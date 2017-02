Basha-Ramës:CEZ-it i fali 600 mln euro-miqve në Tiranë u ke dhënë miliona euro në tendera

Kreu i PD: “Ndërsa Edi Rama me shpurën e tij ka dy orë që flet drejtpërsëdrejti në çdo televizion të vendit për arritjet e tij në fushën e energjisë, e gjithë zona e Tiranës në rrugën e Elbasanit është pa drita. Mijëra familje anembanë Shqipërisë, gjithashtu”

Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në portalin e tij Facebook, ka folur për situatën, duke kujtuar Ramën dhe mburrjet e tij në fushën e energjisë, pas premtimit të uljes së çmimit Rama nuk bën gjë tjetër veçse e ka rritur atë. Basha foli për terrorin që janë duke bërë duke shkaktuar kështu një krizë sociale që çoi deri në vetëvrasje, por miqve të tij u jep miliona Euro me tendera dhe kontrata. Kjo është kontrata e tij shprehet Basha i cili ftoi qytetarët të ngrihen për të ndaluar politikën e Ramës që ka braktisur qytetarët duke premtuar se Partia Demokratike nuk do të lerë asnjë familje në errësirë:“Ndërsa Edi Rama me shpurën e tij ka dy orë që flet drejtpërsëdrejti në çdo televizion të vendit për arritjet e tij në fushën e energjisë, e gjithë zona e Tiranës në rrugën e Elbasanit është pa drita. Mijëra familje anembanë Shqipërisë, gjithashtu. Nuk ka skenë më domethënëse: fasada me drita që krijon Edi Rama në televizion dhe realiteti i errët i shqiptarëve. Edi Rama u premtoi qytetarëve se do ua ulte çmimin e energjisë, por ua rriti. I futi shqiptarët e pamundur në ankth e terror për mospagimin e dritave. Ata që nuk paguan dot i çoi në burg. Të tjerë kaluan në dëshpërim dhe vranë veten nga pamundësia. Ndryshe u soll me miqtë. CEZ-it i fali 600 milionë Euro. Miqve në Tiranë u ka dhënë miliona euro në tendera dhe kontrata. Të varfërve dhe të pamundurve kërbaçin, miqve kulaçin. Kjo është reforma e Edi Ramës në energji. “18Shkurt” NgrihemiBashkë për t’i thënë ndal kësaj politike që ka braktisur qytetarët dhe mendon vetëm për pushtetarët. Ne nuk do të lëmë asnjë familje në errësire se nuk ka mundësi të paguajë energjinë. 200 kë për familjet në nevojë do ta paguajë shteti. #NgrihemiBashkë #18Shkurt” Përfundon postimi i kreut të opozitës Lulzim Basha.