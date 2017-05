Basha-Ramës: Nuk do të të lejojmë të marrësh peng demokracinë – s’ka zgjedhje pa opozitën  

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar se opozita nuk do të lejojë marrjen peng të demokracisë nga Edi Rama. Gjatë fjalës në Shtëpinë e Lirisë, kreu demokrat theksoi se 70 ditët e protestës në çadër kanë bindur dhe më skeptikët se kauza e opozitës është e drejtë. Para skadimit të afatit për regjistrimin e kandidatëve për deputetë, kreu i opozitës së bashkuar përsëriti me këmbëngulje kërkesat për qeveri teknike përmes së cilës të sigurohen zgjedhje të lira e të ndershme

‘70 ditët protestës në çadër kanë bindur dhe më skeptikët se kauza e opozitës është e drejtë’. Kështu ka deklaruar kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha gjatë fjalës së tij në shtëpinë e Lirisë. Kreu demokrat para skadimit të afatit për regjistrimin e kandidatëve për deputetë përsëriti me këmbëngulje kërkesat e opozitës për qeveri teknike përmes së cilës të siguroj zgjedhje të lira e të ndershme. “Sot në këtë ditë të 70-të, është rasti t’i përsërisim se, tani që dështimi i tij me ekonominë, me arsimin, me shëndetësinë, me rendin, me sigurinë, me drejtësinë, me dekriminalzimin, është shpalosur ashiqare, tani që ka vendosur karrigen e tij si pengesën e vetme midis këtij populli të tërë, që kërkon zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe një kupole kriminale që bën pazar me gjithçka dhe që trajton Shqipërinë si plaçkën e tij, ti përsërisim se rruga e vetme e shpëtimit për të, është qeveria teknike si garante e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, duke zbatuar dekriminalizimin, duke luftuar drogën duke implementuar reformën zgjedhore përfshirë votimin elektronik dhe numërimin elektronik dhe, që orën e parë të qeverisë teknike, vetingun që bën sikur e do, por që i trembet, i trembet si vampiri dritës së diellit. Ja pra ora e të vërtetës është ulur këmbëkryq në këtë shesh. Kush e do vetingun e vërtetë dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme, bashkohet me këtë rrugë, si e vetmja rrugë, për zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe vetingun e vërtetë. Qeveri teknike, dhe ditën e parë të kësaj qeverie, vetingun e vërtetë dhe rrugën drejt demokracisë së vërtetë. Ne e dimë dhe ju e dini shumë mirë pse Edi Rama nuk e bën këtë, pse Edi Rama refuzon ofertën qytetare për një zgjidhje me dialog. Frika e tij ka si motiv mijëra gjëma e bëma për të cilat nuk ka nevojë t’i hamendësoni, por janë shpalosur këtu në këtë shesh, janë shpalosur anembanë Shqipërisë dhe sot, janë faqosur në mediat kryesore të botës nga Uashingtoni në Bruksel. Këto janë ankthet, frikat, arsyeja e vërtetë pse Edi Rama nuk pranon as vetingun e vërtetë, as zgjedhjet e lira dhe të ndershme, tha Basha. Kreu demokrat gjithashtu theksoi se Rama kërkon ta fus Shqipërinë në një rrugë qorre. “Por rruga e çmendur, në të cilën kërkon ta fusë Shqipërinë, është një rrugë qorre. Në këtë rrugë, ku ai dëshiron të tërheqë një popull të tërë me zgjedhje pa alternativë, pa opozitë, në votime të diktuara nga krimi. Eshtë rruga e shkatërrimit të demokracisë dhe instalimit institucional të tiranisë së krimit, drogës dhe korrupsionit. 27 vite më parë, Shqipëria u ngrit në këmbë për të braktisur një herë e mirë këtë rrugë që e çoi kombin tonë, Shqipërinë tonë drejt falimentimit. Liria, demokracia e vërtetë, për të cilën ekziston kjo lëvizje popullore, nuk ka çmim! Dhe të ndërgjegjshëm e të vetëdijshëm për këtë, dua ti them fare qartë sot Edi Ramës se në asnjë mënyrë, në asnjë formë dhe në asnjë moment nuk do të lejojmë të marrësh peng demokracinë shqiptare dhe të drejtën sublime për zgjedhje të lira e të ndershme. Koha e përballjes po afron, shqiptarët janë të bashkuar e po bashkohen nga ora në orë, nga dita në ditë. Ky bashkim popullor është forca e vetme, që do të ndalë komplotin ekonomik, politik kundër shqiptarëve. Ky bashkim popullor i vendosur, paqësor, por i pathyeshëm, është garancia e vetme e Republikës së Re që po vjen. Asgjë nuk do ta ndalë”.

