Basha-Ramës: Nuk pranoj monologje shterpë, ftoj në dialog politik që të diskutojmë për qeverinë teknike

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i është përgjigjur Edi Ramës për t’u ulur në bisedime në lidhje me krizën politike. Gjatë fjalës së tij nga Çadra e Lirisë, Basha theksoi se nuk do të pranojë monologje shterpë të kryeministrit që shkon në bisedime me fjalime të parapërgatitura. Kryetari i PD theksoi dhe ftoi Kryeministrin që dialogu të jetë politik dhe të diskutohen dy çështje; krijimi i qeverisë teknike dhe të përcaktohet mandati i qeverisë teknike. “Qeverinë teknike me mbështetje të gjerë politike kërkon ta kthejë në pazar për mbijetesën e republikës së vjetër. Duan një dialog fasadë dhe fjalime të parapërgatitura. Ky nuk është dialog, këto janë monologje shterpë nga ato që keni dëgjuar këto 3 vjet. Tani është momenti t’ju them ju se monologje shterpë nuk pranoj dhe nuk do të pranoj. Jemi të hapur siç e kemi thënë, për një dialog të vërtetë politik me dy objektiva, ndërtimin e qeverisë teknike me mbështetje të gjerë politike dhe përcaktimin e mandatit të kësaj qeverie. Mirënjohje për qëndrimin e PDIU”, theksoi Lulzim Basha. Më tej, Basha tha se “Rama po e përjeton si dramë largimin nga posti i kryeministrit dhe është gati të sakrifikoj nga Rilindja e tij. Është gati të bëj fli interesin e tij për pushtet. Sot i them se shqiptarët e kanë kuptuar lojën e pisët që drejtoi ai prej 4 vitesh. Jemi sot këtu se Shqipëria duhet të ketë zgjedhje të lira e të ndershme. Ne e dimë se nëse pranojmë pazare në kurriz të interesit kombëtar asgjë nuk do të ndryshojë në këtë vend. Asgjë nuk do ndryshoj në mirëqenien e shqiptarëve, në nivelin e rrogave dhe të pensioneve, në shëndetësi dhe arsim. E njëjta fasadë do shfaqet para syve të shqiptarëve. Asgjë nuk do të ndryshoj nëse nuk largojmë krimin nga politika. Jemi këtu sepse jemi të vendosur që të mos lejojmë të shkoj Shqiëpria në këtë gjendje. Jemi këtu sepse e besojmë se asgjë nuk do të jetë si më parë, pasi ‘Republika e re’ do të jetë pronë e qytetarëve shqiptarë. Me Republikën e Re, pushtetarët do ulin kokat para qytetarëve. Në këtë betejë siguria për foltore jeni ju, pasi ju u përballët nga kjo çadër e lirisë me kërcënime. Ju do çoni këtë betejë deri në fitore. E drejta e votës qëndron mbi çdo të drejtë tjetër në funksion të ligjit. Nuk ka ligj dhe drejtësi nëse nuk ka votë të lirë. Kjo është një betejë mbi betejat, prandaj as ju e as unë nuk e përfundojmë dot këtë betejë përveçse me fitore totale të kësaj beteje”, tha Basha.