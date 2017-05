Basha-Ramës: Ke 48 ditë kohë para se të shpallim ‘rrëzimin’ e Republikës së Vjetër

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i është përgjigjur ultimatumit të Edi Ramës. Nga Çadra e Lirisë, kreu i opozitës së bashkuar u shpreh se Rama nuk mundet ta shantazhojë apo blejë opozitën, pasi koalicioni opozitar nuk do të bëhet pjesë e teatrit të kukullave të krijuar posaçërisht për vjedhjen e shqiptarëve. Ai i kujtoi Edi Ramës dhe Republikës së Vjetër, se kanë 48 ditë kohë para se strukturat e saj të ‘asgjësohen’ tërësisht

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i është përgjigjur ultimatumit të Edi Ramës me ultimatum. Nga Çadra e Lirisë, kreu Basha u shpreh se Rama nuk mundet ta shantazhojë apo blejë opozitën, duke theksuar se nuk do të bëhen pjesë e teatrit të kukullave të krijuar posaçërisht për vjedhjen e shqiptarëve. Kreu demokrat gjithashtu theksoi se është Edi Rama dhe Republika e Vjetër, e cila ka 48 ditë kohë para se të ‘asgjësohet’ tërësisht. Basha foli edhe për kreun e KQZ-së, duke e cilësuar këtë të fundit marionetë të politikës që shpik afate vetëm që të përfitoj Edi Rama. E ndërsa pritet për t’u parë se cilat janë format e mosbindjes civile që do të ndjekë PD në organizimin e protestave, Basha deklaroi se fillimisht po organizohet me detaje protesta e madhe e Kavajës. “48 orë që opozita të bëhet alibia e teatrit të kukullave që do të vazhdojë vjedhjen dhe batërdisjen e shqiptarëve, që asgjë të mos ndryshojë, që kriminelët të vazhdojnë të jenë në Parlament, në krye të bashkive, drejtorë të administratës, që ligji të shkelet me të dyja këmbët, që pasuritë të vazhdojnë të grabiten dhe që opozita të jetë fasada e kësaj shfaqjeje të shëmtuar. Përgjigja ime është kjo: Ke 48 ditë para se të shpallim luftën totale për asgjesimin e republikës së vjetër! Mosbindja civile, bashkimi i shqiptarëve në çdo formë dhe mjet paqësor e demokratik, i cili do të përshkallëzohet duke nisur me datën 7, në çlirimin e Kavajës, kryeqytetit të lirisë dhe demokracisë, nga vjedhja, krimi dhe droga; Mosbindja civile do të shtrihet në çdo qytet, në çdo lagje, në çdo fshat për të kulmuar në 18 qershor ku shqiptarët e bashkuar do të rimarrin kontrollin fizik të Shqipërisë që i takon dhe iu takon vetëm atyre dhe kurrë jo krimit, drogës dhe qeverisë së lidhur me ta. Ndaj, harroje se mund të trembësh apo blesh Partinë Demokratike, apo këtë bashkim të madh qytetar, apo aleatët tanë”, tha Basha.