Denoncimi/Rama drekon me kriminelë me damkë, refuzon të takojë Presidentin e Konfindustrisë Italiane/Kryetari i Opozitës, Lulzim Basha ka rrëfyer një takim që ka pasur me një investitor të fuqishëm italian, takim që e ka përjetuar “me turp të madh”, sepse konstatoi se ishte i vetmi politikan në Shqipëri që priste Presidentin e Konfindustris italiane, Paolo Agnelli-n. Basha gjatë fjalës së tij në Çadrën e Lirisë u shpreh se Rama gjen kohë të drekojë dhe darkojë me kriminelët me damkë në vilat qeveritare, por nuk gjen kohë të diskutojë me kreun e Konfindustris italiane, problemet e mëdha që po shtyjnë dhjetëra investitorë italianë të mbyllin bizneset e tyre në Shqipëri. “Dje, pata nderin të pres në zyrën time, presidentin e “Konfindustria italiane”, z.Paolo Agnelli, i cili përfaqëson 28 mijë kompani të mesme dhe të mëdha të Italisë fqinje. Me turp të madh konstatova, se, isha i vetmi ndër përfaqësuesit e lartë shqiptar që e prisja këtë personalitet. Nga qeveria nuk i kishin kthyer fare përgjigje, fare. Asnjë përgjigje për një njeri që përfaqëson 28 mijë investitorë të një vendi që tash 27 vjet është vendi me investimet e huaja më voluminoze në Shqipëri, që ka transferuar në Shqipëri kapital, vende pune dhe përvojë në të gjitha fushat, nga kuzhina deri tek teknologjia e informacionit dhe inovacionit. Dhe Edi Rama, i cili gjen kohë të drekojë dhe darkojë me kriminelët me damkë në vilat qeveritare në Vlorë, në Himarë, në Durrës dhe këtu në zyrën e tij, nuk gjen kohë të diskutojë me kreun e Konfindustrias italiane, problemet e mëdha që po shtyjnë dhjetëra investitorë italianë të mbyllin bizneset e tyre në Shqipëri duke larguar qindra-mijëra shqiptarë nga puna, duke i hedhur në mes të katër rrugëve për shkak të taksave të rritura, për shkak të çmimit jo konkurrues të energjisë dhe të naftës në Shqipëri dhe rrethanave të tjera rënduese. Nuk gjen kohë Edi Rama për dy arsye. Arsyeja e parë është se kjo çështje nuk lidhet me xhepin e tij, nuk lidhet me pasurinë e tij. Kjo është çështje jetike për ekonominë tonë kombëtare, prania dhe kushtet për investitorët italianë, që ka të bëjë me fatet e dhjetëra-mijëra nënave dhe baballarëve në Vlorë, në Durrës, në Shkodër, në Lezhë, anembanë Shqipërisë, që ka të bëjë me mundësinë për të punësuar më shumë apo për të siguruar që ata që janë në punë nuk largohen nga puna, për të kërkuar kushte më të mira pune, për t’i rritur rrogat. Kjo as nuk i hyn fare në defter Edi Ramës. Sepse Edi Rama dhe pazarit të peshkut që është qelbur nga koka, vetë kupola e republikës së vjetër, ekziston vetëm për një arsye, për t’u pasuruar dhe për të mbrojtur interesat e veta. Për popullin nuk u bëhet vonë, Shqipëria për ta është plaçkë, Vlora për ta është plaçkë. I shpjegova presidentit Agneli planin tonë ekonomik, që do të nxjerrë Shqipërinë nga kriza, duke krijuar një klimë konkurruese për investitorët e huaj dhe biznesin shqiptar, me taksën e sheshtë 9%, me çmime konkurruese të komoditetit bazë, si energjia dhe nafta, të cilat në Shqipëri nën qeverisjen e re, të Republikës së Re, do të kenë çmimin më të ulët dhe konkurrues në rajon. I fola për vendosmërinë tonë, për të aplikuar metodat evropiane të administrimit fiskal duke futur në kazerma ushtrinë abuzive të taksidarëve, duke i mundësuar biznesit të vogël që të vazhdojë aktivitetin i pa shqetësuar vetëm me ekspozim të pullës së pagimit të detyrimeve vjetore me vetë deklarim, si dhe duke garantuar në mënyrë të plotë dhe të gjithanshme rend dhe siguri, në rrugët dhe sheshet e Shqipërisë si një parakusht për klimën e biznesit. Arsyeja e parë pse Edi Rama nuk gjen kohë ta presë presidentin e Konfindustrias është sepse nuk i bëhet vonë për asgjë tjetër, përveç xhepave të tij. Arsyeja e dytë, është, sepse në subkoshiencën e tij, Edi Rama e di se është kryeministri në largim, kryeministri i papërgjegjshëm në largim. Ka nisur të sillet që tani si opozitë e papërgjegjshme, ndërkohë që ne, opozita juaj, opozita e qytetarëve shqiptarë, që sot, po marrim përgjegjësitë për qeverisjen e nesërme të Republikës së Re”, tha Basha.