve tha se Edi Rama vulosi faktin se ai jo vetëm është pengesë e vetme, por nuk ka asnjë argument qenësor për ti hapur rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme. Kreu i opozitës përsëriti qëndrimin se zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk diskutohen. “Sot përfaqësuesit e republikës së vjetër u ulën në tryezën e presidentit Nishani për të gjetur një zgjidhje me dialog të krizës. Unë shkova në këtë tryezë ashtu siç ju premtova ju, me vullnetin e plotë e të palëkundur për të mos pranuar asgjë për të përfituar asgjë. Unë shkova në takim me premtimin përballë partnerëve tanë ndërkombëtarë në BE dhe PPE se PD nuk do të lërë asnjë mundësi pa shfrytëzuar për zgjedhje të lira e të ndershme. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor dhe në Kodin Penal, apo transferta e parave në fushatë elektorale, nuk kanë vlerë në se janë në dorë si mekanizëm të të njëjtit person, ku kriminelë që dushet të ishin në burg janë deputetë e drejtorë. Dje kambanat e Evropës kanë rënë për çdo shqiptar të ndershëm, madje edhe për Edi Ramën. Shqipëria është në krizë politike dhe kërkohet zgjidhje politike. Ky që fërkonte duart…, kishte shpresuar të pamundurën që ne, kallëzuesit e problemeve të Shqipërisë, luftëtarët kund krimit, drogës e korrupsionit, dje e kuptoi se e vërteta vonon, por një ditë arrin në stacion. Droga dhe krimi janë kërcënimi kryesor për zgjedhjet e ardhshme. Pa zgjidhje të vërtetë politike, nuk ka dhe nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri. Por nuk do të ketë as bojkot se ne, vetëm duarkryq nuk do të rrimë, përballë të drejtës së përdhosur për zgjedhje pa diktatin e krimit e drogës. Ofruam sot gjithçka në tavolinë, që opozita mund të ofronte. Pala tjetër u tërhoq edhe nga propozimet e javës së kaluar, që vetë i loboi. Sot Edi Rama vulosi faktin se ai jo vetëm është pengesë e vetme por nuk ka asnjë argument qenësor për ti hapur rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme. Tani që ballafaqimi dhe forca e argumenteve tregoi kush do zgjidhje, tregoi superioritetin e kësaj kauze popullore, Edi Ramës i ka mbetur vetëm argumenti i forcës, nëpërmjet njerëzve të hurit e litarit, me të cilët mori dhe do të mbajë pushtetin. Ai nuk e din se përballet, jo thjesht me një lëvizje popullore, por përballet me shpresën e çdo shqiptari të ndershëm, s kjo është koha për të marrë në dorë fatet tuaja, fatet tona, për të rrëzuar me forcën e bashkimit popullor, çdo pengesë që ushtron me varfërisë dhe krimit”, tha Basha. Më tej, ai theksoi se zgjedhjet e lira e të ndershme nuk do t’i dorëzojnë asnjëherë. “Zgjedhjet e lira e të ndershme nuk i dorëzojmë e nuk i japim kurrë. Vodhët të sotmen, por nuk ju lejojmë të vidhni të nesërmen, të ardhmen e shqiptarëve. Këto populli do e tregojë të dielën e ardhshme në Kavajë prej nga vijnë lajme e atmosferës më historike që nga koha e lëvizjes demokratike”, u shpreh kreu i PD.