Më 18 Qershor pritet të mbahen zgjedhje moniste, janë regjistruar vetëm parti të koalicionit qeverisës të Ramës/ Kreu Basha foli për zgjedhje moniste për procesin që mazhoranca aktuale është e vendosur ta vijojë, pasi regjistruar janë vetëm parti të koalicionit qeverisës të kryeministrit. “Sot në KQZ, në atë palo KQZ, që bën ato palo deklarata, që është diskredituar si një instrument partizan antiligjor, antikushtetues, është regjistruar vetëm një subjekt zgjedhor. Është koalicioni i 2015-ës, edhe ai nuk është i plotë. I ka lënë rrugës disa bishta, nuk i morën dot me vete. Në udhëtim e sipër, në pazar e sipër, njëri ha ngjalën, tjetri ha peshkun. Dikujt i ngeli hala, dikujt i ngeli bishti, kështu që nuk i morën dot të gjithë me vete. Disa u kanë rënë nga kamioni. Janë mërzitur disa që kanë rënë nga kamioni i pazarit të peshkut. Nuk kanë çfarë të bëjnë, kanë ngelur rrugës. Por, fakti është që ka ngelur një subjekt zgjedhor, mos harroni. Një subjekt zgjedhor. Këta ishin koalicioni i qeverisë së 2015-ës. Dhe tani për t’i hedhur hi syve të shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve, pretendojnë se janë 17 subjekte zgjedhore. Koalicioni i turpit, koalicioni i vjedhjes, koalicioni i abuzimit, koalicioni i drogës, koalicioni i krimit me në krye Edi Ramën, me Ilir Metën, me mercenarët e tyre si, Bamir Topi, si Ben Blushi, si Gjergj Bojaxhi, janë një dhe vetëm një. Shqiptarët do t’i refuzojnë me mosbindje civile. Monizëm në Shqipëri nuk ka për të pasur më, me asnjë çmim, me asnjë mënyrë. Nuk ka për të pasur më monizëm në Shqipëri. Edhe Ramiz Alia, përpara se ta detyronin studentët liberatorë të Dhjetorit, intelektualët dhe qytetarët, me Lëvizjen e Dhjetorit, donte të kishte Partinë e Punës, Frontin Demokratik. Kur nuk ia doli dot Ramizi, nuk do ia dalësh dot ti Ramë, hiqe nga mendja. Hiqe nga mendja se do të të lejojmë ta marrësh prapë Shqipërinë peng, e të përgatisësh këtu në këtë shesh të lirisë, paradat e 1 Majit, paradat e mjerimit, paradat e mashtrimit. Harroje!”, tha Basha. Më tej, ai tha se edhe partitë, të cilat janë regjistruar në zgjedhje janë ligjërisht të pavlefshme, pasi i kanë shkelur afatet e ligjore të regjistrimit. “E shkelën ligjin, duke nxjerrë nga puna mijëra punonjës publikë të trajnuar me lekët e shqiptarëve, të trajnuar me lekët e evropianëve dhe amerikanëve, e shkelën ligjin për t’i nxjerrë nga puna, dhe sot janë prapë shqiptarët që do të paguajnë nga taksat e tyre 40 milionë deri në 70 milionë euro fatura, për të mbuluar padrejtësitë e Edi Ramës, për të paguar padrejtësitë e tyre, që nga njëra anë nxorën nga puna nëpunësit, duke i lënë në mes të katër rrugëve, dhe nga ana tjetër, faturën për këtë pa ligjësi ia japin shqiptarëve. E njëjta pa ligjësi edhe sot. Nuk ka zgjedhje me 18 qershor edhe për faktin e thjeshtë, se edhe formalisht këta i dogjën afatet. Listat i dorëzuan 24 orë me vonesë. Ky me të vërtetë nuk është një kriter themelor, por është një kriter ligjor; o ka ligj o s’ka ligj. Nëse ka ligj, këta e kanë shkelur ligjin. Asnjë parti, asnjë kandidat për deputet nuk është regjistruar sipas ligjit. Këto mund të jenë zgjedhjet e pazarit të peshkut, por kurrsesi jo, zgjedhjet e shqiptarëve. Edhe formalisht, edhe ligjërisht janë të pavlefshme”.

Mosbindja civile do të nisë nga Kavaja dhe do të kulmojë më 18 Qershor/ Basha paralajmëroi mosbindje civile që do nisë nga Kavaja dhe do të kulmojë më 18 qershor dhe tha Rama nuk do të jetë në gjendje të qeverisë as për një orë të vetme pas 18 qershorit. “ Sot, ne do të planifikojmë në detaje, bashkimin më të madh të shqiptarëve, të dielën e ardhshme, në Kavajë, më 7 maj, për të çliruar Kavajën me forcën e bashkimit, nga krimi, droga dhe zgjedhjet fasadë. Prej ditës së hënë e tutje, do ta shtrijmë anembanë Shqipërisë mosbindjen civile dhe lëvizjen e madhe popullore, për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për të kulmuar me 18 qershor. Nuk e di se si i ke bërë planet Edi Rama, e se ku po të çon mushka e kupolës kriminale ku ke hipur, nga e cila refuzon të zbresësh duke i zënë rrugën një populli të tërë. Por, të jap fjalën. Çfarëdo të kesh planifikuar me 18 qershor, nuk do të qeverisësh dot asnjë orë të vetme pas 18 qershorit. Asnjë orë të vetme! Asnjë orë të vetme! Lëvizja popullore e bashkuar është totalisht e vendosur për Republikën e Re, ndaj ke vetëm një rrugë, bëhu pjesë e zgjidhjes ose shporru bashkë me republikën e vjetër”, u shpreh kreu i PD.

